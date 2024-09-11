16 историй о людях, в чьем сердце не завяли ростки добра

Как-то читала историю девушки без ноги. Она ходит с крутым протезом, не скрывает его, и довольна.

Пишет, что как-то была в шортах, и чокнутая мамашка дала ей пощечину: потому что она своим видом травмирует детей.

Ой не окружающие травмируют детей, ой не они.

А дети, при правильном подходе, отлично все понимают.

В классе дочки(1-3 кл) был мальчик с выраженным ДЦП. Их замечательная учительница так хорошо их подготовила, что весь класс заботился и помогал мальчику. И психика их не треснула, они в итоге даже друг к другу стали терпимее и добрее