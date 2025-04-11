10 простых лайфхаков, которые помогут добавить интерьеру стиля

Ничего не стоит создать дома интерьер как в больнице: достаточно просто убрать все с горизонтальных поверхностей и протереть пыль. Но все же мы хотим, чтобы дома было уютненько. Так что вместо того чтобы убирать все, найдите вещи, которые вам дороги или просто радуют глаз. Не обязательно покупать новое; загляните в ящики письменного стола и шкафчики на кухне. Из любых предметов можно сделать небольшую композицию на комоде или на подоконнике. Но, опять же, знайте меру в количестве предметов.