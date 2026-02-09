15+ случаев, когда замечание в дневнике превратилось в семейную байку

Металлика им противоестественные звуки. Я понимаю если б он что-то из Cannibal Corpse исполнил
Порой фантазия педагогов выходит за рамки школьной программы. Из нашей статьи вы узнаете, как можно заработать двойку за «противоестественные звуки» на музыке, сорвать урок английского одним взглядом уверенного в себе парня и схлопотать замечание «бегал на уроке физкультуры». Спойлер: родительские ответы в дневниках заслуживают отдельной медали.
- Сын пришел из школы, и я заглянула в дневник. А там замечание от учителя музыки «Издавал противоестественные звуки». И двойка. Оказалось, на уроке нужно было спеть песню любимой группы. Все пели что-то обычное, а мой, воспитанный папой, выдал «Металлику» как сумел. Папа у нас обожает тяжелую музыку. Видимо, учитель оказался не готов к такому уровню музыкальной искренности. © ШКогвартс / VK
- Когда сын учился в 4 классе, его захватила книга «Язык телодвижений». Больше всего ему понравилась глава о взгляде уверенного в себе мужчины. Он сразу начал практиковаться. На следующий день меня вызвали в школу, а в дневнике написали: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Подслушано / Ideer
- Единственное за 10 лет учебы в школе замечание у меня в дневнике звучало так: «На уроке читала учебник». Не на контрольной, если что, то есть не списывала я! © Алина / ADME
«Нашел дневник отчима, а там...»
А. С. Грибоедов «Горе о туман»
- Мне написали в дневнике: «Орала не своим голосом». Мама ниже написала: «А чьим голосом орала моя дочь?» © raisa_kram
- У сына замечание в дневнике: «Не было линейки». Зато он рассказал про 10 способов, чем заменить линейку, и что 2 клеточки в тетрадке — это 1 см. За сына спокойна — всегда найдет выход. © proforientolog_tatyana
- Уезжала в командировку и велела мужу каждый вечер проверять домашку у сына. Вернулась через неделю — ребенок старательно взгляд отводит, а муж краснеет и посмеивается. Заглянула в дневник, а там на полстраницы красной ручкой написано: «Почему нет шишек???» — а рядом еще несколько замечаний, но поменьше.
Оказалось, в школу нужно было принести шишки для поделки. Муж наказал сыну по дороге в школу набрать их, а сын забыл. На следующий день учительница написала замечание, что шишки не принесены — ситуация повторилась. Накануне моего приезда шишки они все-таки собрали, но, когда утром сын в школу собирался, благополучно их на столе забыл. Тут уже терпение у учительницы лопнуло.
- У меня была в дневнике одна-единственная запись: «Смеялась громче всех, пока не упала со стула». © renato4kakhmadulina
«Учительница написала замечание в тетради для контрольных работ, а друг, пока я не видел, ответил ей на него»
Чем занимаешься? — Музыку слушаю, а ты?
- Сыну написали замечание в дневнике: «Пел песни». Это был урок музыки... © kseniakarnuta
- В детстве не было и дня, чтобы я пришел домой без новой записи от учителей в дневнике. Многие из замечаний уже стерлись из памяти, но одно останется навсегда: «Приходит в столовую за час до обеда, чтобы занять очередь». Мама сказала, что так поступать нехорошо, отец рассердился, а вот бабушка меня поддержала. © Не все поймут / VK
- У меня брату в дневнике написали: «Бегал на уроке физкультуры!» Родители не знали, что делать — то ли ругать, то ли хвалить. © Катюшка Петровская / ADME
- В дневнике за 4 класс от математички была запись: «Изгнан (так и было написано!) с контрольной по математике за то, что слишком быстро решил все задания!» © Александр / Dzen
«Сын принес из школы такую запись в дневнике. Я смеялся весь вечер!»
«На городском мероприятии в актовом зале ел яблоко!»
- Домашку не сделала и получила замечание: «Не готова к уроку!» Тут же блестяще ответила на уроке, и поставили 5+. Так и получилось: «Не готова к уроку — 5+». © veronika2911 / Pikabu
- Завуч остановила меня в коридоре и в дневник написала: «Носит слишком короткие юбки! Родителям просьба прийти в школу!» Пошла бабушка. Вернулась домой, смеясь, и протянула маме мой дневник. Под первой записью красовалась вторая: «Просьба маме прийти в школу!» Бабуля завучу выдала, что ее внучка в «бабкиных» юбках ходить не будет. В общем, во мнениях они не сошлись.
- В 7 классе от географички получаю замечание: «Читает на уроке постороннюю литературу». Вечером отец проверяет уроки и дневник. Спрашивает меня, что я читал. Отвечаю: «Смотрел в „Занимательной географии“ то, о чем она рассказывала». Ругать не стал.
Итог: после школы поступаю на естественно-географический факультет и работаю в научных экспедициях. © nick.irbis / Pikabu
- Замечание учителя в дневнике брата: «Принести полюс завтра в школу». Ответ папы: «Северный или Южный?» © Ядова Ирина / Dzen
«Прислала жена картинку. Я усмехнулся и подумал, что из интернета. Вечером выяснил, что это запись в дневнике моей дочки»
Кушала бумагу!
- Учительница сделала замечание в дневнике: «Ваша дочь на уроке пишет стихи!» Я в ответ написала: «Вы хотите запретить ей писать стихи?» А учительница мне: «Так она свои стихи потом рассылает по всему классу!»
Поговорила с дочерью. Она мне сказала: «Мама, они же ко мне приходят в любое время, даже на уроке». Сошлись на том, что не будет рассылать их всем во время урока. © nadezhda53sherbakova
- Нашла старый школьный дневник папы, а в нем замечание от учителя: «На уроке биологии с криками: „Лети, птичка! Ты свободна!“ — выкинул макет дятла в окно». Ну, теперь понятно, в кого я такая... © ШКогвартс / VK
- Эх, вот у меня в свое время классный географ был. Такие шедевры в дневники писал. «Играл и доигрался на уроке географии», «Пока все искали Москву, Маша искала неприятности. Молодец — нашла», «Забыл дома атлас, зато принес пять объяснений почему. Было интересно, но атлас все же нужен». © shkola_uchenikh
Занимать очередь на обед за час и получать за это люлей...
Ненавижу таких педагогов, которые за это наказывают!
Не нравится, что дети так поступают? Идите к директору, требуйте наладить работу столовой, чтобы ученики могли купить обед без часовых ожиданий в очереди.
Не может директор? Не справляется? Так с какого перепугу тогда спрос с детей? Ничего не перепутали?
Сейчас дочка учится в хорошей школе(строгий отбор по экзаменам), учеба долгая. В школу ходят к 8 или к 10, заканчивают не раньше 16.30, иногда и до 19.00 в школе.
И да, в обоих корпусах очереди в кафе. Не часовые, конечно, но минут 10 стоят. Естественно, перемены не хватает - добежать до кафе+очередь+поесть+добежать до кабинета. Когда обедают стабильно на 5-7минут опаздывают.
И как-то педагоги очень лояльны. 2 слова "я обедала" и спокойно проходишь в класс. Никаких санкций. Не дети виноваты в очередях. А не обедать, когда ты в школе проводишь 7-9 часов, просто нереально. Никакими яблочками и орешками от подростков не отмажешься, они голову откусят, если голодные.
А я так вообще могу в обморок упасть, если не поела относительно вовремя, сахар падает и ... здравствуй пол