18 школьных историй, над которыми и гогочешь, и радуешься, что давным-давно вырос

Школьные годы — время странное. Вроде бы каждый день одно и то же: уроки, звонки, домашка. А потом проходит десять лет, и вдруг вспоминается не формула по химии, а как ты упал со стула, имитируя обморок, чтобы не отвечать у доски. Что ни говори, место, где провел приличную часть жизни, точно не оставляет равнодушным.