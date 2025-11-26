Объясните темной мне. Это ИИ так неудобоваримо сокращает?
3-4 года назад вроде не было столько бессмыслицы и абсурда на адми.
Я скучаю по временам, когда редкие грамматические ошибки были единственным, к чему могли прицепиться
15 историй о том, что сайт знакомств — это спорт для смелых
Сайты знакомств — тот еще кот в мешке. За красивой фотографией может скрываться кто угодно: от парня, который потребует разделить счет за кофе, до мужчины, который приведет на свидание свою маму. Мы собрали 15 уморительных и нелепых историй, которые доказывают: встреча с незнакомцем из интернета — это настоящий спорт, требующий отваги, самообладания и чувства юмора.
- Встретились с мужичком с парнем знакомств. Все отлично, разговор льется рекой. А потом — тишина. Не пишет, мои сообщения игнорирует. И тут прилетает: «Ты классная, но у меня вот не зажглось». Обидненько, но ладно. А вечером вдруг застрочил: «Вообще-то ты можешь мне приготовить ужин и пригласить к себе. Я бы увидел, что ты хозяйка хорошая, уже что-то». Оказывается, он всем девушкам так говорит, чтобы посмотреть, готовы ли они что-то делать, чтобы его заинтересовать. Сказала, что я его недостойна и не для меня его ягодка цвела. Ищи, говорю, ту, которая будет тебя добиваться. © kalmarkpivu / Pikabu
Объясните темной мне. Это ИИ так неудобоваримо сокращает?
- Был один парень — на фото прям уверенная десятка. Написал мне, спросил, хочу ли я встретиться на кофе. Ну окей, согласилась. Потом пишет, что ему надо, чтобы я его забрала... Ну ладно, думаю. Забрала, решили вместо кофе пойти поесть. Он оказался очень милым и смешным, после ужина еще погуляли. И тут вдруг он достает телефон и начинает рассказывать, что у него есть сын, а его бывшая уехала куда-то с ребенком, и он месяцами сына не видел. Потом он открывает телефон и говорит мне пролистать папку с фотографиями его ребенка. Там штук 300. И он заставил меня посмотреть все! И к каждой фотке и видео рассказывал длинную историю. Мне его даже жалко стало. Но я прям выдохнула с облегчением, когда он ушел. © Savannahsusername / Reddit
- У моего приятеля завязался разговор с одной девушкой, и через пару дней она пригласила его к себе домой, мол, будут посиделки с друзьями. «Почему бы и нет?» — подумал он. Приезжает, она знакомит его с парой друзей — все парни. Вечер продолжается, и приходит все больше и больше парней, а девушек нет. Они начинают болтать о том, откуда знают эту девушку — и выясняется, что она пригласила их всех с сайта знакомств! Каждый из них приехал не чтобы замутить, а чтобы просто быть массовкой в ее день рождения. © AJTTOTD / Reddit
Это был садист - заставить просмотреть все 300 фоток !!! Извращённая пытка !!!🤣🤣🤣
- Переписывались с барышней неделю. И вот часов в 10 вечера она пишет, что может ко мне заехать. Конечно! Приезжает худенькая девушка с пакетом еды. И одна его уминает, просто разносит килограмм еды в щепки! Затем вытирает лицо, берет мою руку и кладет ее себе на кофточку, встает и говорит: «Ну ладно, мне пора. Можешь друзьям сказать, что хоть что-то с этого получил.» И исчезла навсегда. Я до сих пор в нее влюблен. © StrungoutScott / Reddit
- Познакомился с девушкой в интернете. Договорились сходить на свиданку в кафе. Все идет просто обалденно, мы проболтали часа 3. И вдруг она внезапно встает на одно колено и делает мне предложение! Вокруг куча народу, все глазеют. Я такой: «Нет». А девушка вдруг выбегает из кофейни в слезах. Мне пришлось рассказывать всем этим людям, что это было наше первое свидание. © Cengiz96 / Reddit
Да уже не так важно, кто в истории делал предложение, парень или девушка. Через три часа после знакомства? Это какие должны быть мысли и эмоции, чтобы вообще сообразить так сделать.
- Познакомилась я с парнем в интернете, общались по телефону пару недель, а потом решили встретиться. Приехала я на место встречи, а его нет. Позвонила, а он говорит, мол, мой брат защищает сейчас диплом, подожди немного, защитится — приду (место встречи было рядом с институтом). Долго ждала, в итоге он пришел и говорит, мол, мне домой надо, документы взять, давай съездим. Поехали на маршрутке, возле подъезда его подождала, пока он за документами ходил. Выходит, говорит, мол, мне еще в банк съездить надо, он в центре находится. Снова поехали на маршрутке. Приехали, банк оказался закрыт, а он говорит, что еще одно отделение банка на вокзале есть, поехали. Я поехала, уже потому, что мне надо было на вокзал, чтобы домой ехать. На вокзале он попрощался, даже не проводив до электрички. Больше мы не общались. Вот что это было? © Кот Лета / ADME
- Познакомились с пареньком в интернете, решили встретиться в кафе. Я нарядилась, выехала, и тут сообщение: «Я твою фотку маме показал, ты ей не понравилась. Я не приеду».
- Буквально неделю назад встретилась с очередным с сайта знакомств погулять. На улице +10 где-то, ветер. Кавалер пришел в куртке и сандалиях на босу ногу, из которых кокетливо выглядывали не очень чистые пальцы. В ответ на мой удивленный взгляд гордо объяснил, что уже несколько лет принципиально не носит носки, а ботинки старается надевать как можно реже, чтобы «нога дышала». © Silverchiffa / ADME
- Однажды была на свидании с мужчиной и его мамой. Тихонько изумилась, когда какая-то тетка подошла к столику, за которым мы уже минут 20 сидели, чмокнула «мальчика» в макушку и молча села рядом. Мальчик продолжал беседу как ни в чем не бывало, однако отреагировал на мое выражение лица и сказал, что это мама. Та при этом была холодна и молчалива, как февральский карп. Я им не подошла, к счастью. © fur red coat / ADME
А зачем она продолжила посиделки с мамашей и корзиночкой? Прямо пионерка) Встала и ушла. Чего время терять?
- Лет в 20 познакомилась с парнем. Недели 2 он звал меня на свидание, описывал в красках, как мы пообедаем в ресторане, а потом поужинаем у него дома, причем обязательно с ананасами и пафосными напитками. В итоге часа 2 протаскал меня пешком по городу в −15 °C, а потом попросил денег на автобус, чтобы домой уехать. После этого еще и обиделся, что я его к себе не пригласила. © SweetLana / ADME
- Встретилась с парнем с сайта знакомств. Предложил зайти в кафе и начал настойчиво предлагать мне еду. Я отнекивалась и взяла только зеленый чаи и десерт. Но он не унимался, мол, я хочу тебя угостить, снова отказалась. Сидим, общаемся, вроде бы все хорошо. И вдруг он сообщает, что после кафе мы едем к нему, но не домой, а в офис, где он работает. Говорит, что у него есть ключ, но на входе сидит охрана, так что нам придется лезть через забор. Я офигела и сказала, что никуда не поеду. Он помрачнел, подозвал официанта и попросил раздельный счет. Надо было видеть как на него смотрел официант. Рассчитались, я ушла по-английски, пока кавалер разбирался с тем, почему ему не додали сдачу. © Вероника / ADME
А что такое пафосные напитки? На Пафосе вино делают, может ещё и граппу...🤣🤣🤣
- Познакомилась в интернете с пареньком. Встретились в кафешке, а он весь активный такой. Достает телефон, тычет в него носом: «Что, не узнала меня? Я же известный тиктокер!» А мне 35, какой тикток. А потом вообще хватает меня за руку, наклоняется и шепчет на ухо: «Хочешь сразу со мной и моим другом ролик записать? Ты такая красивая, соглашайся». Нетушки.
- Нахожусь в активном поиске. Свиданий было много, смешных еще больше. Один кавалер был очень забавным. Однажды я проводила его до дома ночью, была зима. Во второй раз заплатила за нас на катке. На третьей встрече ухажер позвал в парк и предложил зайти в блинную. Он купил там чай, вышел на улицу и достал из кармана куртки блины. Похвалился тем, что взял их с утра из дома. Они были без пакета и, судя по виду, уже «без жизни». Он ел и чавкал, а я думала, как сбежать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Парень позвал пить кофе и заявил, что сейчас оплатит напитки и едем к нему. Он же потратил на меня бешеные деньжищи! Быстренько оплатила за нас обоих, пока он в туалете был и сообщила, что теперь он обязан самосвал свежекупленного чернозема раскидать, иначе торжественно его объявлю тарелочником. Сообщил мне, что я странная и ушел, один. © TenshiMos / Pikabu
- Вспомнила одно свидание, на котором в недорогом кафе после утомительной холодной прогулки с ветром и дождем на шпильках по городу заказала себе горячий кофе, а мой спутник — чай. Официантка приносит счет. Естественно, кладет перед парнем. Он протягивает его мне со словами: «Смотри!» Поймав мой непонимающий взгляд, добавляет: «Ладно, хоть твой кофе и дороже моего чая, но так и быть — оплачу половину». © Подслушано / VK
Что ж, кажется, после такого свидания можно смело идти на курсы выживания! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о свидании из интернета, которое пошло не по плану? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши истории о максимально нелепых свиданиях:
Комментарии
5 из 15 историй - это наши, АДМЕвские комменты к другим статьям. Девочки, может пора уже с этих горе-авторш свою дольку гонорара требовать?