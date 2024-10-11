15+ человек, которые и на городском транспорте проехали, и историю домой привезли

Российская художница рисует наших любимых персонажей на пенсии. И, кажется, Золушке повезло меньше всего
Художники
2 года назад
Общественный транспорт давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и мы уже не замечаем, сколько комичных и необычных ситуаций порой происходит во время поездки. Иногда даже одна фраза какого-нибудь пассажира может вызвать улыбку и зарядить позитивом на весь день.
Разумеется, во время поездки в общественном транспорте может произойти все что угодно. Но порой кажется, что пассажиры какого-нибудь автобуса или трамвая — люди железной закалки, которым вообще все по плечу.