18 человек, у которых черный пояс по экономии, и их поступки достойны стать мемами
Истории
10 минут назад
Беречь деньги — дело полезное. Но встречаются такие умельцы, которые имеют черный пояс по погоне за копейкой. В этой подборке — эпичные примеры такой «экономии», что не знаешь, то ли за голову хвататься, то ли смеяться в голос.
- У меня был день рождения. Так как я его не отмечал, решил никому на работе не говорить. Тут подходит коллега и спрашивает, будет ли банкет по случаю дня рождения. Я отвечаю, что не планировал, на что она говорит мне: «Тогда фигушку ты получишь, а не наш подарок!» © Подслушано / Ideer
- В прошлое воскресенье купил трекинговые ботинки, а через пару дней мы с женой обнаружили, что у нее есть кешбэк на спорттовары аж 25%. Решили сдать и купить заново, деньги-то на дороге не валяются. Как говорится: сэкономил — считай заработал. Вчера пришли, сдали ботинки, подошли к стеллажу за новыми... А они уже подорожали! © ildarka555 / Pikabu
- Иду сегодня, никого не трогаю, смотрю — бабушка старенькая, махонькая, жалобно так просит подать на пропитание. Женщина, которая шла впереди меня, достала кошелек и выгребла из него всю мелочь. Ну, думаю, на батон уже хватит бабуле. Женщина протянула ей руку с мелочью, а та как будто не видит. Женщина решила привлечь внимание и говорит: «Вот, держите, я вам деньги даю». А бабка ей в ответ: «Это не деньги» — и продолжила жалобно просить «на пропитание». © Ana.Tim / Pikabu
- Несколько лет назад друзья купили дом, принадлежавший пожилой женщине. Когда они переехали, то поняли, что она с собой забрала вообще все: лампочки, предохранители, даже старое ковровое покрытие пыталась сорвать. По сути, она оставила им скорлупу. Учитывая, что она переезжала в дом престарелых, интересно, что она собиралась со всем этим делать. © VegasFiend / Reddit
- У друга была девушка-студентка, денег у нее особо не было. И всякий раз, когда мы вместе ходили куда-то поесть, мой друг записывал в маленьком блокнотике сумму потраченных денег. Оказывается, он в счет долга платил за нее и все записывал. Очень романтично. © Unknown author / Reddit
- У меня был друг, который просил воду с лимоном в ресторане, а затем добавлял в нее кучу подсластителей, чтобы сделать себе бесплатный «лимонад». © professor_dog / Reddit
- Мой бывший как-то прочитал на моей странице в соцсети запись типа: «Не хочу букет цветов, лучше подарите мне букет из пятитысячных купюр». Он так и сделал. Но через неделю попросил их ему вернуть, так как это была его зарплата. Обидно, конечно, но вернула. Часть денег успела потратить, пообещала отдать в следующем месяце. Он караулил меня у подъезда, донимал звонками, сообщениями и всячески пытался мне насолить. Как итог, мы, конечно, расстались, и никогда больше в жизни не приму дорогих подарков. © Карамель / VK
- Часто летаю по разным странам и городам, но есть у меня собачка. Брать ее с собой не хочу, поэтому отдаю подруге посидеть с ней, конечно, за хорошую сумму (для нее). Недавно я узнала, что она не сидит с ней, а отдает мою собаку какой-то коллеге, говоря, что это ее, и платит меньше половины от того, что плачу ей я, утверждая, что это и так большая сумма. Сама же ходит по клубам. Теперь у меня нет подруги. © Подслушано / Ideer
- Познакомились онлайн. Договорились встретиться в кофейне. Она пришла. Сидим, болтаем — все норм. Подходит официант. Она: том ям, пасту с креветками, салат, чизкейк, лимонад и капучино. Я сижу и думаю: это свидание или банкет? Говорю: «Секунду, у меня сигналка в машине заиграла...» И я не вернулся. © baygaliuli
- Я неплохо зарабатываю. Помогаю семье, когда нужны деньги на здоровье, плачу ипотеку. Недавно захотела потратиться на себя. И теперь я — враг семьи № 1, в черном списке у них уже год, ибо не дала денег на брекеты сестры, а потратила на свою внешность. Хотя это были виниры, липосакция и пересадка волос. © Подслушано / Ideer
- Одна моя знакомая выложила пост в соцсети. Далее с ее слов. Надоело жить в машине! Ищу комнату для проживания на длительный срок — временно мне не надо! P.S. У меня две собаки, королевский питон, восемь тарантулов, скорпион, два прыгающих паука и много цветов. Поэтому так долго и ищу... © part_time_housewife / Reddit
- На моей первой свадьбе в разгар веселья куда-то пропал жених и его родители. Нашла их в комнате жениха и невесты — они деньги считали. Зашла в тот момент, когда новоявленная свекровь открыла конверт и увидела там $2 и записку: «Не в деньгах счастье!» от моих близких друзей. Ее аж перекосило! Я заявила, что это было лично для меня и что чужие конверты не вскрывают. Развелась с мужем через два года. А от друзей, к слову, был еще один конверт с большой суммой. © Подслушано / Ideer
- Пошла с парнем в суши-бар. Специально заказала мало, чтобы он не платил крупную сумму денег. Он, в свою очередь, заказал множество видов роллов. Когда принесли счет, я из вежливости спросила: «Сколько?» На что он ответил: «У тебя наличкой или безнал?» Как выяснилось позже, оплатить все пришлось мне. Вот так сэкономила на себе, любимой. © Подслушано / Ideer
- Разбила экран на айфоне. Парень сказал, что починит. Вместе пошли покупать экран. Когда продавец назвал стоимость, парень нехотя засунул руку в карман, чтобы достать кошелек, но потом убрал руку. После небольшой немой паузы я отдала деньги. С парнем рассталась. Сказала ему, что он чудесный, но мы просто разные. Встречались три года. © Подслушано / Ideer
- Когда я работал компьютерным мастером, я часто приезжал по запросам людей, жалующихся на то, что у них интернет не работает. А интернет перестал работать, потому что их сосед наконец-то решил обрубить им возможность пользоваться своим Wi-Fi. © pakidara / Reddit
- Мой муж довольно прижимистый. Его друзья в основном такие же. И вот однажды он принес гостинец от приятеля, который увлекается выращиванием винограда. Смотрю, а там четыре виноградины. Четыре!!! Каждому по одной! К слову, виноград был восхитительный. © lostmost4
- Бывшая жена всегда пыталась сэкономить или подзаработать. После нашего развода моя семья часто дарила нашим детям одежду на праздники. До тех пор, пока я не обнаружил, что бывшая супруга продает одежду в интернете, а потом в секонд-хендах покупает дешевле. © Unknown author / Reddit
- У меня знакомый (пусть будет Александр) машины закрытые вскрывал. Ну, если ключи там потеряли и тому подобное. Все официально. Ну, и приезжает на вызов. Хозяин вокруг бегает, не может ничего сделать. Спрашивает, сколько стоит вскрыть. Саня отвечает: «5000». Клиента цена устраивает — сложное дело, тачку открыть. Но деньги вперед Саня запросил, клиент отдал. Саня подходит и специальной линейкой за секунду открывает машину. Хозяин тачки начинает возмущаться: «Чего? За секунду работы 5000?» Саня молча опускает флажок на двери и закрывает машину. Протягивает деньги хозяину. Тот давай возмущаться. Но толку-то. Начал торговаться. Ему была дана минута на размышление, и в итоге он согласился расстаться с бабками. © sterr1 / Pikabu
Если этих историй вам оказалось мало — держите еще несколько подборок для хорошего настроения:
Фото на превью baygaliuli / Threads
Комментарии
Уведомления
Экономность и жадность разные понятия, но их часто путают. В статье много старых историй, которые сто раз обсуждались. Но история про суши-бар это не про экономность и жадность, а про альфонса и дурочку - терпилку.
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