19 школьных воспоминаний, которые до сих пор вызывают у людей громкий смешок

Ну что вам вспомнить... Я была крепкой хорошисткой и уроки не прогуливала. Но был один раз... Когда ушла-(и) из школы наша любимая учительница по русск. язу, а вместо нее пришла какая-то высокомерная фря... И стала спрашивать по всем темам, занижать оценки и при этом все время чехвостила нашу бывшую любимую - типа, вот, смотрите, ничему класс не научила! И это был единственный раз и беспрецедентный случай в нашей очень строгой школе, когда мы объявили учительнице бойкот и всем классом прогуляли урок! И ни капельки стыда я при этом не испытывала! Как же было классно - весна, тепло, и мы пошли кататься на качелях в соседнем дворе, в магазин за мороженым, потом просто на солнечной стороне на лавочке сидели и болтали. Это было потрясающее единение класса - двоечников и отличников, хулиганистых и правильных:)

П.С.1. Учителя как подменили - где-то даже стала перед нами лебезить и это было тоже не из приятного. Потом выровнялась, уроки стали интереснее - старалась нам какие-то викторины, языковые игры придумать.

П.С.2. Я потом узнала, что все-таки 3 человека пришли на урок! Из класса в более 30 чел. сразу было незаметно, кого нет. И они сдали, где мы - и администрация нас там нашла, поэтому на 2 спаренный урок нас вернули... И я с этими "предателями" потом не очень-то общалась. Хотя и от себя "прогула" не ожидала - можно сказать, узнала себя с другой стороны)