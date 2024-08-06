15+ красноречивых доказательств того, что порой даже капелька усилий может изменить внешность похлеще фотошопа

Так называемая сфера красоты сейчас развита как никогда. А уж сколько всего существует для здоровой и красивой кожи! Пока все перепробуешь и подберешь "свое", много времени может уйти. Но героини нашей статьи уже на верном пути. Многие из них только недавно начали серьезно заниматься своей кожей, а уже добились отличных результатов. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что порой дело не в кремах и процедурах и нужно просто поменять прическу. Кстати, предупреждаем, что прежде чем начать тестировать неизвестные средства, стоит посоветоваться с дерматологом.

1. «Только посмотрите, как всего за 2 месяца масло шиповника с витамином С преобразило мою кожу!»

2. «Хочу поделиться результатами одного сеанса микронидлинга»

«На фото слева я до процедуры, посередине — на следующий день после нее, а справа — через 2 недели».

Примечание редакции: микронидлинг — это косметическая процедура, в результате которой в кожу вводятся специальные лечебные препараты.

3. "Я страдала от розацеа сколько себя помню. Наконец-то подобрали с дерматологом подходящие уходовые средства. Также я прохожу лазерное лечение"

4. «Мне 47 лет. Ниацинамид действительно помог мне сузить поры»

5. «Спасибо, что посоветовали обратиться к врачу. Оказалось, у меня была нехватка витамина D, а также экзема или даже псориаз под глазами»

«Начала лечение. Еще предстоит пройти долгий путь, но я уже вижу огромную разницу!»

6. "Наконец начала ухаживать за кожей и просто в шоке от разницы. Я теперь прямо сияю!"

7. «Я думала, никогда уже не избавлюсь от этой складки у рта. Но вот попробовала пластырь для лица на ночь, встала, а складка уменьшилась»

«Теперь боюсь двигать лицом, чтобы не разрушить результат».

8. «Мне исполнилось 33 года. Как же я благодарна, что существует ретинол! У меня сейчас лучшая кожа за все время»

9. «Вот как изменилась моя кожа, стоило мне начать больше спать, пить воду и есть овощи»

10. «У меня после сна вечно появляются морщинки. Недавно попробовала наносить тонким слоем вазелин поверх ночного увлажняющего крема. И, вуаля — у меня теперь гладкая кожа»

11. «Вот какой у меня прогресс за полгода»

«Раньше я вообще не ухаживала за кожей, а потом начала использовать очищающее средство с салициловой кислотой и увлажняющие лосьоны для лица».

12. «В 33 года я начала серьезно относиться к уходу за кожей. А сейчас мне 35, и я выхожу на улицу без макияжа, только с тушью. Чувствую себя потрясающе»

13. «До и после филлеров, которые заставляют коллаген вырабатываться. Кажется, я начинаю видеть результаты»

14. «Сделала несколько инъекций ксеомина, а через месяц фотоомоложение и пилинг. Результат мне очень нравится»

15. «Вот какой я была в 35 лет и как выгляжу сейчас. Спасибо за советы по уходу за кожей!»

16. «Результаты после двух сеансов лазерного лечения. Заметно исчезла гиперпигментация, морщинки, да и сама кожа стала светлее»

17. «Между этими фотографиями год разницы. У меня сухая и чувствительная кожа, в уходе за ней я сосредоточилась в основном на увлажнении»

18. «Я всегда мечтала о коже, с которой мне не приходилось бы наносить кучу макияжа. Наконец взялась за уход, и вот как она изменилась за год»

Такой прогресс действительно требует дисциплины, это очень впечатляет. © OddVegetable3810 / Reddit

Бонус: порой нужно всего лишь сменить цвет волос