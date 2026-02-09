15+ случаев, когда замечание в дневнике превратилось в семейную байку

Занимать очередь на обед за час и получать за это люлей...

Ненавижу таких педагогов, которые за это наказывают!

Не нравится, что дети так поступают? Идите к директору, требуйте наладить работу столовой, чтобы ученики могли купить обед без часовых ожиданий в очереди.

Не может директор? Не справляется? Так с какого перепугу тогда спрос с детей? Ничего не перепутали?



Сейчас дочка учится в хорошей школе(строгий отбор по экзаменам), учеба долгая. В школу ходят к 8 или к 10, заканчивают не раньше 16.30, иногда и до 19.00 в школе.

И да, в обоих корпусах очереди в кафе. Не часовые, конечно, но минут 10 стоят. Естественно, перемены не хватает - добежать до кафе+очередь+поесть+добежать до кабинета. Когда обедают стабильно на 5-7минут опаздывают.

И как-то педагоги очень лояльны. 2 слова "я обедала" и спокойно проходишь в класс. Никаких санкций. Не дети виноваты в очередях. А не обедать, когда ты в школе проводишь 7-9 часов, просто нереально. Никакими яблочками и орешками от подростков не отмажешься, они голову откусят, если голодные.

А я так вообще могу в обморок упасть, если не поела относительно вовремя, сахар падает и ... здравствуй пол