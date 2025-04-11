Здесь соглашусь, когда купили гардины под самый потолок, от края стены до края,вид изменился в лучшую сторону 👍
10 простых лайфхаков, которые помогут добавить интерьеру стиля
В наше время совсем не сложно без особых затрат сделать свой дом уютным и при этом аккуратным. Интернет кишит различными дизайнерскими приемами, позволяющими придать жилищу лоска. Отличным стартом для наведения красоты в интерьере может стать эта подборка.
Увеличьте высоту потолков визуально
Если карниз висит прямо над окном, это визуально режет и без того невысокие стены. Визуально поднять потолок можно с помощью карнизов, которые крепятся к потолку, или повесив обычный карниз намного выше. Так и окна будут казаться больше, и стены выше, и весь интерьер приобретет желаемую легкость.
Выбирайте ковры правильного размера
Огромный ковер сильно перегружает пространство, создается впечатление, что его насилу уместили в комнате. При этом маленький ковер выглядит сиротливо и выбивается из общей картины интерьера. Сейчас можно найти ковры самой разнообразных форм и размеров, которые можно расположить в абсолютно любой комнате.
Замаскируйте телевизор
Чтобы дом выглядел уютнее, стоит спрятать телевизор, так как он часто выглядит как "черная дыра" и портит интерьер. Не обязательно убирать его в шкаф; идеальное решение - разместить вокруг него картины, перекликающиеся друг с другом по цветам. Отлично, если для них вы подберете черные рамки — тогда они будут гармонировать с телевизором. Можно также разместить телевизор на стеллаже в обрамлении книг, статуэток и других предметов. Только не переборщите со статуэтками.
Проявите себя
Вариант "больницы" мне нравится больше. Сама его придерживаюсь. Легче пыль протирать. Всего одна полка для мелочей, что радует глаз, но не радует уборкой🤣
Ничего не стоит создать дома интерьер как в больнице: достаточно просто убрать все с горизонтальных поверхностей и протереть пыль. Но все же мы хотим, чтобы дома было уютненько. Так что вместо того чтобы убирать все, найдите вещи, которые вам дороги или просто радуют глаз. Не обязательно покупать новое; загляните в ящики письменного стола и шкафчики на кухне. Из любых предметов можно сделать небольшую композицию на комоде или на подоконнике. Но, опять же, знайте меру в количестве предметов.
Повесьте картины с правильными рамками
Ну кому как. У нас две большие рамы, наоборот,темные в светлом интерьере. Наше фото и наш портрет. Белые совсем не подходят
Картины с паспарту, то есть с белой рамкой вокруг основного изображения, выглядят в интерьере более воздушно и презентабельно. При этом совершенно не важно, что вы решите поместить внутрь: фотографию, постер или акварельный этюд.
Перекрасьте белые рамы окон
Вы наверняка замечали, как хорошо смотрятся светлые картины в черных рамках. Почему бы не сделать такую рамку из окна? Как правило, за окном у нас мало ярких красок, а в обрамлении черных рам пейзаж будет выглядеть стильно. Белые окна из-за тени выглядят серыми, а вот черный цвет добавит контраста и живописности. Просто покрасьте ваши рамы – вот и все.
Выбирайте объемные подушки
Намного презентабельнее смотрятся объемные подушки, чем их "плоские" аналоги. Чтобы сделать старые подушки потолще, замените наволочки на те, что будут чуть меньшего размера. По возможности, выбирайте подушки с натуральным наполнителем – он сохраняет форму лучше, чем синтепон. Еще один лайфхак: старые перьевые подушки 70х70 можно ушить до 70х50, оставив при этом максимум наполнителя внутри.
Разместите растения не только на окне
Растения в интерьере смотрятся отлично. Они добавляют воздушности пространству, делают его живым и уютным. Конечно, живые цветы требуют определенного уровня освещения. Самые распространенные виды обычно нуждаются в достаточно ярком свете, поэтому наши подоконники ломятся от всей этой зелени, а в темных углах либо пустота, либо сиротливая тумбочка. Однако решение проще простого — тенелюбивые растения. Их достаточно много, поэтому каждый сможет выбрать для себя те, которые особенно приглянутся.
Обращайте внимание на мелочи
Иногда комната выглядит как с иголочки, но какая-то досадная мелочь все портит. Обычно это касается розеток, плинтусов и ручек шкафов. Осмотрите критическим взглядом всю квартиру и отметьте, какие детали не вписываются в ваше видение прекрасного. Постепенно меняйте их.
Наведите порядок на тумбочках
С роскошью и богатством у нас ассоциируется и чистота, ведь в больших домах без домработницы не обойтись. В детстве нас доставали просьбами заправить кровать. Сейчас трудностей с этим меньше, но часто мы забываем про тумбочку, на которой постоянно скапливается всякий хлам. Из-за этого теряется ощущение новизны. Возможно, стоит рассмотреть закрытые модели, которые не портят интерьер и надежно прячут "беспорядок" от зорких глаз свекрови.
Есть еще масса идей по созданию уюта дома, например, такие:
Комментарии
Всё у всех индивидуально. У каждого свои пожелания и потребности, вкусы и привычки. Статья ни о чем