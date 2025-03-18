9 хитростей, которые помогут освежить интерьер и не разориться
Каждому иногда хочется преобразить свое пространство. Будь то рабочий кабинет, спальня, кухня или даже ванная. Дома в любой из комнат хочется чувствовать себя комфортно и наслаждаться обстановкой, в которой находишься. Уверены, что многим знакомо чувство, когда грандиозный ремонт затевать неохота, но душа требует обновлений, а руки тянутся прикупить что-то новенькое. Мы решили узнать, как освежить интерьер дома и порадовать глаз так, чтобы не расстроить кошелек.
1. Украсьте ваш интерьер композицией из веток
Многим нравятся комнатные растения и живые цветы дома. В качестве более бюджетной и неприхотливой альтернативы предлагаем использовать ветки деревьев. Особенно актуально весной — можно отхватить цветущую веточку и наслаждаться ее видом от нескольких дней до недели. А сухие ветки простоят гораздо дольше.
2. Замените основной свет на лампы
Привычный нам основной свет может порой быть слишком ярким. Попробуйте заменить один главный источник света на несколько ламп или торшеров — в комнате сразу станет уютнее. При свете теплого света гораздо приятнее и комфортнее проводить досуг. Можно даже заменить некоторые лампочки на цветные. Такой акцент создаст особую атмосферу.
3. Определите тему для каждой комнаты
Приятно находиться в гармоничном пространстве, где декор сочетается с мебелью, а цвет пола — с тоном стен. Тем не менее, в каждую комнату можно привнести свою индивидуальную стилистику, не нарушая общего баланса. Кухня может быть минималистичной и современной, а гостиная — более уютной и традиционной.
4. Добавьте сезонный декор
Менять декор под настроение и при этом не захламлять пространство — возможно! Пушистый зимний плед замените на льняной летний. Постеры, картины и рамки тоже можно менять в зависимости от сезонов и праздников. Также рассмотрите несколько вариантов наволочек для ваших декоративных подушек. Окружить себя волшебством новогодней ночи, морской атрибутикой летнего отпуска или пряной осенней романтикой — выбор за вами.
5. Поменяйте аромат
Запах — это достаточно сильный инструмент декора, о котором мы мало задумываемся. Ароматы активно влияют на наше самочувствие и эмоции. Поэтому правильно подобранный аромат поможет изменить впечатление от интерьера. Свечи, спреи, диффузоры — выбирайте то, что вам по душе!
6. Спрячьте шнуры в компактные коробки
- Я устал от беспорядка в ванной комнате, вызванного множеством зарядных кабелей от различных электронных устройств, поэтому я нашёл такое решение © LukeVenable / Reddit
Торчащие шнуры от зарядок, компьютера и другой техники часто являются одной из причин, по которой пространство смотрится захламленным. Спрятав их, можно добиться более аккуратного вида.
7. Организуйте свою кухню с помощью контейнеров
- Наконец то организовала шкаф! © Unknown author / Reddit
Содержимое полок тоже порой оставляет ощущение неряшливости. Пересыпьте крупы, хлопья, приправы и другие продукты в специальные органайзеры, чтобы кухня смотрелась лаконичнее.
8. Обзаведитесь корзинками для хранения.
- Я сама связала крючком подвесные корзины для хранения вещей © Nelli_Khuzina / Reddit
Стильные корзинки не только придадут шарма вашему дому, но и послужат прекрасным местом хранения для всяких мелочей и безделушек. Можно расставить несколько корзинок по дому. Они будут «собирать» весь интерьер воедино.
9. Поменяйте фартук на кухне
С помощью самоклеющихся панелей для фартука можно легко и недорого поменять настроение в кухне. С таким материалом легко работать, а обилие расцветок и принтов позволяет выбрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.
Следуя этим незамысловатым лайфхакам, можно бюджетно и со вкусом освежить интерьер. Эти способы не требуют больших вложений или усилий, зато достаточно заметно и быстро придают пространству обновленный вид.