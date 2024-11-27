17 курьезных историй, которые приключились из-за попытки произвести на людей впечатление

В детстве нам часто говорили, что скромность украшает человека. Но иногда так и тянет показать окружающим свои лучшие стороны или продемонстрировать благополучие в личной жизни, светлый ум и материальный достаток. Так что почти у каждого из нас есть байка, как мы сами или кто-то из наших знакомых влип в историю из-за своего выпендрежа.