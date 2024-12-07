17+ человек, у которых что ни поездка, то цирк на колесиках

Кого только не встретишь в общественном транспорте. Одним все не так и они устраивают скандалы на пустом месте. Другие плевать хотели на комфорт окружающих и думают только о себе. Вот несколько историй от людей, которым просто нужно было попасть из точки А в точку Б, но по пути не обошлось без курьезов.

Беременна на большом сроке, еду в метро в час пик на прием ко врачу. Вынуждена нависнуть животом над молодым мужчиной, читающим газету. Мой живот ему мешает, поэтому парень просто берет и кладет газету на мой живот и продолжил чтение! Другой случай: едем с ребенком 3,5 лет из больницы. В вагоне метро заняты все места для сидения, стоят только два человека — я и мой малыш. © Татьяна Новикоаа / Dzen

Ехал на поезде. Минут за 10 до отправления у входа в купе появились две девицы с двумя провожающими их мужчинами. Стоят, мнутся, смотрят на меня. Я делаю вид, что очень занят ноутбуком, но уже понимаю, что сейчас что-то будет. В то же время в соседнем купе раздается детский плач — я мысленно сочувствую тем, кто там едет. Тут старший из провожающих откашливается и сразу переходит к делу: «Вы не поменяетесь с нами местами? У нас тоже нижняя полка, но в купе рядом». Понимаю, что речь идет про то самое купе, где только что плакал ребенок, и мягко отказываю. Не отстают, предлагают чуть ли не на руках перенести в соседнее купе мой багаж и меня. Отвечаю им уже жестко: «Нет!» Провожающие уходят. Одна из девиц бросает на меня презрительный взгляд и семенит в соседнее купе за второй. Поезд трогается, и — о, чудо! — я в купе еду один.

Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» — резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu

Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» — резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu Ехали с мужем и собакой в поезде. Так как у нас кавказская овчарка, выкупили все купе. Легли спать, закрылись на замок. Вдруг ночью открывается дверь, и в купе пытаются пройти 2 тетки, а проводница им тихо говорит, что попутчики — культурные люди, с ними собачка, но вы не бойтесь, собачка тихая. И тут наш песик встает вровень со столом в купе и тихо рычит. Тетки как заорут! И убежали. На следующий день проводница приходит с начальником поезда и показывает на нашего песика, который напугал ее ночью. На собачку билет есть, ветеринарная книжка, пес в наморднике (снимали на ночь и поесть), то есть претензий к нам нет. И тут начальник спрашивает проводницу, зачем она ночью в купе заходила, а та и сказать ничего не может. Потом до конца путешествия с нами не разговаривала. © Мишка Фанси / Dzen

«Мне пришлось взять кота с собой в полет. Могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в этом самолете»

Ехала в метро по уже привычному маршруту, прижалась к дверям и слушала музыку. Народу было очень много, и все стояли довольно плотно друг другу. В один момент моя сумка в руке начала непонятно двигаться, я уже подумала о самом худшем. Тут же перевела взгляд на сумку и увидела, как девочка лет 5 ее тщательно облизывает! А ее папа спокойно держит малышку за руку и улыбается. Я настолько обалдела от увиденного, что пришлось ждать, пока она закончит, и они с папой выйдут из вагона. © Подслушано / VK

Стою на вокзале, везу детей на экскурсию. Вдруг кто-то сует мне в руку поводок и быстро убегает со словами: «Подержите, мне надо в туалет». Поезд уже вот вот уедет, а хозяйки все нет. Ну мы и решили, что она станет нашим талисманом. Потом покормили чем попало, причесали, погладили, принесли попить, случайно выяснили, что Петя может обогнать собачку по прямой. Через 20 минут хозяйка вернулась. © Светлана С. / Dzen

Ехала в поезде после операции еще 20 лет назад. Две попутчицы, познакомившись, выяснили, что одна из них пропустила неделю просмотра сериала (не помню какого, но что-то вроде «Богатые тоже плачут»). И вот вторая, добрая душа, обрадовалась, что может заполнить пробел новой знакомой, и принялась громко и подробно, в ролях, с интонациями, рассказывать пропущенные серии. А первая, в зависимости от услышанного, охала, ахала, хваталась за щеки, смеялась, кипела негодованием и задавала вопросы. Этот «радиоспектакль» продолжался почти всю дорогу. Сутки! Их счастье, что я была слаба и безучастна. © Гусева Марина / Dzen

«Лечу в самолете. Это что, туалет для муравьев?»

Едем мы с подругой домой в маршрутке, и она говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо приспичило». Я ей в ответ: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней крабовая палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и жрет эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / VK

В 70-80-е годы многие ездили в соседний город на рынок на пригородном поезде. Мало того, что стоячих мест вообще не было, так на обратном пути некоторые везли живность: птицу, поросят в мешках. Получался не вагон, а зоопарк: куры кудахчут, петухи поют, где-то крякают утки и слышится поросячий визг. Помню, у одного пассажира поросенок порвал мешок и вырвался на свободу. Несколько остановок весь вагон пытался его поймать, а он с визгом бегал под лавками между ног. Столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю, как мы его ловили. © Михаил Бородин / Dzen

Ехала в поезде, нижняя полка. Через пару станций зашли женщина, бабушка и двое детей. Упросили меня поменяться местами. Тогда я еще была наивным цветочком, вежливым и воспитанным, согласилась. В результате даже для того, чтобы попить чай, мне приходилось разрешение у них канючить. То у них дети кушают, то играют, то рисуют, и вообще, вдруг поезд качнется, и чай на деточку выльется. А мне ехать было 30 с лишним часов. С тех пор всегда беру за месяц нижнюю полку и не меняюсь ни за что. © COBAcKAPTNHKN / Pikabu

Ехал на автобусе в город. На одной из остановок зашла толпа подростков, которые вели себя отвратительно. Водитель остановился, заглушил двигатель, положил ноги на приборную панель, открыл газету и заявил: «Ребята, всем этим людям в автобусе нужно куда-то ехать, а вы мешаете им туда добраться. Они скоро на вас разозлятся. Я просто посижу здесь, пока вы не выйдете». Пассажиры начали раздраженно роптать, и подростки поняли, что либо они сейчас выйдут, либо весь этот гнев выльется на них. И они ушли, а мы поехали дальше. © zerbey / Reddit

«Мой мальчик во время перелета нашел себе друга»

Я обычно уступаю места у окошка, если просят. Но была ситуация, когда пошла на принцип. Летела в самолете после свадьбы подруги. Рейс был ранний, я практически не спала. Купила заранее место у окошка, зашла одной из первых в самолет и уже почти успела уснуть. Но меня разбудили два больших дяди и очень настойчиво просили поменяться местами, чтобы я села в проход в соседний ряд. Само собой, дядей я послала к лешему. Они вызвали стюардессу и пытались ей что-то объяснить, но и она была послана далеко и надолго. В итоге место я свое отстояла, и только потом заметила третьего парня, который был с этими амбалами, и он был в наручниках. Его посадили рядом со мной. Один сопровождающий сел рядом, второй — через проход. Весь полет мне уже не спалось, помогала задержанному пристегнуть ремень и открывала ему обед. Довыпендривалась, называется. © Kaza1100 / Pikabu

В молодости был прикол. Автобус полупустой, я еду на одиночном месте, а напротив меня такое же место, но свободное. Есть и еще свободные места. Но несколько человек едут стоя — может, скоро выходить или просто им так удобно. На очередной остановке заходит симпатичная девушка. Я улыбаюсь ей, она улыбается мне, между нами явно проскакивает искра. Девушка направляется к месту напротив меня с явным намерением сесть. И тут, откуда ни возьмись, к этому же месту устремляется непонятно откуда взявшаяся бабка с полным ненависти лицом. Она отталкивает нескольких человек и эту девушку тоже, плюхается напротив и смотрит на меня с вызовом. Я улыбаюсь девушке, развожу руками, встаю и пытаюсь с ней познакомиться. Но ее, видимо, случай с бабкой расстроил, и большого желания знакомиться она не выразила. А жаль. © Веб-студия БугровЪ / Dzen

Ехала крестника с днем рождения поздравлять и везла в автобусе большой торт. Мест не было, поэтому я стояла, а рядом со мной сидела мама с мальчиком лет 5. В какой-то момент смотрю, а он проковырял картонную коробку и пальцем оттуда достает крем. Я начинаю орать, а его мать флегматично: «Дорогуша, а что ты хотела, мы c садика голодные».

У меня племянница живет в новостройках, автобусов мало, остановки длинные. Как-то попросила она водителя остановить возле магазина (остановка там была, но мало кто выходил), а он отказался, провез ее дальше. Она разругалась с тем водителем в пух и прах. На следующий день едет с работы, темно, дремлет, вдруг водитель (тот же) останавливается возле магазина и говорит: «Девушка, вам же тут нужно выходить. Вот, пожалуйста!» © Ольга Петрова / Dzen

Ну хоть кому-то удобно

Один случай в транспорте был — до сих пор, как в вспомню, так в дрожь бросает. Выходим из автобуса — первой идет со мной за руку дочка 5-летняя, следом я с младшей в кенкурухе. Тут дверь закрывается, зажимая ручку ребенка, и автобус начинает движение. Представляете?! Моя дочка оказывается снаружи и вынуждена бежать, потому что рука у нее в автобусе. Я так орала! Водитель остановил автобус. Конечно, я сразу к ребенку кинулась. К счастью, она не упала, пока бежала. Ох, сколько ярости во мне было! © Елена Колычева / Dzen

В самолете перед нами летели трое — мама, дочь и сын. Дети были очень похожи друг на друга — то ли близнецы, то ли погодки лет 6-7. Зашли, сели. Девочка села у окна. Мальчик начал ныть, что он хочет к окну. Мама объяснила, что сейчас очередь дочери, так как сын летел у окна в прошлый раз. Тогда мальчик начал орать. Он поорал, и мама сказала девочке: «Уступи ему. Видишь, он плачет!» Поменялись местами. Девочка достала из рюкзака какой-то детский журнал и стала читать. Пацан опять начал канючить, а потом орать. У него был свой журнал, но он хотел тот, что читала сестра. Мать забрала журнал у девочки и отдала этому нытику. А потом раздали еду, и девочке пришлось делиться с братом десертом. Было очень жалко девочку. © itzm / Pikabu

Я с маленькой дочкой ехала из садика домой. Зашли в автобус, а у одной женщины из сумки торчал хлеб свежий и батон — запах на весь автобус. Моя дочь вначале тихонько, потом погромче, а затем и на весь автобус как заноет: «Ма-а-ам, я хлебушка хочу!» Я чуть со стыда не сгорела! А женщина услышала, отломила ей хлеба, батона, усадила рядом и накормила. Спасибо людям отзывчивым и понимающим! © Sveta P / Dzen

«В самолете моей девушке принесли вегетарианский сэндвич. Лететь 12 часов»