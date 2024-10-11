15+ человек, которые и на городском транспорте проехали, и историю домой привезли

Истории
2 часа назад

Общественный транспорт давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и мы уже не замечаем, сколько комичных и необычных ситуаций порой происходит во время поездки. Иногда даже одна фраза какого-нибудь пассажира может вызвать улыбку и зарядить позитивом на весь день.

  • Еду в автобусе. Молодая мамаша стоит с маленькой дочкой. Вид очень усталый. Парень какой-то говорит: «Ой, а почему такая красивая, но без настроения?» Та не реагирует. Дочка строго посмотрела на парня и как выдала на весь автобус: «Не трогайте маму! Вообще-то она в туалет хочет!» Надо было видеть лица пассажиров. © azolotoi / Pikabu
  • Еду в трамвае. Звонит телефон. Мама. Ну и начинает выспрашивать, мол, как дела, как здоровье. Говорю: «Мам, сейчас разговаривать неудобно, кругом люди слушают». Прощаюсь и обещаю перезвонить позже. И тут какая-то женщина спереди поворачивается ко мне и выдает: «Да как же вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры!» Хотелось засмеяться, но сдержалась. © Leara / Pikabu
  • Еду в автобусе. Рядом старенькие бабушка с дедушкой. Смотрю, а он то и дело на нее поглядывает и улыбается, прям светится! А она угрюмо молчит. И тут дедуля, видимо, не выдерживает и говорит: «Эх, Любочка моя, как же хорошо, что ты сегодня дома челюсть свою забыла. Такая тишина сразу». Бабушка фыркнула себе под нос и отвернулась, а пассажиры рядом с трудом сдерживали смех. До сих пор помню эту улыбку деда.
  • Вчера ехал в метро с однокурсницей, которая мне давно нравится. В какой-то момент получилось так, что она не удержалась на ногах и начала падать. За долю секунды я успел представить, как романтично ловлю ее, как встречаются наши взгляды, как все прекрасно... Но в итоге каким-то чудом сам не удержался на ногах и начал падать. Девушку в итоге ловко поймал другой парень, а я разбил нос. © Палата № 6 / VK
  • Еду в метро. Какой-то мужчина пристально разглядывает меня через вагон, потом направляется ко мне и обнимает за талию и прижимается. Пока в моей голове проносятся все слова, которые я сейчас ему скажу, он нагибается к моему уху и шепчет: «Девушка, у вас ширинка расстегнута, застегивайте, я прикрою!». И правда, расстегнута. © Подслушано / Ideer
  • По утрам муж довозил меня до шоссе, по которому ходила моя маршрутка до работы. Была зима, у меня яркая леопардовая шубка. Я стояла на дороге, ловила эти маршрутки, а муж ждал рядом в машине. Если в маршрутке не было мест и она проезжала мимо, то я садилась обратно к мужу, мы обгоняли ее, и я стояла уже на следующей остановке, вдруг кто выйдет. Бедные водители этих маршруток, они, наверное, думали, что сходят с ума, видя одну и ту же девочку в шубке на двух-трех остановках подряд. © Подслушано / Ideer
  • Мы с сыном, ему тогда было года 4, ехали в автобусе — длинном с гармошкой, кроме нас никого в нем не было. На остановке входит какая-то мадам, садится на сиденье перед нами, тут же встает и открывает форточку настежь. Я спрашиваю сына, не дует ли ему, а мадам начинает громогласно возмущаться, мол, совсем с ума посходили, такая жара, а им дует. К слову, жары не было, градусов 20 и довольно прохладный ветерок. Но дело даже не в погоде. Почему в огромном пустом автобусе нельзя было выбрать другое место? И почему надо непременно скандалить, хотя ей никто претензий не предъявлял? © Virgo / ADME
  • Я ехала на метро в свой офис с конечной станции. И тут в вагон вошла уставшая женщина в плаще с огромной сумкой. Она села и достала полный набор косметики. Примерно через полчаса я не удержалась и сфотографировала ее в процессе трансформации. К этому моменту женщина уже завершила уход за лицом и накрутила бигуди. Позже она расчесала волосы и побрызгала их лаком, не обращая внимания на толпу пассажиров. К тому времени, как мы добрались до ее остановки, эта дама выглядела практически безупречно. © Jim Grupé / Quora
  • Как-то ехала с работы по пробкам в маршрутке, рядом со мной сидела женщина, работник то ли нотариальной конторы, то ли юридической. Более часа она плотно сидела на телефоне: звонила сама и отвечала на звонки. Инструктировала, ругалась, болтала на своем юридическом языке. Я думала, что у меня крыша съедет. © Габриела / ADME
  • Я опаздывала на самолет: летела впервые в гости к будущему мужу. Время позднее, ехала одна, с чемоданами, денег в обрез. Пока у пустого метро искала остановку последнего автобуса, он ушел. На площади никого, вдалеке стоит маршрутка. Оказалось, не в аэропорт. Водитель посмотрел на меня и спрашивает: «Куда автобус завернул, видела?» Я вроде вспомнила. Говорит: «Садись». Автобус мы догнали, я успела. Сейчас замужем. © Подслушано / Ideer
  • Я пользуюсь общественным транспортом уже не менее 50 лет и, кажется, видела все, что только можно себе представить. Но одному пассажиру все же удалось меня удивить. Он обедал в автобусе: ел картошку, печенье, салат из капусты и курицу. Он съел жирную ножку, смакуя каждый кусочек. Затем водитель внезапно затормозил, и этот человек схватился за поручень покрытой жиром рукой. Ладно, я понимаю, что он не хотел упасть, но после этого мужчина не предпринял никаких попыток протереть поручень салфеткой, которую обычно выдают с готовой едой. Я вот думаю, сколько других пассажиров ухватились потом за этот поручень и не поняли, во что они вляпались. © Kathleen Alexandrakis / Quora
  • Как-то еду домой, пытаюсь очки на носу поправить, а их нет. В панике начинаю шарить по сиденьям маршрутки, мысленно уже рыдаю, что запланированной на ужин пиццы мне не видать — придется покупать новые очки, ибо без них никак. Тут вспоминаю, что только вчера купила себе линзы! Интересно, что же со мной в старости будет. © Подслушано / Ideer
  • Еду в трамвае. Вагон старый, ступеньки неудобные. И тут в вагон пытается забраться группка детей лет 10-12. Одна девочка не стала снимать роликовые коньки, ее буквально на руках в вагон втащили. И тут малышня замечает, что в салоне работают контролеры. Видимо, дети изначально за проезд не планировали рассчитываться и надеялись, что внутри будут только терминалы для оплаты без кондуктора и уж тем более без контролеров, потому что тут же вылетели через закрывающиеся двери. Девчушку на роликах в салоне, естественно, забыли. Она стоит и ревет с перепугу. Ладно один мужчина расплатился за нее, а контролеры долго охали, видимо, представили, как ребенок на роликах из трамвая пытается выпрыгнуть.
  • В начале этого года я переехал в Японию. Еду в метро и вижу, как в вагон заходит женщина с детской коляской. Двери закрываются. Я слышу кряканье, смотрю на коляску и вижу, что в ней сидит настоящая утка. А другим пассажирам было наплевать. Они даже не обращали внимания на это. Зато все с осуждением посмотрели на меня, когда я не выдержал и начал смеяться. Мы с этой женщиной вышли на одной остановке, и утка продолжала крякать во весь голос. © Chris Schwab / Quora
  • Забитая маршрутка. У меня не было мелочи, пришлось расплатиться с водителем крупной купюрой. Сдачу жду, ее нет. Попросила, а он в ответ: «Все отдал, мне чужого не нужно». Ругались с ним всю дорогу, а потом услышали хихиканье от парочки, которая сидела спереди и должна была передать мне сдачу. Они как раз начали выходить, бросили мои деньги на пол и ломанулись из маршрутки. Как же мы все ругались им вслед. Перед водителем извинилась. © Подслушано / Ideer
  • Летом у нас дороги ремонтируют, поэтому общественный транспорт частенько меняет маршрут. В лучшем случае не доезжает до конечной. Водитель, конечно, старается, объявляет, что троллейбус следует туда-то и не едет туда-то. Но народ часто запрыгивает в салон на бегу и это объявление выслушивает уже при закрытых дверях. Вчера ехала на работу и такого наслушалась. Кондуктор ругается, что пассажиры не хотят платить, люди, которые зашли по ошибке и уже приготовились выйти на следующей, орут, что не обязаны деньги тратить. Вот и скажите, кто прав.
  • Я не люблю сидеть в автобусах. Мне почти всегда становится душно, особенно если людей многовато. Однажды какой-то пожилой мужчина пытался усадить меня рядом с собой. Я объяснила ему, что там солнце светит слишком ярко, мне душно, да и пусть сядет тот, кому нужнее. Дед не унимался. Обиделся, что я не хочу сидеть рядом с ним. Поскольку я боюсь людей и терпеть не могу лишние разговоры, пришлось выйти на следующей остановке. © Поющий Енот / ADME
  • Была у меня беременная подруга, которая садилась на следующей остановке, и я ей всегда место занимала. Но тут на остановке заходит она и еще одна беременная. Уступила ей свое место, поскольку остальные (в основном мужчины) сразу спрятали глаза в пол. © villiss / ADME

Разумеется, во время поездки в общественном транспорте может произойти все что угодно. Но порой кажется, что пассажиры какого-нибудь автобуса или трамвая — люди железной закалки, которым вообще все по плечу.

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