18 школьных историй, над которыми и гогочешь, и радуешься, что давным-давно вырос
Истории
1 час назад
Школьные годы — время странное. Вроде бы каждый день одно и то же: уроки, звонки, домашка. А потом проходит десять лет, и вдруг вспоминается не формула по химии, а как ты упал со стула, имитируя обморок, чтобы не отвечать у доски. Что ни говори, место, где провел приличную часть жизни, точно не оставляет равнодушным.
- Всегда считал урок труда самым бесполезным: кому нужны все эти фигурки из фанеры? Но в 11 классе к нам пришел практикант и такой говорит: «Вы устали? У вас уроки, домашка, экзамены на носу. У меня — четвертый курс, диплом, дипломная... Может, это, поможем друг другу?» И мы тупо спали до звонка! Это был самый лучший урок за все 11 лет в школе! © Палата № 6 / VK
- Дочь принесла свою первую двойку — еще и по физкультуре! Я так удивилась, потому что она у меня гимнастка. Я вообще ребенка за оценки не ругаю, но реально интересно стало, как хорошая спортсменка такую оценку получила. А дочка мне выдает:
— У меня что, двойка?!
— Да. Ты что, не видела?
— Покажи!
Оказалось, она и сама не видела, что там учитель выставил. Но на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич ее дневник перепутал с дневником одноклассника: ему поставил 5 баллов, а моей — двойку. © Мамдаринка / VK
- Отвечаю в 8 классе на викторине. Учительница: «Ой, все неправильно! Парнокопытные — это животные с четным количеством ног!» Я обалдеваю: «А что, есть животные с нечетным количеством ног?» Учительница запнулась и не смогла ничего ответить. © 435heavy / Pikabu
- Проверяли меня перед школой. В кабинете я, мама и учительница. Вопрос: «Что такое соединение?» Я подумала и начала: «Ну это когда дяденька и тетенька...» Мама в этот момент краснеет, учительница потеет, а я продолжаю: «...берутся за руки!» Они обе выдохнули. © Подслушано / VK
- У меня в 9 классе была вредная учительница по черчению. Чертила я очень аккуратно и правильно, а она выше «4» не ставила. Однажды я пожаловалась маме, и она сказала: «Значит, ты недостаточно хорошо выполняешь работу!» На что я в сердцах ответила: «Ну сделай тогда ты одну, докажи, что можно лучше».
Мама моя — на тот момент профессиональный чертежник с более чем 30-летним стажем, начертившая миллион проектов — решила меня повоспитывать. И реально начертила за меня домашку. На следующий день я принесла и показала ей эту работу, украшенную шикарной тройкой! Больше у мамы вопросов не возникало. © KeraTamara / Pikabu
- Я сшила на урок труда грелку на чайник в виде совы. И мне не поверили, что я сама шила. Типа слишком ровные строчки. Я виновата в том, что у меня руки растут ровно, что ли?! © jmaranello / Pikabu
- Вспомнилась одна коротка история из детства. Было дело в 3 классе, я только перевелся в другую школу. Диалог с учителем во время урока:
— Что кушают ежики?
— Червей, жуков, прочих мелких насекомых.
Тут я замечаю недоумение на лицах учителя и одноклассников. Далее учитель:
— Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Настя, что кушают ежики?
— Яблочки, груши!
— Правильно, Настенька!
Атмосфера в классе расцвела, все радостные от восстановленной справедливости. © TihiyNoDikiy / Pikabu
«Ребенок в первом классе. Нужно было сделать домашку. Ну сделал и сделал, дело обыденное. Оказалось, что есть и такие домино».
- Артем всегда был ниже других. Кличка «Карлик Нос» прилипла намертво. Однажды он пропал почти на весь учебный год — а вернулся на голову выше всех! Он оглядел нас и ухмыльнулся: «И что вы скажете теперь?» А наши парни сказали: «Ну ты и жираф!» © Chertila.87 / Pikabu
- Сегодня я осуществил детскую мечту. На последних звонках, выпускных и прочих школьных собраниях меня всегда раздражали официальные лица, которые затягивали длинные пафосные неискренние речи. Каждый раз я думал, что если когда-нибудь я сам стану таким «официальным лицом», то обязательно скажу кратко и по существу. Сегодня я поздравлял выпускников 9-х классов в школе, которую сам закончил 21 год назад. Ровно 15 секунд. Только самое важное. Мне кажется, сегодня я слышал самые искренние аплодисменты. © Max51 / Pikabu
- Мне 30, дочке 16. Нет, я не родила в 14, мы с мужем удочерили девочку, так получилось. Так вот, за 2 года мы сменили 2 школы. Вначале я забрала ее из той, в которую она ходила. Но когда учителя узнавали, что ребенок приемный, начинался ад. Любая ошибка, оплошность, невыученный урок и учителя такие: «Неудивительно, ты же приемная». А на любой положительный сдвиг в учебе говорят: «Смотрите, дети, какая молодец, а ведь приемная!» © Мамдаринка / VK
- Занимаюсь с сыном английским. Нужно выучить неправильные глаголы. Произношение берем оригинальное британское, на официальном сайте. Все выучил. В итоге получил двойку. Сказали, что произношение неправильное. Звоню преподавателю.
— Добрый день. Хочу узнать, какое именно произношение требуется. Берем оригинальное британское. На официальном сайте.
— Ну как какое? У нас британский английский. «Фазер», «мазер» и все в таком роде.
У меня челюсть отвисла и уши завяли. Вопрос отпал. © mirfabrique / Pikabu
- Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса, уроки у них закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я сбоку стою, жду и вижу, как ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя две минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала сильно. Она мне рассказала, что та с парнем рассталась. Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK
- О том, что моя дочка не очень любит одноклассников, я догадывался давно. Но вот степень этой нелюбви для меня стала новостью. На родительском собрании классрук попеняла мне, что дочь охотно дает списывать и даже сама предлагает. И вокруг нее теперь собралась шайка прихлебателей. Я дома стал дочь расспрашивать, мол, зачем это тебе. А она как выдаст: «Так они же у меня спишут, а сами знать не будут. Плохо, что ли?» © XBOCT.KOTA / Pikabu
- Я во втором классе как-то не хотела идти в школу. Утром встала раньше всех, спрятала вещи (типа ушла) и под кровать залезла. Непонятно, чем думала — наверное, что потом выберусь, меня чуть поругают, но идти не придется. Утром меня искали. В итоге, когда я вылезла, оказалось, что сегодня воскресенье. Просто такой провал. © Hefna / Pikabu
- На уроке по природоведению поставили тройбан за то, что я про подсолнухи сказал, что они вращают свой цветок вслед за солнцем, поэтому так и называются. Учительница такая: «Нет, они носят такое название потому, что похожи на солнце, а поворот — это общее заблуждение и выдумка». Я спорить не стал. Дома меня встречали подсолнухи. Они смотрели прямо на меня из палисадника, когда я открывал ворота, приходя из школы. И каждое утро, когда мы с папой завтракали, они смотрели на нас в окно, в сторону вставшего солнца. © Marsikot / Pikabu
дочь охотно дает списывать и даже сама предлагает. ... А она как выдаст: «Так они же у меня спишут, а сами знать не будут. Плохо, что ли?» Сдаётся мне, нелюбовь с одноклассниками была сильно взаимной. Червоточинку дети всегда чувствуют.
-
-
Ответить
- Уроков химии я ждал давно, класса с 5-го. И вот первый урок. Учительница объясняет в общем про химию, про то, что любой процесс на земле можно описать химической формулой. Вопросы? У меня их есть: «А какая формула у костра? Ведь он же поглощает кислород в процессе?» И тут начался цирк: «Ха-ха! Посмотрите какой глупый! Формула костра! Ха-ха! Какой глупый ребенок!» Лидия Федоровна, отбившая раз и навсегда желание ходить на твои уроки. Это называется «интенсивный процесс окисления». © barkan12 / Pikabu
- Учился всегда хорошо, на четверки и пятерки по всем предметам. Кроме языка и литературы — там были твердые тройки всегда, учительница невзлюбила меня с первого дня. И вот задали нам в 8-м классе выучить стихотворение Пушкина и прочитать наизусть. Выучить не было проблемой, но вот прочитать стих с правильной интонацией — было тяжело. В общем, купил я диск, где разные известные актеры читали стихи.
Выбор пал на стихотворение «Признание», которое читал Олег Даль. В итоге я повторил один в один за Олегом Далем, выступил перед родителями, чтобы наверняка не облажаться, и вуаля — 3 балла! Потому что неправильно выдержал паузы и интонация не та! Спасибо вам, Елена Аркадьевна! Это вы не мне 3 балла поставили, это вы Олегу Далю тройбан влепили! © PlanetaPolar / Pikabu
- Когда мой сын учился в 4 классе, он нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренняя ли его улыбка, интересен ли ему разговор, какие используются жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и многое другое. Естественно, он сразу начал практиковаться. На следующий день в дневнике была запись — меня вызвали в школу. Малой сорвал урок английского языка. Формулировка претензии была великолепна: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Vipman84 / Pikabu
- Задали мне в 3-м классе задачку. Был вопрос типа: «Какой угол образуют стрелки часов в 12:10, 15:00 и 16:50?» Я подсчитал отклонение минутной стрелки от 12-ти и часовой, посчитал разность и выдал результат. Кое-где получилось с угловыми минутами. Еще думаю, ни фига себе, задачи в начальной школе. Правильный ответ был: острый, прямой и тупой. Почувствовал себя умным и глупым одновременно. © panf00tich / Pikabu
А вот еще подборка о школьных годах чудесных. Или у кого как:
Фото на превью Lars Plougmann / Flickr, CC BY-SA 2.0
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ зимних снимков, которые могут изменить представление о холодах
Народное творчество
1 год назад
15 случаев, когда случайная находка перевернула все с ног на голову
Истории
1 месяц назад
19 человек показали винтажные свадебные фото своих родственников. И мы замерли от восторга
Народное творчество
2 года назад
16 пацанок, которые так изменились на шоу о преображениях, что родная мама не узнала
Культура
3 года назад
14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом
Истории
2 месяца назад
12 звезд, которые решили больше не улучшать внешность с помощью пластики и филлеров
Кино
3 года назад
15+ человек, которые лично убедились, что ревность порой переходит все границы
Семья
1 месяц назад
12 историй о людях, чья находчивость достойна оваций
Истории
3 месяца назад
15 историй о людях, которые внезапно поняли, каково оказаться в чужой шкуре
Истории
5 месяцев назад
17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
Народное творчество
1 год назад
18 человек поделились историями о том, как поход в магазин превратился в трагикомедию
Народное творчество
5 месяцев назад
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Семья
2 месяца назад