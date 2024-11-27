17 курьезных историй, которые приключились из-за попытки произвести на людей впечатление

В детстве нам часто говорили, что скромность украшает человека. Но иногда так и тянет показать окружающим свои лучшие стороны или продемонстрировать благополучие в личной жизни, светлый ум и материальный достаток. Так что почти у каждого из нас есть байка, как мы сами или кто-то из наших знакомых влип в историю из-за своего выпендрежа.
В аэропорту на досмотре не стоит выпендриваться. Возвращались мы с отдыха и один мой друг решил про запрещенные к провозу вещи пошутить. Ждали его минут 40 пока он досмотр с пристрастием проходил. © gusssshansen / Pikabu Младшая сестра была в 4 классе, а дедушка помогал ей с математикой. Однажды зачем-то часа два рассказывал про квадратный корень. Мелкая кивала. Дед выдохся и спросил: "Хорошо, 2 - это корень из чего?" Сестра нахмурилась и выдала: "Корень из дуба?" С тех пор эта фраза всплывает каждый раз, стоит кому-то в семье заумничать. © Подслушано / Ideer
"Возвращались мы с отдыха и один мой друг решил про запрещенные к провозу вещи пошутить. Ждали его минут 40 пока он досмотр с пристрастием проходил."
Таможенники решили поддержать шутку шутника. Познакомилась с шикарным парнем, он сказал, что вегетарианец. Ляпнула, что я тоже. После свидания в вегетарианском кафе, мило попрощавшись, дико голодная, но счастливая, помчалась в ближайший фастфуд. Спешу занять место с только что купленными наггетсами и... врезаюсь прямо в своего кавалера! Стоит с огромным бургером в руках, смотрит на меня ошарашено. Оказывается, я в нашу первую встречу так рьяно говорила о любви к животным, что он соврал мне, что вегетарианец, потому что очень хотел понравиться. © Подслушано / Ideer Училась где-то в 5-6 классе, услышала разговор мамы с подругой, в котором часто фигурировало слово «климакс». Потом у мамы спросила что это такое. Она мне сказала: «Это старость по-научному». И вот на уроке истории учительница потеряла очки и долго их искала на столе, потом сказала: «Эх, старость». Я обрадовалась, что знаю научное название данного явления и громко на весь класс резюмировала: «Климакс, Таисия Семеновна!» © tineznaesh / Pikabu Я открыл свое дело через два года после университета. Родители пытались отговорить меня и вообще не поддерживали. Пять с лишним лет отец представлял меня своим знакомым, называя мою старую должность. Сначала я думал, что он просто не помнит о моей новой работе, поправлял его, а он продолжал совершать одну и ту же ошибку снова и снова. Мама говорила мне не быть таким «чувствительным», мол, папа делает мне одолжение, показывая, что работаю в более «престижном» месте. И вот моя компания стала успешной. Родители поняли, что я сделал себе имя и развернули свое мнение на 180 градусов, но только после того, как услышали, что другие люди говорят обо мне. Даже расстроились, что я не рассказал им о своем успехе раньше. Как говорится, без комментариев. © Makefriesnot*** / Reddit Есть у нас коллега, которая, как в отпуск уйдет, весь рабочий чат своими фотками с моря закидает. Мол, посмотрите как мне хорошо, давайте тоже в свой отпуск в Турцию. Я как-то не выдержала и написала: «А ничего, что у тебя муж-бизнесмен, который все это удовольствие оплачивает». Как отрезало. Приехала, потом долго на меня дулась. Ну и ладно, зато в чате потом разговоры исключительно на рабочие темы были. Три раза расставалась с парнями из-за того, как они ведут себя на публике. Один раз мы зашли в сетевой ресторан, этот павлин решил повыеживаться передо мной, пафосно протянул зонт официанту, который нас встретил, и сказал: «Примите». В двух других случаях молодые люди тоже решили показать, какие они крутые. Первый устроил скандал с кассиршей, второй отчитывал девочку-официанта, у которой аж слезы подступили. Бросила обоих этих ухажеров, перед официанткой даже специально извинилась, когда поймала ее на смене. Для меня это большой красный флаг, когда мужчина начинает скандал и унижает работающего человека, а не пытается решить проблему мирно и культурно. © Подслушано / Ideer Видел, как один парень колесил на новеньком "Мустанге" своего отца. Все было хорошо, пока он не собрался уезжать от нас. Он не вписался в поворот и заехал задним левым колесом на бордюр. Вместо того чтобы остановиться, он как ни в чем не бывало выехал со стоянки. А потом еще и написал в соцсети, что за рулем была его девушка, которая не справилась с управлением. Но мы-то знаем, кто на самом деле вел машину. © marzbarz43 / Reddit Я работала в копировальном центре: распечатки, ксерокопии, чистые диски, флешки и все такое. Один раз заметила висящий на стене пакет и спросила у начальника, что это такое. Он сказал, что там надувной круг для плавания и он тоже продается, хоть и непонятно, как сюда попал. Я решила доказать, какой я крутой продавец, в копировальном центре надувной круг продала. Стала с серьезным лицом предлагать его всем покупателям: "Хотите купить самый лучший на свете спасательный круг?" А дело было в декабре. Второй по счету покупатель, которому я сделала это предложение, сильно напрягся и осторожно спросил, почему я именно ему это предлагаю, потом сообщил, что он работает водолазом на спасательной станции и не пойти ли мне подальше с моим кругом. Выпендрилась, ага. © Подслушано / Ideer Часто встречаю посты типа "Я читал книжку в парке (больнице, клубе, на газоне, в маршрутке, сидя на потолке) и люди смотрели на меня большими глазами. Ах, в наш век читать дико и совсем не модно, все только в гаджеты свои уткнулись". Ребята, вопрос к вам: вы где живете? Да оглянитесь вокруг! Хоть в метро присмотритесь - 70% книжки на своих планшетах и в телефонах читают. А про обилие электронных книг я вообще молчу. Вы уж простите, но я вашим постам не верю. Либо вы живете где-то на Луне, где книг и не бывает, либо реально хотите думать: "Никто меня не понимает, я ведь читающий". Вокруг миллионы людей погружены в книги! Не знаю, что должно быть со зрением, чтобы не заметить эту читающую толпу. © vatanuki / Pikabu У мужа родители живут в небольшом поселке. И вот приехал свекор в гости, хохочет в голос и рассказывает, как у них сосед свою мечту исполнил — купил дорогущий джип. Причем, семья там не особо обеспеченная, мужик реально лет 15 на эту тачку копил. Потом гордый рассекал на джипе по деревне, пугая кур. Вот только он не учел одного: к дорогой машине автоматически прилагается недешевый ремонт, запчасти по космическим ценам и соответствующий транспортный налог. Теперь вся деревня спорит, как скоро владелец джипа обратно на свою «девятку» пересядет. В свои 20 лет мой брат был владельцем довольно приличной машины. И вот однажды он отъезжает от магазина, а мимо проходит привлекательная девушка и смотрит в его сторону. Он решает покрасоваться и «пошуметь» двигателем, включает первую передачу и продолжает выезжать с парковки. Хрясь, скрип, бум! Он по дороге зацепил специальные блоки на парковочных местах. © N546RV / Reddit Любила похвастаться в соцсети, что муж мне покупает много вкусняшек: то коробку желейных конфет, то несколько шоколадных плиток за раз, то коробку с печеньками-ассорти. А одна знакомая вечно писала в комментариях: «Все, жди нас в гости». И реально приходила в гости, ела у меня, еще и просила с собой, чтобы детям дать. Бросила я хвастаться едой — перестала знакомая заходить. © Подслушано / Ideer Мне было 17 лет, я переписывалась с парнем лет 27. Ничего такого, просто общение. И как-то встретились у моего дома, я отдала ему давно обещанный диск с выступлением нашей техникумовской команды КВН и сказала, что у меня еще в городе есть дела. В общем, предложил меня парень подвезти. По дороге рассказал, что начал бизнес, машину купил, в Таиланд ездит. Я делала вид «зато я начитанная». Приехали, я грациозно вышла. Так! Вдруг он смотрит? И тут эта мысль, гори она синим пламенем. Дай, думаю, побегу! Красиво, как в фильме! В моем понимании это должен был быть легкий, изящный даже не бег, а просто ускоренный шаг, но чтобы волосы назад, и я такая красивая, гордая, хоть и не считаю миллионы перед камином. Не знаю, за что на меня были обижены звезды, но я упала. И ладно бы красиво, как какая-нибудь принцесса, выглядя хрупко и беззащитно. Нет! Не заметив в сумерках торчащую ветку на земле, я летела корпусом вниз, подставив руки. А ноги остались за веткой, прямые. И все это было позорно, в свете фар. Дальше — туман, от стыда не помню, как встала и убежала. Прошло уже 9 лет, а я до сих спокойно это не вспоминаю. И с подругой смеемся над фразой «дай, думаю, побегу!» © MiraKa / Pikabu Ощущение, в последнее время начал зарождаться класс «псевдоинтеллектуалов», которые все знают и якобы являются эталоном поведения, а сами могут похвастаться только знаниями, нахватанными по верхушкам из интернета. Навеяно последним походом в кино. Сзади сидели 2 типа, которые до начала сеанса травили плоские шутки, а после «остроумно» комментировали каждую сцену фильма. После замечания перешли на ультразвук. Был на том же сеансе еще один «псевдо», который каждые 30 секунд включал телефон и проверял, ответил ли кто ему на его очередной гениальный комментарий и каждые 2 минуты писал кому-то сообщение — и так все 2 часа фильма. © ploom / Pikabu Мои родители одержимы идеей хорошо выглядеть перед всей своей семьей и друзьями. Больше всего они любят хвалиться собственными детьми. Они хотят, чтобы мы были идеальными: красивыми, хорошо одетыми, с достойной работой. Всякий раз, когда я иду с мамой на семейное торжество, она придирается ко всему моему внешнему виду и хочет, чтобы я выглядела идеально. Она требует, чтобы я поступила в престижный университет и получила уважаемую профессию, просто чтобы она могла посплетничать и похвастаться. Она относится ко мне как к трофею, а не как к человеку со своими собственными желаниями. Так раздражает. © TheSadRecluse / Reddit Мой парень сделал мне предложение на воздушном шаре. Все как полагается — шикарный букет, кольцо с большим камушком. Ну я и решила выпендриться. Думаю: «Ох, и фотки сейчас сделаю!» И тут с моей заветной коробочкой происходит грустная вещь: она не удерживается на бортике нашего воздушного судна, куда я ее положила, чтобы сфотографировать, и летит вниз — в большое озеро. © Подслушано / Ideer Бонус: только привыкнешь, что знакомые выпендриваются, а тут — нежданчик В последние несколько лет среди разной степени знакомых приключился прям настоящий беби-бум. Имена: Адриан, Роберто (именно так, не Роберт), Гор, Тадеуш, Стефания, Венесуэла, Верена, Исадора, Ингеборга, Ильяна. Пару недель назад встречаю бывшую соседку, смотрю — коляску катит. Говорю: «Мои поздравления! А кто там едет в такой красивой коляске?» Улыбается: «А там у нас Леночка». Я: «Ух ты, а полное имя какое?» Мать смотрит на меня, как на ку-ку: «Вообще-то Елена, как же еще». Я, признаться, ожидала, что и Леночка окажется не так проста, ан нет. © Anastomus / ADME
У нас в запасе есть и другие подборки с историями. Вот
тут, к примеру, 15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях.