19 школьных воспоминаний, которые до сих пор вызывают у людей громкий смешок
Школьная пора — время трудных задач и задорных историй: сложные предметы, первая любовь, гениальные фразы учителей, проделки одноклассников — каждому из нас есть что вспомнить из той жизни. Мы решили собрать 19 историй, герои которых до сих пор вспоминают школу с улыбкой, а некоторые даже не сдерживаются и смеются в голос.
- В школе у меня был навороченный комп, на котором можно было зависать в самых крутых играх. Этим я и занялся, забив и на учебу, и на сон, да и на жизнь в целом. Моя мама сначала просто ругалась. А потом написала на электронную почту разработчику, который жил где-то в Норвегии. С помощью переводчика детально описала ситуацию. В ответ она получила то, что хотела — меня забанили в игре на 900 дней. Ровно столько оставалось до конца школы. © Не все поймут / VK
- Когда я учился в 6-м классе, мы переехали в новую квартиру. Район спальный, транспорт ездил редко. Зима, проснулся по наручному будильнику (были такие часы, они еще кукарекали). Позавтракал, оделся и побрел в школу. Спустя минут 30 на пустой остановке решил, что раз автобуса нет, то можно прогулять уроки. Вернулся домой, а там родители еще спят: на часах было всего 4:30 утра. Оказалось, я во сне случайно нажал на кнопку проигрывания мелодии и решил вставать. © BadSpeaker / Pikabu
- В выпускном классе один паренек решил устроить неделю тематических костюмов. Реально, один день он был ковбоем, потом — еще кем-то. Но самым эпичным стал наряд дайвера: чувак реально пришел в гидрокостюме и носил с собой кислородный баллон! © felurian182 / Reddit
- Как-то в школе мальчик, в которого я была влюблена, протянул мне валентинку и цепочку с кулоном в виде сердечка со словами: «Передай, пожалуйста, Вике». Вика — моя лучшая подруга. Не знаю, что было обиднее: то, что подарок не мне, или то, что парень посчитал меня своим братаном. Контрольную в этот день он списать у меня не смог. © buzya_nm
- Мой одноклассник разместил объявление о продаже нашей школы. Указал номер телефона отдела по работе с учащимися, а в качестве контактного лица — тамошнюю секретаршу. Целыми днями звонили покупатели, желающие приобрести столь лакомый кусочек земли с большим бассейном и беговой дорожкой. © GhostOO7 / Reddit
- Я сильно не любил ранние подъемы в школу. Как-то смотрел до ночи сериал, вскочил от будильника. Полусонный, с не до конца открытыми глазами, поел блины. Даже умываться не стал: оделся, взял рюкзак и пошел в школу. Еще у дома ловил странные взгляды прохожих. А на остановке подошла женщина и ошарашенно спросила: «Не холодно?» Я опустил глаза и понял, что выскочил из дома в пижамных штанах. © ШКогвартс / VK
- Один из моих друзей принес в школу универсальный пульт и настроил его на телевизор в столовой. Родной пульт потеряли тысячу лет назад, и целый день по телеку шли новости. И вот друг во время обеда все время переключал телевизор с новостей на какие-то юморные передачи. Учителя были не особо довольны. Они даже начали выключать телевизор, но мы просто включали его снова. Через месяц на это уже перестали обращать внимание, а по всей школе ходили слухи о таинственном человеке, который наконец-то избавил всех от новостного канала. © Kickerz101 / Reddit
- До сих пор со смехом вспоминаю несколько фраз учителей. Например, учительница по физике повторяла: «Кислород — источник жизни на Земле. Без кислорода вообще никто никому не нужен». А другая выдавала такое: «Пишите, что хотите, только без ошибок». © nata_kinoeng
- Долго был влюблен в одноклассницу, но, как это часто бывает, не решал признаться. Как-то она пару дней не ходила в школу, а когда пришла, то попросила у меня тетрадку по биологии. Решил, что это мой шанс: в тетрадку вложил письмо, где признался ей в своих чувствах. Тетрадь она вернула, но с таким видом, словно ничего не произошло. Я уже подумал, что это провал. Но дома в тетрадке нашел письмо с ответным признанием. © ШКогвартс / VK
- Идет перемена у восьмого класса. Двое мальчишек начинают конфликтовать прям возле моего стола. Ситуация накаляется: стоят лоб в лоб, лица злющие. Хотела разнять, но решила подождать — интересно же! И тут вдруг один берет и как лизнет в нос второго! Оба ржут, конфликт исчерпан. А я все думаю: а что, так можно было?! © Подслушано / Ideer
- Как-то одноклассница решила пошутить над физруком и протянула ему свою руку для рукопожатия. Физрук не растерялся, пожал ей руку и не отпускал до конца урока! Абсолютно все упражнения он выполнял с ней. А после урока сказал, что она прошла «проверку» и поставил пятерку! © ШКогвартс / VK
- Мой младший брат вчера пришел со школы с замечанием в дневнике. Спросила у него, мол, как можно по информатике получить замечание? Они с друзьями сделали скриншот рабочего стола, поставили его на фон и удалили все настоящие ярлыки. Училка ничего не могла сделать, думала сломался комп, школьный «инженер» тоже не решил проблему. Только какой-то одиннадцатиклассник смог помочь. Эх, помню свои уроки информатики лет так 12 назад, когда мы сделали так же, и эту проблему решали больше недели. © ШКогвартс / VK
- В классе 5 мне нравился мальчик. Как-то он отпросился с уроков, мол, ему нехорошо. Классная попросила отнести этому однокласснику забытый дневник. Звоню. Открывается дверь, я тараторю заготовленную речь, а потом понимаю, что там стоит его батя с удивленным видом и говорит: «В смысле уроки закончились? Сегодня же у вас факультатив по математике». Оказалось, мой одноклассник решил прогулять с друзьями, а я его ненароком сдала.
- Однажды я пропустил почти 2 недели школы. Начал обзванивать одноклассников, чтобы спросить уроки на неделю. Дозвониться получилось только одному задире. На удивление, он все рассказал и пожелал скорейшего выздоровления. В первый же день меня вызвали на уроке биологии. Я вышел и начал вещать свой доклад про вшей. Тема не из приятных, но я хорошо подготовился. А вот одноклассники заливались смехом. Учительница прервала мою речь и сказала: «Это все замечательно. Только я задавала тему о млекопитающих». Глянул на того одноклассника, а он смеялся громче всех. © ШКогвартс / VK
- На шоу талантов я вышел на сцену и просто стоял там, пока играла музыка. А в конце сказал: «Это была моя любимая песня». И зачем я только это сделал? © UltraX76 / Reddit
- Одна учительница все время подначивала меня, мол, я провалю все контрольные и так далее. Как же круто было хвастаться при ней своей высокой оценкой! А самое приятное, что другая учительница в этот момент подошла меня поздравить и тепло обняла. © poormansnigella / Reddit
- У нас в школе была ужасно строгая библиотекарь. Она ругалась, если мы шумели или пользовались телефонами. А уж если кто-то решал перекусить! И вот как-то за компом собралась толпа. Мы пытались сдерживать смех, как могли. Подходит к нам эта дама и спрашивает, чего это хохочем? Мой одноклассник честно ответил: «У нас тут черный юмор». На что библиотекарша подошла ближе и выдала: «О, обожаю такие шуточки». © whiteddit / Reddit
- Одноклассник попросил у меня списать сочинение. Я тогда думала, что так налаживаю общественные связи. Вызывают его читать сочинение вслух. Ставят 5. Потом читает его друг, и, что забавно, сочинение точно такое же. И у главного хулигана нашего класса... Мы уже все нервно хихикаем. Учительница вызывает меня, я начинаю плакать. Она молча взяла тетрадку, посмотрела... Оценки больше никому не ставила.
- Я учился в небольшой сельской школе. Каждый год у нас был особый день, когда на уроки можно было приехать на тракторе. Надо было видеть, как утром к школе медленно подъезжали мотоблоки, косилки, мини-тракторы и всякая другая садовая техника. Это было круто. © Mushrooming247 / Reddit
Списать сочинение? И ничего не ёкнуло? Стесняюсь спросить, а школа случаем не коррекционная?
А какое школьное воспоминание храните вы? Если это не страшный секрет, то делитесь с нами в комментариях.
Комментарии
Ну что вам вспомнить... Я была крепкой хорошисткой и уроки не прогуливала. Но был один раз... Когда ушла-(и) из школы наша любимая учительница по русск. язу, а вместо нее пришла какая-то высокомерная фря... И стала спрашивать по всем темам, занижать оценки и при этом все время чехвостила нашу бывшую любимую - типа, вот, смотрите, ничему класс не научила! И это был единственный раз и беспрецедентный случай в нашей очень строгой школе, когда мы объявили учительнице бойкот и всем классом прогуляли урок! И ни капельки стыда я при этом не испытывала! Как же было классно - весна, тепло, и мы пошли кататься на качелях в соседнем дворе, в магазин за мороженым, потом просто на солнечной стороне на лавочке сидели и болтали. Это было потрясающее единение класса - двоечников и отличников, хулиганистых и правильных:)
П.С.1. Учителя как подменили - где-то даже стала перед нами лебезить и это было тоже не из приятного. Потом выровнялась, уроки стали интереснее - старалась нам какие-то викторины, языковые игры придумать.
П.С.2. Я потом узнала, что все-таки 3 человека пришли на урок! Из класса в более 30 чел. сразу было незаметно, кого нет. И они сдали, где мы - и администрация нас там нашла, поэтому на 2 спаренный урок нас вернули... И я с этими "предателями" потом не очень-то общалась. Хотя и от себя "прогула" не ожидала - можно сказать, узнала себя с другой стороны)
Школа, в которой я училась, ничего, кроме брезгливой ненависти после себя не оставила.
Я рада, что не переступала ее порог с 1983 года и была избавлена от необходимости вести туда же свою дочь.
Ей повезло больше, от средней и старшей школы осталась крепкая математическая база, вколоченная намертво, приятные воспоминания и подружки)
Эх, в школе мальчик нравился, он ко мне тоже знаки внимания проявлял. Недавно случайно встретила его, 30 лет спустя. Эх, время, время...