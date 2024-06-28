20+ историй из магазинов, откуда люди вместо покупки принесли 100 кг впечатлений

Казалось бы, что может быть проще - пойти в супермаркет, купить то, что нужно, да и отправиться восвояси. Но не тут-то было: некоторые люди уходят из магазина с новой комичной или возмутительной историей. Почитайте их только. А проиллюстрировали мы статью картинками, нарисованными с помощью искусственного интеллекта.