Чувак, который всю ночь бyхал с одноклассником, просто кoнчeнный. Нaдеюсь, это кoзел больше никогда не женится.
17 историй с непредсказуемой концовкой, которые могла сочинить лишь сама жизнь
Истории
1 день назад
Порой смотришь кино и думаешь: «Ой, вранье. В жизни так не бывает». А потом в реальности происходит такое, что любой сценарист обзавидуется крутизне сюжетного поворота. И герои нашей статьи испытали это ощущение на собственном опыте.
- У 5-летнего сына пневмония, лег с ним в больницу. Разрешили мне выйти в аптеку и в магазин. На улице я случайно задел плечом парня. Он сразу быканул, мол, эй, проблемы? Я был в таком стрессе, что выдал: «Да, проблемы! Сын в больнице, дома еще двое мелких, на работе жесть!» И тут он такой: «Иди обниму, братан!» И мы обнялись, и стало легче! © PASHKA086 / Pikabu
- Школа. На совещании директор песочит учителей: «Почему ваши ученики лезут на территорию школы через забор? Поговорите с ними, с их родителями. Так же нельзя, опасно же!» Смотрит в окно и говорит, мол, вон опять двое лезут. Все педагоги метнулись к окну и обомлели, потому что через забор лез сам директорский сынок и сын одной из училок. Далее была немая сцена. © user4984448 / Pikabu
- Подруга послала мужа за смесью для малыша в магазин. Он ушел, телефон не взял. Час его нет, два, пять. Ребенок орет голодный, подруга вся на нервах. Оделась, орущего малыша взяла — и в магазин за едой. Вернулись. А мужа все нет. Утром заявляется веселый и без смеси. И такой: «Ты представляешь, как круто: я вчера одноклассника встретил, а у него как раз тройня родилась. Тройня, прикинь! Ну, мы поехали отмечать, ведь что может быть важнее детей?» Развелась она с ним вскоре, короче.
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- Утро, муж собирается на важное совещание. Немного нервничает. Погладил рубашку, побрился. Уже весь оделся. Вышел в коридор, чтобы попрощаться со мной и детьми. Как тут дочка выбегает и говорит: «Папочка, закрой глазки. У меня для тебя сюрприз». Муж зажмурился, а дочь раз — и половину волос папе сбрила моей электрической машинкой. У меня сердце замерло, а муж улыбнулся дочке и поцеловал ее в щеку. Потом сына. Потом меня. Посмотрел на часы и такой: «В барбершоп успею, побреют налысо». Взял кепку и спокойненько ушел. © Мамдаринка / VK
- Полгода назад я в метро ехала в гости к своей бабушке. В какой-то момент ко мне подсел незнакомый парень. Он аккуратно достал из моего уха один наушник и четыре станции мы слушали мою музыку. После я сказала, что мне нужно выходить, а парень спросил: «А куда ты едешь?» Я ответила, что к бабушке и парень спросил, можно ли ему со мной. Повел меня в магазин, купил торт, лимонад, сок, чай. И мы пошли к моей бабушке.
Хорошо посидели, бабушка удивилась, но парень ей понравился. Мы поели пирожки, торт, весело провели время. После парень провел меня домой. А уже на следующий день мы начали встречаться. Тогда нам было по 19 лет, мы съехались через месяц, еще через два месяца расписались. Теперь мы муж и жена! Вот так быстро изменилась наша жизнь, и я в таком приятном шоке, но очень счастлива! © Палата № 6 / VK
- У меня была знакомая — тихая библиотекарша, которая проводила дни в окружении книг, а вечера — в одиночестве дома. Она решила присоединиться к местной группе по импровизации, чтобы попробовать что-то новое. И уже через несколько месяцев обнаружила в себе природный талант к стендапу. Прошло два года, и она бросила работу, переехала в Лос-Анджелес и получила место сценариста в популярном комедийном шоу. © mariannamom / Reddit
Вот так когда-то и Тарантино чуть не сгнил в библиотеке по Челябинском
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- Увидела в магазине золотую подвеску с камнем и прям загорелась ее приобрести. Еле дождалась получки и галопом понеслась за мечтой. Залетаю, а там какая-то мадам меряет мою цепочку! Перед зеркалом крутится и на посетителей вопросительно озирается. Ну я и говорю: «Глазки у Вас зеленые, а камень голубой, лучше изумруды посмотреть». Та цепь сняла, направилась к изумрудам, а я ту цепочку в охапку и к кассе. Думала, у меня от ее взгляда спина загорится. © Подслушано / Ideer
- Еще в конце лета мой коллега весь день на работе ныл, что ему нужно все выходные копать картошку. Уговаривал всех сотрудников поехать с ним и помочь в обмен на шашлыки. Мол, одному девять соток очень сложно, а толпой легко и непринужденно. Все ему отказали, говорили, что лучше на рыбалку съездить. Так он вечером пишет в наш чат: «Приглашаю всех на рыбалку к себе на дачу. С меня шашлык, овощи, а вы должны копать червей в определенных местах, где я вам покажу!» © Палата № 6 / VK
- Пришла на прошлых выходных на собеседование. Сижу в холле с двумя другими девушками, нам вынесли тест на трех страничках, попросили пройти. Вопросы были невероятно стандартные и стереотипные. А погодка-то какая шикарная была. Охота пойти погулять. Не хотела я все это заполнять. Подошла к HR-у и сказала, мол, давайте я не буду на все эти вопросы отвечать, а просто пообещаю вам хорошо работать. Она поржала, и сказала, что согласна. И взяла меня на испытательный срок. Две девочки, которые отвечали на вопросы, были в шоке и не поверили, что так можно было. © Палата № 6 / VK
- Встретила парня в метро, наши взгляды пересеклись, и я сразу поняла: это судьба. Мы разговаривали всю дорогу и даже обменялись номерами. На следующей неделе договорились встретиться на ужин. Он пришел с цветами, но вдруг сказал: «Ты ведь понимаешь, что я женат?» Я остолбенела, не зная, что сказать. Он добавил: «Но мы можем быть просто друзьями, верно?» Цветы я все же взяла, но ужин закончился через 10 минут. Он еще и обвинил, что я, видите ли, тогда в метро не увидела у него обручалку. © Карамель / VK
- Пару дней назад приехал в гости к родителям, с порога услышал их ссору. Папа говорил маме, что она убрала пыль с потолка в ванной и теперь он не видит там изображение медведя как раньше. Захожу к ним, а папа уже ищет пауков на кухне, чтобы переместить их в ванную. Надеется на то, что они новую паутину сплетут и он снова будет наблюдать за очертаниями медведя. Ржу, просто не могу! Пусть между ними только такие глупые и детские ссоры и остаются! © Палата № 6 / VK
- Надо было отвести дочь к стоматологу. Понятно, что все дети боятся стоматолога, и что там дети, если я и сама боюсь. Малую надо было морально готовить к этому. Что я только не говорила: и что это совсем не больно и пообещала поход в игровую комнату и сверхурочную порцию мороженого. Еще раз это все повторяла уже перед самым входом в здание, дочь даже такая взбодрилась и сама начала говорить, что она не боится, потому что уже взрослая. Подходим к кабинету, и в эту же секунду там раздается такой крик ребенка, что я аж подпрыгнула. На секунду мне самой хотелось убежать с того места. А дочь поворачивается ко мне с каменным лицом, выдыхает и говорит: «С тебя две порции мороженого и Киндер. Ну, что стоишь, пошли уже». © Мамдаринка / VK
- Знакомая работала руководителем в крупной компании, следуя тому, что многие считают «идеальным» путем к успеху. Она годами продвигалась по карьерной лестнице, получала завидную зарплату и занимала ответственную должность. Но однажды, ни с того ни с сего, она решила оставить все это позади. Она переехала в маленький приморский городок и занялась гончарным делом. Самое интересное, что раньше она никогда не работала руками, но что-то внутри нее подтолкнуло ее к поиску более простой и творческой жизни. Со временем она совершенствовалась в своем ремесле, и постепенно ее работы стали получать признание. Сегодня у нее своя студия, она продает свои работы по всему миру и говорит, что никогда еще не чувствовала себя так спокойно по отношению к себе. © spicybaexo / Reddit
- Живем в новостройке, где стены ну совсем как картонные. Жена ушла по делам, и мы с дочкой остались вдвоем дома. Надо было срочно в больницу ехать, а время уже на исходе, а мы все никак не можем выйти. Я по квартире ношусь, как угорелый, ищу ключи от машины. Уже 15 минут прошло, а ключей как не было, так и нет. Проверил все игрушки, мебель перевернул — ничего! Наконец, уже от бессилия, поднимаю руки и громко так выпаливаю: «Да где, блин, эти чертовы ключи?!»
И тут вдруг слышу за стеной голос соседа, как будто он там все это время стоял и слушал: «В стиралке!» Я сначала подумал, неужели у нас стены еще и просвечивают? Подхожу к стиралке, открываю — и правда, вот они, мои ключики родные! В больницу в итоге успели. А вечером, когда жена вернулась, выяснилось, откуда сосед узнал, где искать. Оказывается, это не первый такой случай, и мама не раз ловила дочку на том, что она прячет ключи в стиралку. Сосед, видимо, это услышал и вовремя намекнул. Вот такие у нас картонные, но иногда очень полезные стены! © Real Story / VK
- Мой друг был руководителем в крупной корпорации. Он был увлечен бизнесом, карьерным ростом и долгими часами работы, ведя стереотипный образ жизни в духе: «много работай — много отдыхай». Затем, после сильного выгорания и периода проблем со здоровьем, он взял перерыв. И в итоге стал учителем по медитации. © Cool-Newspapers / Reddit
- Любимый мужчина сказал, что готовит для меня сюрприз, и пригласил в гости. Вся в предвкушении, приехала и там на всю квартиру пахнет чем-то очень-очень вкусным. А мой любимый бегает в фартуке и перемазанный мукой, и гордо сообщает, что специально для меня испек пиццу. Покушать я люблю, пиццу особенно, поэтому жутко обрадовалась. Когда запищал таймер, он попросил меня вытащить ее из духовки, чтобы не подгорела, пока он руки моет. Надела варежки, вытаскиваю лист, а на умопомрачительно благоухающей лепешке, кусочками колбасы выложено: «Станешь моей женой?» Оборачиваюсь, а сзади стоит любимый на одном колене и с кольцом в руке. Разумеется, сказала «да», что и отметили пиццей, очень вкусной, кстати, получилась. © Палата № 6 / VK
- Моя жена работала в магазине автозапчастей. У нее был один клиент, который приходил и постоянно раздражался на всех, кто его консультировал. Этот сердитый чувак также был постоянно красным и выглядел болезненно. В один прекрасный день моей жене просто надоело это, и она отчитала его. При этом она не преминула добавить: «Возможно, вам также стоит сходить к врачу, потому что вы выглядите так, будто вот-вот свалитесь от сердечного приступа!»
После этого она некоторое время не видела его, а когда увидела, то даже не узнала. Он сильно похудел и вообще вел себя дружелюбно. Он подошел к ней и сказал: «Вы спасли мне жизнь. Я действительно последовал вашему совету и пошел к врачу. У меня не только было опасно высокое давление, но я был на грани инсульта!» Он изменил свою диету, начал заниматься спортом и вернулся другим человеком. © gonzar09 / Reddit
Некоторые люди становятся для других настоящими ангелами-хранителями, ведь своими добрыми поступками они спасают тех, кому нужна помощь. Читать о таких добряках — одно удовольствие.
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"с меня рыбалка, а вы копайте червей в местах где я покажу"... да он прямо Кузьмич :))
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