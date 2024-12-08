15+ свиданий, которые неожиданно пошли наперекосяк

Свидания — это маленькая лотерея. Иногда вечер заканчивается на романтической ноте, а иногда мы внезапно оказываемся в центре комедии, достойной сценаристов Голливуда. Мы собрали для вас истории людей, которые отправились на свидания в надежде найти свою половинку, но вместо этого с чем только не столкнулись. Разве что лосось в кустах черники не прятался.