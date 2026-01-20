Советское время. Запел в коридоре школы густым басом " Б-же Царя храни", оборачиваюсь - завуч бордовенькая такая...Блин, глаз на затылке то нет !!! Ох как меня гнобили за простенькую песню...🤣🤣🤣
20+ записей из школьных дневников, которые невозможно читать без смеха
Народное творчество
50 минут назад
В дневнике ребята не просто записывают домашние задание и аккуратно подтирают оценки, чтобы дома не влетело. Иногда он превращается в настоящее поле сражения между учеником и учителем. Педагоги настолько устают от детских выходок, что их замечания превращаются в настоящие хокку. Тут можно найти записи о разговорах с колпачками, прыжках по стенам и «разборках» с циркулем. Мы собрали замечания, которые в детстве вызывали массу вопросов у родителей, а сейчас читать их безумно смешно.
Чтобы не расстраиваться из-за оценок детей, порой стоит отыскать свой школьный дневник
- Когда сын бедокурит в школе, я в терапевтических целях достаю школьный дневник мужа. Там куча двоек и замечаний, а муж, кстати, кандидат наук. Но есть в дневнике фраза, которая до сих пор не дает мне покоя. Красной ручкой аккуратным почерком написано:: «разговаривал с колпачком». И подпись. Муж был неоднократно допрошен на тему бесед с колпачками, но ушел в глухую несознанку. Мол, не помню ничего, не знаю никаких таких колпачков. А я тревожусь. Что за колпачок? Или кто? Почему и зачем с ним надо говорить? И о чем? Вдруг это важно? Может, разговор с колпачком — обязательное условие превращения балбеса в кандидаты наук? Загадка. © MelissaFlorova / Pikabu
Иногда замечания выглядят немного пугающе
- Играли в догонялки с одноклассником в кабинете. Ну, а где же еще было бегать? По коридору? На повороте оттолкнулся от парты и та въехала в догоняющего. Запись в дневнике повергла родителей в ужас: «Бросался в товарищей столом!» Действительно, пугающее зрелище, если представить. © KoAlNik / YouTube
- Вспомнилось, мой отец с товарищем играли на перемене во что-то типа «камень-ножницы-бумага». Проигравший должен был провезти победителя на закорках из одного конца коридора в другой. И, конечно, они ничего лучше не придумали, как делать это в коридоре, где располагался кабинет завуча. Итог — запись у друга: «катал на себе Иванова», у отца: «ездил верхом на Сидорове!» © kohiba / Pikabu
«Брат девушки принес из школы вот такое вот замечание»
«У одноклассника был в дневнике такой шедевр»
«Сын принес дневник с замечанием»
Некоторые учителя всегда находят, к чему придраться
- Сегодня порадовало замечание от учителя в дневнике моему сыну: «Всю перемену играл в шахматы. Не сходил в туалет, отпросился на уроке». Ребенок, кстати, учится во втором классе. © TvorcheskiyLis / Pikabu
- У меня дневники не сохранились, но из того, что помню у себя: «Читал на уроке». Это, кстати, был урок литературы. И еще: «Пожалей мои глаза!» У меня был довольно мелкий почерк, и в конце концов русичка не выдержала. © yumi.eXVtaQ / Pikabu
За этими записями в дневнике скрывается целая драма
«Ужас просто, что творится!»
«Я не так давно нашел свой дневник за третий класс. Там была такая запись»
Порой приходится мучительно гадать, какая история скрывалась за замечанием
- Помню, у меня в третьем классе было такое замечание: «На перемене бегал по стенам!» А вообще, дневники мои вплоть до 10 класса были красными. Из-за поведения, разумеется! © snooopeC / Pikabu
- У подруги была запись в дневнике: «поругалась с циркулем». Что-то там на уроке у нее не получилось, иголочка сломалась, что ли, и подруга прям обиделась на циркуль. В итоге высказала ему, как он ее подвел. © Murmuracia / Pikabu
«На днях моей дочке сделали такую вот запись»
«У старшего сына в дневнике было такое замечание. Мы даже не знали, как реагировать на это»
Замечание можно получить даже за коронные бабушкины огурцы
- В дневнике сына появилась странная фраза: «Пытался подкупить учителя хрустяшками». Муж сразу напрягся, подумал про чипсы, которые мы строго запрещаем. Но выяснилось, что сынуля решил действовать старыми дедовскими методами и после того, как получил двойку за домашку, попробовал смягчить сердце математички. Юный гений просто достал из рюкзака банку соленых огурцов, которую должен был после уроков занести тете. Чадо на полном серьезе выложило банку на стол со словами: «Это бабушкины, фирменные, давайте договоримся!» Учительница смеялась до слез, но огурец не взяла.
Очень мотивирующая запись в дневнике
Интересно, что же такое скрывалось в подвале?
В некоторых замечаниях сразу чувствуется градус отчаяния педагога
- У нас в школе был челлендж: надо было пропрыгать на одной ноге целый день. К окончанию уроков в моем дневнике появилась такая запись: «Научите ребенка ходить на двух ногах! Весь день прыгает на одной!» © Stpkbbrk / YouTube
- У меня одноклассник баловался расческой на уроке русского языка. Учительница сказала, что так и напишет в дневник: «Расчесывал зубы от нечего делать». До сих пор звучит смешно. © АннаОрлова-н9п / YouTube
- Как-то я нашла дневник мужа. Один момент там просто шедевральный, до сих пор смеюсь в голос. Каждый день в течение недели на одном и том же предмете было замечание: «Ходил по классу!» А в пятницу учитель, видимо, не выдержал и написал: «Товарищи родители, примите меры! Пусть Николай перестанет ходить!» © mashakuzmina5760 / YouTube
А какое самое необычное или смешное замечание было в вашем дневнике? Что вы сделали, чтобы его заполучить? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько подборок историй из школьных времен:
