а потом пришли родители второго мальчика, и ребенок им радостно объявил: мама! мне миша таблетку для хорошего настроения дал! )))
16 историй о людях, в чьем сердце не завяли ростки добра
Обычный зонтик или арбуз могут сделать кого-то счастливым — нужно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Если у вас был утомительный день, загляните в эту статью — тепло и доброта следующих историй могут поднять настроение.
- Сына вполне заслуженно выселили из студенческого общежития. Я понимающе к этому отнеслась, но попросила директора дать нам время на поиск жилья. Он согласился. А поздно вечером сын позвонил и сказал, что его все-таки выселили, так как приказ уже был подписан, а директор не успел предупредить начальника общежития о нашей договоренности. Сама приехать не могу, так как автобус ходит раз в сутки, деньги тоже будут через 2 дня. Друзей и знакомых у меня в том городе нет. Сын плачет. Сказала ему, чтобы шел на вокзал, я что-нибудь придумаю. По дороге его встретила молодая пара, спросили, что случилось. Сын объяснил ситуацию. А они пригласили его к себе переночевать, покормили. Когда утром я рванула к моему нерадивому студенту, директор связался со мной и сказал, что сын может вернуться в общежитие: вся его группа пришла просить директора об этом. И мы с сыном пошли к той молодой паре с большим тортом и пакетом сладостей в знак благодарности. © Алексена Семенюк
- Когда сыну было 3,5 года, он был шкодливым ребенком. И чтобы приучить его вести себя хорошо, мы придумали давать ему ежедневно по 2 «таблетки» для хорошего поведения (на самом деле это были просто жевательные конфеты с фруктовым вкусом). И это работало: теперь каждый раз, когда он уходил из детсада, воспитатель говорил, что он вел себя хорошо. Но как-то раз мы привели его в детсад рано, а там был лишь один новенький ребенок, который выглядел испуганным и грустным. Сын подошел к этому мальчику и спросил, как того зовут. Но тот просто отвернулся. Мы с воспитателем уже хотели вмешаться, но тут сын протянул ему свои «таблетки». После чего мальчик улыбнулся, и вскоре уже они болтали и играли вместе. Когда в конце дня мы вернулись за сыном, тот сказал, что прекрасно обходился без своих «таблеток». А мы случайно выяснили, что наши конфетки помогают еще и от грусти. © Willemien Van Vuuren / Quora
- Мне 52 года. Пару лет назад я пошла с младшей дочерью в магазин, где продаются благовония, свечи, одежда и тому подобное. В тот день я чувствовала себя подавленной и просто ждала, пока дочь выберет то, что ей нужно. В какой-то момент мое внимание привлекла куртка, которая сплошь была усыпана блестками. Я начала ее рассматривать и щупать. А молоденькая девушка-продавец подошла ко мне и сказала: «Вы будете хорошо смотреться в ней!» На это я ответила, что эта куртка слишком хороша для меня. Но девушка заявила предельно искренним тоном: «Не говорите так о себе! Вы прекрасны такой, какая вы есть». Это было самое приятное, что мне говорил совершенно незнакомый человек, и мое уныние как рукой сняло. © i_build_4_fun / Reddit
- Как-то я оставил автомобиль возле дома, проснулся — а кто-то закидал его яйцами. Нам с женой срочно нужно было куда-то попасть, поэтому я бросил машину как есть, а поехали мы на авто жены. Вернулся через несколько часов, а моя машина сияла как новая. Сосед, имени которого я тогда даже не знал, помыл ее для меня, пока нас не было. © Ceristimo / Reddit
- Я вышла под проливным дождем. И незнакомый мужчина в деловом костюме и с портфелем подошел ко мне и дал мне зонтик. Я отнекивалась, но он не принял отказа. При этом я уверена, что сам он промок, куда бы ни шел, поскольку ливень был слишком сильным. А пару недель спустя я отдала тот зонтик девочке из моего района, так как начался дождь, а у нее зонта не оказалось. © im_not_bovvered / Reddit
- Каждое утро я еду на работу одним и тем же маршрутом. И в одно и тоже время в автобус заходит молодая женщина с ребенком. Едут они несколько остановок. Я все время стараюсь сесть у окна, потому что, когда они выходят на своей остановке, эта маленькая девочка машет мне рукой на прощание и улыбается. Сначала я думала, что она приветствует всех, но нет, она ищет глазами именно меня. На душе сразу становится тепло. Удивительно, как мало нужно человеку для счастья. © Passtilla / Pikabu
- У меня было довольно сложное детство. Родителям до меня не было особого дела. Однажды наш класс собирался ехать на озеро, стоило это не так дорого, но я знала, что родители денег не дадут. Было грустно не поехать никуда единственной из всего класса. Но как же сильно я удивилась, когда моя классная руководительница сказала, чтобы я готовилась к поездке. Оказалось, что они с учителями скинулись деньгами, потому что знали всю ситуацию в семье и не хотели, чтобы я чувствовала себя не такой, как все. © Палата № 6 / VK
- Сегодня ехала в лифте с соседом-дедулей, и он пожаловался, что жена очень хотела арбуз, а в магазине не оказалось. Ему так обидно было идти домой пустым. Пришла домой к родителям, а они как раз только разрезали арбуз, рассказала им про дедушку, так папа сразу отдал мне половину и отправил к соседям. Дверь открыла бабушка, с такой детской счастливой улыбкой взяла арбуз и долго-долго благодарила. © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что я на неделю сильно поссорился с девушкой. Она на эмоциях выгнала меня, а я гордо ушел. Оставаться было негде, поэтому втихаря ночевал в офисе. Коллеги заподозрили, что я вряд ли просто так ухожу последним, а прихожу на работу первым. Еще и который день подряд в одной и той же одежде. Принесли в офис плед, подушки на диван. Бухгалтерша котлет мне сделала, а секретарша дала целый пакет пирожков. Шеф разрешил на рабочем телике фильмы смотреть вечерами. С девушкой в итоге помирились, но вот коллег полюбил еще сильнее. © Не все поймут / VK
- Мы с мужем часто ходили в одно кафе и хорошо знали его сотрудников, трудолюбивых и милых людей. Но как-то мы заскочили туда позавтракать, и тут услышали, как один мужчина у стойки орет на молоденькую девушку: «Это самый невкусный кофе, который я когда-либо пробовал!». Видно было, что бедняжка вот-вот расплачется. «Боже, сколько шума из-за какого-то кофе!» — тихо сказала я, после чего мой муж решил вмешаться в назревавший конфликт. Он подошел к стойке и подал девушке свою чашку из-под кофе. Та глядела на него испуганной овечкой. Я переживала, что муж завяжет перепалку с тем клиентом, а он просто сказал, улыбаясь: «Я бы с радостью выпил еще чашку кофе. Он такой вкусный». Сердитый клиент немного смутился, а потом ушел из кафе. Было видно, какое облегчение испытала эта девушка. © Julie A. Gates / Quora
Блин, несколько раз пробую опубликовать коммент - то он пропадает, то я его вижу, а другие нет, то опять пропадает...
Еще одна попытка.
- Это самый невкусный кофе, который я когда-либо пробовал!
- Но вы его пробовали!
- Когда мы познакомились, муж активно забивал тело татуировками. Казалось, скоро места живого на нем не останется. До свадьбы я упросила его завязать с этим. А вчера он задержался после работы, а, вернувшись, гордо заявил, что сделал тату. Я было взъелась на него, но муж снял пленку, а там детский рисунок нашей дочки, где мы всей семьей — каляки, которые понимаем только мы. © Не все поймут / VK
- Как-то утром в метро гляжу, а напротив девчуля симпотная сидит и прям засыпает. Я на телефоне в заметках нарисовал картинку, показал ей через проход, а она смеется такая. Вышли, кофе выпили — и дальше по делам разбежались. Даже телефонами не менялись, но настроение улучшилось. © newsproject / Pikabu
- Как-то раз с товарищем открыли точку по продаже мороженого. Дело пошло не очень, едва отбивались в ноль и решили закрыться. Но у нас был полный холодильник мороженого и его надо было куда-то девать. Распихали себе по морозилкам, знакомым раздали и еще осталось... а на следующий день уже должны были арендный холодильник забирать. Вернуть оставшийся товар не выйдет. Взяли два термопакета, забили мороженым, пошли в ближайший парк и там раздали. © Arnow25 / Pikabu
- Довелось однажды взять на лето хомяка из школьного живого уголка... Бедное животное. У него из нервов, по-моему, остался только тот, что отвечает за подергивание глаза. Передвигаться он умел как ниндзя — бесшумно и невидимо, а корм словно исчезал сам по себе. Но за 3 летних месяца психику животине поправила терпением и лаской. Оказался милейший интеллигент и гурман. В школу обратно не отдала — не смогла. У меня он прожил еще 5 чудесных лет в любви и заботе. И хоть в старости его скрутил артрит, он выходил здороваться каждое утро, опираясь на скрюченные кулачки. © goblinVtapke / Pikabu
ммм... какой-то странный хомяк, может родители новых подкладывали? они живут как бы 2-3 года в среднем
- Вчера потеряла ключи и не могла зайти домой, пока сестра не приехала, чтобы открыть дверь. Расстроилась и думала о том, какая я растеряша и что нужно делать дубликаты... А сегодня утром позвонил таксист и сказал, что нашел мои ключи, и даже привез их... Чудеса случаются, хоть и маленькие. © Подслушано / Ideer
- Я — учитель биологии. В 6 «А» классе заболел мальчик Артем, не ходил в школу. И я как-то заметила, что одноклассники увидели в соцсетях его фото и ржут над тем, что Темка — лысый. И я на свой страх и риск рассказала ребятам о том, что с Темой и об онкологии вообще. И чуть не пожалела: тотчас же, как классный руководитель 6 «А» узнала о разговоре с ее подопечными, она возмутилась, что я влезла без спроса. 3 мамаши закатили скандал при директоре школы, что я «травмировала» их детей, рассказывая всякие ужасы. Лучше было бы, по их мнению, если бы их дети ребенка третировали и писали ему гадости. Еле отбилась. Но в итоге дети прониклись сочувствием к Артему, написали ему в соцсетях слова поддержки и даже купили ему с карманных денег небольшой подарок, который передали со старшей сестрой. И, к счастью, хоть и не всегда так бывает, у этой истории оказался хороший конец: в 7 классе Артем вернулся в школу, а ребята встретили его как героя бурей оваций. С тех пор он в ремиссии. © NaginiSnake / Pikabu
Если вам по душе такие добрые развязки, как выше, истории о людской адекватности вам тоже наверняка придутся по вкусу.
Комментарии
Эти фиялочки, которые уверены, что любая хоть чуточку грустная правда о реальной жизнью убьет их деточку... Если б они поняли, как потом реальность вытрет ноги о таких снежинок! Но... Не поймут ведь...
Последняя история очень тронула и реакцией детей, и, главное, хэппи-эндом и ремиссией.
Но родителям тем захотелось по головушкам постучать.
Как-то читала историю девушки без ноги. Она ходит с крутым протезом, не скрывает его, и довольна.
Пишет, что как-то была в шортах, и чокнутая мамашка дала ей пощечину: потому что она своим видом травмирует детей.
Ой не окружающие травмируют детей, ой не они.
А дети, при правильном подходе, отлично все понимают.
В классе дочки(1-3 кл) был мальчик с выраженным ДЦП. Их замечательная учительница так хорошо их подготовила, что весь класс заботился и помогал мальчику. И психика их не треснула, они в итоге даже друг к другу стали терпимее и добрее