10 костюмов из исторических фильмов, которые в реальности никто не носил
А вам казалось иногда, что в фильмах все костюмы воспроизведены исторически точно? Мы тоже так думали. Оказалось, даже в самых культовых картинах есть ляпы: иногда в кадре появляются предметы, которые просто не могли существовать в то время, или персонажи носят вещи, вошедшие в моду лишь десятилетия спустя. Эти несоответствия не всегда бросаются в глаза, но они могут заметно подпортить впечатление знатокам или просто внимательным зрителям.
1. Энола Холмс (2020)
Несмотря на то, что в фильме «Энола Холмс» постарались сохранить достоверность исторических костюмов, все-таки без небольших оплошностей не обошлось. Например, это синее платье, которое зритель видит в самом начале, больше соответствует 1900-м годам. Именно тогда начали носить подобные наряды со свободным кроем верхней части, правда, они были с пышными рукавами, а у героини они заужены, что уже более характерно для 1880-х. Кроме того, воротник выглядит совершенно неуместно для тех лет.
2. Бриджертоны (2020)
бриджертоны костюмированный, а не исторический сериал. за это его и любят! там все ненастоящее)
Высокая талия и короткие рукава на платье Пенелопы Федерингтон, героини сериала «Бриджертоны», вполне соответствуют стилю времен Регентства. Но, по словам историка Кэссиди Перкоко, все остальное — фантазия, поскольку сшить подобное платье в XIX веке было бы физически сложно. Добавление такого количества украшений на ткань стало возможным уже с появлением современных промышленных технологий. Ее прическа также вдохновлена более современными свадебными тенденциями.
3. Джейн Эйр (2011)
На протяжении 1840-х годов мода на корсеты существенно поменялась. Некоторые корсеты главной героини в фильме «Джейн Эйр», в том числе тот, что зритель видит в сцене после свадьбы, соответствуют более старому стилю. Чаще встречались более изогнутые корсеты, с ремнями и едва заметными косточками.
4. Ведьмак (2019)
Это фантастический сериал, где действие происходит в вымышленном мире среди эльфов, драконов, ящериков, краснолюдов, волшебников, вампиров, утопцев и прочего. И кто-то будет его ругать за то, что им, видишь ли, казалось, что в том мире не должно было быть лифчиков?
Костюмы — неотъемлемая часть любой исторической драмы, даже если действие происходит в вымышленном мире. В сериале «Ведьмак» реалии больше приближены к средневековым, тогда как костюмы персонажей, например, платье с открытыми плечами чародейки Йеннифер больше похоже на современные дизайнерские модели. Кроме того, в третьем сезоне есть сцена, где чародейка застегивает бюстгальтер, чего девушки того времени точно носить не могли.
5. Очень странные дела (2016)
Сериал «Очень странные дела», конечно, сложно назвать историческим, но стилисты с особой тщательностью воссоздавали наряды середины 80‑х. Такая скрупулезная работа по созданию образов персонажей вызвала много положительных отзывов у зрителей, но все же небольшие детали были упущены. Так, широкие цветные резинки, как известно, были неотъемлемой частью моды 80-х и 90-х годов. Поскольку в США они были запатентованы только в 1987 году, то в 1985, в котором происходит действие сериала, дети, скорее всего, их еще не носили, несмотря на всю их «культовость».
6. Мемуары гейши (2005)
Дизайнеры фильма «Мемуары гейши» достаточно сильно отошли от некоторых эстетических традиций гейш. Это особенно заметно по прическам: многие гейши носят распущенные волосы, которые свободно падают на лицо, что было бы недопустимо. Кроме того, макияж намного ярче, чем тот, который накладывали гейши в конце 1920-х годов. Цвета кимоно тоже выбрали более насыщенные, а расцветки сделали более яркими, чтобы подчеркнуть характеры героинь.
7. Клеопатра (1963)
Профессор из Йельского университета Диана Кляйнер в своей книге под названием «Клеопатра и Рим» отмечает, что исторические предметы, включая статуи, монеты и другие изображения царицы, как правило, демонстрируют одну из трех причесок. Первая описывается как волосы, разделенные на локоны и собранные в пучок на затылке, вторая — сложная прическа, «напоминающая дыню», и третья — знаменитый королевский египетский головной убор из металла, изображающий кобру. В фильме 1963 года «Клеопатра» героиня Элизабет Тейлор предстает в сложных головных уборах, демонстрирующих власть правительницы через ее стиль. Однако такие образы не являются исторически достоверными.
8. Айвенго (1952)
Костюмы в фильме «Айвенго» весьма точны. Женщины носят длинные туники с прилегающими рукавами; пояса, расположенные на бедрах; плащи и вуали, надеваемые на шею; волосы, увенчанные коронами. Цвета также использованы очень точно, с преобладанием синего, серого, бордового тонов. Единственный недостаток заключается в том, что платья очень облегающие, тогда как в ту эпоху они были гораздо более свободными.
9. Храброе сердце (1995)
Да начхать!
ШОТЛАНДСКИЕ ВОИНЫ НОСЯТ ЮБКИ
ПОД КОТОРЫМИ НЕТ ТРУСОВ
ОНИ ХРАБРЕЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ
ОНИ ПРОГОНЯТ АНГЛИЙСКИХ ПСОВ
Фильм «Храброе сердце» изображает шотландских воинов конца XIII века. Большинство главных героев подпоясаны шотландским килтом, на самом же деле их начали носить только с 1700-х годов.
10. История рыцаря (2001)
Мужские костюмы в этом фильме очень точны, включая стиль доспехов и одежды знати. Однако костюмы Джослин и ее служанки полностью отличаются от того, что носили средневековые женщины. Их платья, очевидно, современная интерпретация того, что носили дамы в 1350 году. В реальности они скорее были бы одеты в облегающие котарди с набедренными ремнями, иногда с открытыми плечами, а поверх накидывались свободные плащи.
Теперь, когда вы знаете об этих ляпах, будете ли вы обращать на них внимание при просмотре?
А вот еще несколько статей о том, где зрителям немного приврали, изображая наряды:
- Как на самом деле выглядели наряды, которые стали прототипами известных костюмов
- 12 фильмов и сериалов, в которых костюмеры знатно прокололись с нарядами, но нас-то не проведешь
- 10 примеров того, как костюмеры исторических фильмов ввели нас в заблуждение, а мы дружно поверили
- 13 случаев, когда костюмеры исторических фильмов оплошали, а мы это заметили
Комментарии
Странно что аффтор статьи выискивал несоответствие деталей костюмов в западных исторических и фантастических фильмах. Неискушенному зрителю эти детали не видны и не важны. Главное -интересный фильм.
А лучше взялись бы за исследование последних отечественных фильмов про век, не столь отдаленный, XIX. Вот где разгул и вакханалия в костюмах, причёсках, аксессуарах и прочем реквизите.