9 хитростей, которые помогут освежить интерьер и не разориться

Каждому иногда хочется преобразить свое пространство. Будь то рабочий кабинет, спальня, кухня или даже ванная. Дома в любой из комнат хочется чувствовать себя комфортно и наслаждаться обстановкой, в которой находишься. Уверены, что многим знакомо чувство, когда грандиозный ремонт затевать неохота, но душа требует обновлений, а руки тянутся прикупить что-то новенькое. Мы решили узнать, как освежить интерьер дома и порадовать глаз так, чтобы не расстроить кошелек.