15 пар, которые доказали: для настоящего счастья никакие «но» не помеха

То, что мой муж - удивительный человек, я поняла, когда мы еще были просто друзьями-однокурсниками. После занятий мы поехали ко мне домой, потому что я обещала ему дать тетрадку с пропущенной лекцией. А дома у меня тогда была полностью дементная и малоподвижная бабушка. Малоподвижная - это значит, она могла встать, заблудиться в комнате, упасть и перегородить собой дверь, а вот встать сама она уже не могла. И в тот раз так и случилось. Дверь открывается внутрь комнаты, бабушка изнутри дверь прижала, ни сдвинуть, ни открыть, сама она отодвинуться не может, потому что не ориентируется в пространстве, и кричит, потому что опрокинула на себя судно, и ей больно, мокро и холодно.

И вот этот мой друг, с которым нас не связывало вообще ничего, кроме общей компании в институте, три часа помогал мне по миллиметру открывать комнату, поднимать и отмывать бабушку, менять ей постель, укладывать ее, отмывать уделанную квартиру... Я тогда еще подумала, что повезет же его будущей семье.

Повезло мне, через полгода мы стали встречаться, после окончания института поженились, 25 лет уже вместе, и за это время мне ни на минуточку не пришлось усомниться, что рядом со мной - Человек и Мужчина.