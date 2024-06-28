От касс самообслуживания в тех магазинах, что я видела - нельзя выйти, пока не просканируешь чек, и только тогда железная калитка отворяется)
Хозяева не дураки и себе в убыток работать не будут.
20+ историй из магазинов, откуда люди вместо покупки принесли 100 кг впечатлений
Казалось бы, что может быть проще - пойти в супермаркет, купить то, что нужно, да и отправиться восвояси. Но не тут-то было: некоторые люди уходят из магазина с новой комичной или возмутительной историей. Почитайте их только. А проиллюстрировали мы статью картинками, нарисованными с помощью искусственного интеллекта.
- Стою на кассе в очереди. Кассир бабуле: "Вы ничего не брали?" Бабуля: "Да что у вас брать! Сметаны по акции нет, яблоки невкусные, огурцы вялые, майонез неинтересный". Я аж задумалась, как майонез может быть интересным. © TwoPurpleStars / Pikabu
- Однажды я делал покупки для своего дедушки, в том числе и подгузники для взрослых. Стою в очереди на кассе и встречаюсь глазами с очень красивой женщиной. Мы улыбнулись друг другу, а потом ее взгляд упал на мои товары, и ее улыбка мгновенно померкла. Я был слишком смущен, чтобы попытаться спасти ситуацию, но сейчас я смеюсь, когда вспоминаю об этом. © Surfside141 / Reddit
- Пару месяцев назад пошел в магазин, набрал полную корзину, донес до кассы самообслуживания, все пробил, принес домой. Смотрю, а чека нет. И тут до меня медленно доходит, что я пробил все, сложил в пакеты, не оплатил и ушел. Пока плелся обратно с теми же пакетами, представлял картину: сотрудники смотрят записи с камер, как человек приходит в магазин с горой еды, сразу идет на кассу, выкладывает кучу продуктов, пробивает, оплачивает, складывает обратно в пакеты и уходит! © heim.dallr / Pikabu
- Оставила своего 6-летнего сына при входе в магазин с пакетами из ресторана (взяли еду на вынос). Стою на кассе, а он кричит мне, что пакеты женщина забрала. Я выбегаю, тетка спокойно себе уходит. После того, как я догнала ее, она на серьезных щах мне заявила, что это ее пакеты! Я просто выхватила их и ушла. © exrazesheraz / Pikabu
- Дед пришел из магазина, говорит: "Совсем обнаглели с ценами на картошку!" Но не растерялся, купил. Оказалось, это были киви. © delores / Pikabu
От касс самообслуживания в тех магазинах, что я видела - нельзя выйти, пока не просканируешь чек, и только тогда железная калитка отворяется)
- Наблюдал, как в супермаркете девочка строила из ведерок с медом башенку. Башенка завалилась, несколько ведерок лопнуло, и мед растекся. Пришла мамаша, забрала дочку и быстренько свалила оттуда. © Cemen4yk / Pikabu
- Был в маленьком городке у тестя с тещей. Несколько раз заходил в местный магазин. Стою в очереди, проходит мимо всех женщина, говорит кассиру: «Галя, хлебушек пробей, пожалуйста». Галя безропотно пробивает. Я женщине говорю: «А чего вы без очереди, даже не спросили ни у кого разрешения пройти вперед? У мужчины за мной вообще одно молоко в руках, стоит и ждет». У той просто система зависла — оказалось, ей и невдомек было, что она что-то не так сделала. © Admoneus / Pikabu
- Стою в очереди на кассе, тороплюсь. Какой-то мужик с важным лицом начал наезжать на кассиршу и требовать, чтобы его быстро обслужили. В сам, когда пришло время оплаты, минуты 3 тыкал в телефон: оказывается, у него на карте денег не было, он начал переводить деньги с депозита. Я начал его торопить так же, как он торопил кассиршу. А он мне говорит: «Пенсионеров надо уважать!» И ушел. То есть ему можно наглеть и пользоваться тем, что клиентам грубить нельзя, а я его уважать должен? © EenHoorn / Pikabu
- Стою в хлебном отделе в небольшом магазинчике. Пока выбирал, подошла бабулька, просит полбуханки хлеба. Продавщица выкладывает печенье из коробки на витрину и игнорирует бабулю. Ждем. Продавщица открывает следующую коробку! Я возмутился: «Дайте уже хлеба человеку!» Мадам остановила процесс, повернулась ко мне и как заорет: «Я тут тоже не в ладоши хлопаю!» Я парирую, что ей ничего не стоит прерваться и обслужить нас, на что она выдала гениальнейшее: «Я вообще-то могу еще дольше товар принимать!» Я офигел от такой наглости и спросил, сможет ли она сказать то же самое своему начальнику. Она принялась обслуживать бабулю, а я решил покинуть магазин, что-то отпало всякое желание что-либо покупать. © Verbluzhii.gorb / Pikabu
- Прихожу селедки купить на «шубу». Выбрала крупную, говорю продавцу: «Дайте мне вот эту». Продавщица вытаскивает из ведерка другую. Говорю: «Нет, мне эту не надо, мне вон ту». Она лезет в ведро и опять вытаскивает другую. Я: «Эту не хочу, я хочу конкретно вон ту рыбину». А продавщица как рявкнет: «Я тоже много что хочу! Берите что дают!» Мне 100 лет так в магазинах не хамили! Я просто пошла в другой. © Graviy / Pikabu
- Я уступила место в очереди, потому что молодому человеку надо было пробить газировку, пару пакетов корма и маслины. Он уступил девушке, которая хотела купить коробку мишек-пирожных. Она открыла коробочку и дала ему мишку, а он отдал его мне. А я в свою очередь отдала кассиру. Стоим все довольные. © kapyccha / Twitter
- В магазине товаров для дома подхожу к консультанту со стандартным: "Здравствуйте, а не подскажете..." А он в ответ чуть ли не криком: "Да вы достали уже!" И тут до меня доходит, что это обычный покупатель в зеленой футболке, напоминающей форму работника. Не лучший выбор, приятель. © OdioElIngles / Pikabu
- Мне нагрубила кассирша, я ее запомнил. В следующий раз она мне дала сдачу неправильно, причем так хорошо ошиблась в мою пользу, можно было на эту сумму пару раз в магазине закупиться. Я сказал охране, что меня обсчитали и попросил позвать администратора. Кассир начала возмущаться, а когда подошла администратор, и она поняла, что лишнее дала, сидела красная. Вот такой я негодяй. © BanPObespredelu / Pikabu
- Искали определенный товар в супермаркете. Смотрим - идут женщина и мужчина с бейджиками, разговаривают. Подошли, спрашиваем про товар. Дама смартфон достала и начала там искать, а мужик по рации кого-то вызвал. Говорит: "Сейчас подойдут и вам помогут". В общем, нашла она нам этот продукт. А на бейджике было написано, что она региональный директор, а мужик который с рацией - директор магазина. © KotAbc / Pikabu
- Захожу сегодня в магазин бытовой техники: рассматриваю товары, прикидываю цены. Вдруг вижу - консультант подкрадывается. Ну и я шагнул ему навстречу и говорю: "Добрый день, могу я вам чем-нибудь помочь?" У ошалевшего парня 5 секунд ступора, а потом он выдает: "Да, купите что-нибудь, пожалуйста..." © zver714 / Pikabu
- В выходные поехал за продуктами в супермаркет. Припарковался. Вижу: мужик подкатил тележку с продуктами к дорогущей машине, выгрузил в багажник продукты, оглянулся туда-сюда и тележку тоже в багажник засунул. И уехал. © Подслушано / Ideer
- Перед Новым годом в магазине были огромные очереди. Люди туда тащат детей, чтобы пройти на кассе быстрее, или договариваются, чтобы их пропустили, или нагло лезут и ругаются. Но увидеть беременную девушку, которая грузит огромные коробки, а потом на кассе, наклоняясь, теряет свой накладной живот перед кучей народа... Вот это был провал года! © Подслушано / Ideer
- В магазине на кассе передо мной стояла бабулька лет 80, очень маленькая, с крупами и молоком. Глаза добрые-добрые, сама еле стоит, облокачивается. Видит меня с банкой газировки и говорит, - "Сынок, ты проходи, у тебя только баночка. А у меня вон сколько". Аж тепло стало. Тут у меня созрел коварный план. Расплатился и затаился около кассы, делаю вид, что копаюсь в телефоне, поджидаю момент. Бабуле пробили покупки, и в последний момент я подхожу, намекаю кассиру, чтобы вывела оплату на терминал, и оплачиваю. Бабуля заподозрила неладное. В очереди ситуацию поняли, и слышу - ей начали объяснять, что произошло. В этот момент я быстренько сбежал с улыбкой до ушей. © Varvich / Pikabu
- Пришел домой из магазина. Пакеты на пол, снимаю куртку — что-то мешает в кармане. Оказалось — ветчина. Не хватило места в корзине и сунул ее в куртку. Забыл вытащить. Вернулся в магазин. На кассе говорю: "Я тут у вас ветчину украл. Хотелось бы заплатить". Надо было видеть глаза кассира! © chuckigeck / Pikabu
- Пошел я в магазин за мороженым, сразу на всю семью. Стою на кассе, выложил все это добро. Подходит сзади семья с маленькой девочкой. Девочка: "Нифига себе, сколько у них мороженого!" Ее папа, стоит спиной: "Невежливо так говорить". Поворачивается: "Нифига себе, сколько у них мороженого!" © theSuparna / Pikabu
- Передо мной в очереди на кассу стоял мальчик лет 4-х со своим отцом. Я не обращала на них внимания, пока мужчина громко не сказал сыну: «Я не знаю. Почему бы тебе не спросить ее?» Отец смотрел на меня, пока говорил это. Мальчик спросил, как меня зовут. Я назвала свое имя, а он - свое. Потом он повернулся к отцу и сказал: «Когда-нибудь я женюсь на ней!» Я была очень польщена! © NolaJen1120 / Reddit
Бонус
- Сын работал в супермаркете, рассказывал: поймали мужика, который засунул в штаны замороженную рыбу. Отвели его в комнату охраны. Объяснили, что все видели, попросили вытащить рыбу и оплатить, а мужик - в полную несознанку и отрицание. Полчаса его держали, пока полиция не приехала. А он все это время сидел на ледяной рыбе. © mamakrokodilica / Pikabu
- Работаю кассиром в супермаркете. Сегодня через мою кассу проходил молодой человек. Он был закутан в одеяло, с каской на голове, в руках рулон туалетной бумаги. За ним шли друзья, снимали все это на видео и дико ржали. Люблю нашу молодежь! © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей о магазинах, откуда пользователи принесли яркую историю:
Комментарии
Я вот иногда думаю, что было бы неплохо, чтобы все-все люди в обязательном порядке год работали в сфере обслуживания. Ну вот просто посмотреть на жизнь "из-за прилавка", чисто для развития кругозора
Интересно, мужик, который полчаса на ледяной рыбе сидел - не отморозил ли себе что-нибудь?