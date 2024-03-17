20+ доказательств того, что из любого заморыша можно вырастить сногсшибательного питомца

Стать супергероем хотя бы для одного живого существа не так уж и сложно. Для этого не надо спасать мир и бороться с пришельцами — достаточно спасти и отогреть своей любовью котенка или щенка, и они всю жизнь будут считать вас лучшим человеком на свете. И пусть питомцы совсем не умеют разговаривать — у них в глазах все написано.

«Забрала кота из приюта. Побритый налысо, он был похож на крысу. Сейчас он совсем другой, обожает лежать и мурлыкать мне в лицо»

«Первое фото — из приюта, второе — из дома. Сейчас моя девочка любима и избалована, потому что она этого заслуживает!»

«Мы нашли этого котенка в „черную пятницу“, так и назвали. Вот как за 11 дней меняется питомец, если его любят»

«Этот кот несколько лет назад пришел ко мне на крыльцо с температурой и колтунами. Вот как он выглядит сейчас»

«Оскар жил на улице и был крайне худым. Через полгода любви он поправился почти в 2 раза и ведет себя как совершенно другая собака»

«Я нашел 7-месячного котенка в моем магазине. Он был очень грязным, весь в каком-то масле. Я привез его домой, и теперь у этого парня все хорошо»

«2 года назад нашли в грязи на дороге котенка, который признаков жизни не подавал, глаза не открывал и, казалось, даже и не дышал. Взяли, начали лечить»

«Каждый день капельницы, лекарства, мази для глаз. Я ночью просыпалась и слушала, боялась, что перестанет дышать. Но потом лекарства сделали свое дело, и сегодня кошка не помнит, как ее спасали, и считает себя королевой всея квартиры».

«Забежала в ветклинику за лекарством для своей собаки, а вышла с вот этим товарищем по кличке Пиксель. Парня принесли усыплять»

«Дело в том, что пес иногда рычит и кусает людей, а хозяйка беременная, и теперь ей страшно за будущего ребенка. Сложновато, конечно, было осознать, что вот эти 4 кило тоже собака. Настоящая. Но бросить такого парня я тоже не смогла».

«Неделю назад я спасла котенка, который сидел на двигателе автобуса. После 7 дней заботы, любви и визитов к ветеринару он чувствует себя прекрасно!»

От брошенной в приюте до самой избалованной девочки

«Соседская кошка застряла где-то в перекрытиях за стеной в моей ванной. С 4-й попытки мне удалось найти и достать ее»

«Мы удочерили Луну на прошлой неделе, а сегодня впервые отвели ее на собачью стрижку. Я не уверена, что нам вернули ту же собаку»

«Пошел в булочную, нашел это чудо, шипевшее на дворовую собаку. Собака была отогнана, кот взят, помыт, накормлен, назван Мякишем»

«Сначала ел как пылесос, боялся, что отнимут. Первое фото заморыша и 2 месяца спустя».

«Первые минуты дома, когда я только привела собаку с улицы и помыла ей лапы, и фото 3 года спустя. Это самая адекватная собака в моей жизни!»

«Мы нашли Софи на улице, когда ей было 1,5 года. Она оказалась самой милой, спокойной и любящей собакой, которую я когда-либо встречал»

«Наш кот 15 сентября 2017 года — в день, когда он был подобран на улице, — и сегодня»

«Мы забрали собаку из приюта. Там думали, что она старая из-за ее зубов и состояния тела. Оказалось, она просто голодала и жевала камни! Сейчас она счастлива»

«В 2016 году на даче мы нашли в дровах вот это недоразумение. Эта маленькая прелесть выросла в прекрасную кошку»

«Пару месяцев назад подбросили коллеге в подъезд такую малышку. Я не смог не забрать. Масяня теперь в тепле и уюте, а мне не нужен будильник»

Этого пса ночью привязали к фонарному столбу и бросили. Ему повезло встретить настоящего человека, и пес просто расцвел

«Подобрали кошку с улицы, а через неделю она родила 5 котят. Мы подумали и решили оставить их всех себе! Нам повезло, что у нас есть время и возможность заботиться о них»