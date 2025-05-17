Как на самом деле выглядели наряды, которые стали прототипами известных костюмов
Фильмы и сериалы, действие в которых происходит в ушедших веках — это особое удовольствие. Они в развлекательной форме показывают, какой в те времена был быт, как одевались люди, какие делали прически, хотя, конечно, они нечасто соответствуют действительности. А мы вот узнали, как они на самом деле выглядели.
«Елизавета», 1998
Образ королевы в исполнении Кейт Бланшетт получился настолько ярким, что даже не хочется задумываться, насколько он далек от исторической правды. На самом деле королевские наряды той эпохи были еще более вычурными, чем те, что мы видим в фильме. Сложные конструкции из воротников и каркасов искажали фигуру, создавали непропорциональный силуэт. Но они совершенно не подходили для кино, где зритель должен следить за эмоциями персонажа, а не теряться в слоях ткани.
Именно поэтому художник по костюмам приняла решение оставить лишь узнаваемые элементы елизаветинского стиля, а сами костюмы переосмыслить — чтобы передать суть эпохи и характер героини, но в более выразительной и доступной форме.
«Клеопатра», 1963
Что и говорить, Клеопатра в исполнении Лиз Тейлор получилась потрясающей. Возможно, именно потому, что наряды на ней были исторически недостоверными. Женщины в то время в основном носили платья калазириз, которые были похожи на рубашки с лямками, сшитые из двух прямоугольных полотнищ и длиной чуть выше щиколоток. Именно такой наряд носят в этом фильме служанки. Основным материалом тогда был лен. Поверх платья носили шаль, которая была просто куском ткани. Сохранившиеся до наших времен платья, как правило, мешковатые и скорее скрывают, чем показывают тело.
«Мулен Руж!», 2001
Прототипом героини Николь Кидман в фильме-мюзикле стала Жанна Авриль — танцовщица знаменитого парижского кабаре «Мулен Руж». Наряды Николь совсем не похожи на те, что носила Жанна, которая танцевала канкан и даже на рекламных афишах изображалась в длинном платье с множеством юбок и в шляпе. Она попросту не могла бы выступать в таких узких сценических костюмах.
Одежда актрисы больше похожа на то, что надевала на свои выступления Мистенгет — самая высокооплачиваемая французская актриса и певица того времени, которая тоже выступала в «Мулен Руж».
«Чикаго», 2002
Кэтрин Зета-Джонс сыграла в «Чикаго» харизматичную актрису водевиля, отплясывавшую в начале 20-х годов прошлого века. Но по фотографиям настоящих актрис водевиля видно, что платья для выступлений у них были куда скромнее.
«Мария-Антуанетта», 2006
Фильм получился красивым, но вот наряды и прическа Марии-Антуанетты не вполне соответствуют тем, что носила знаменитейшая королева. Когда Мария только оказалась в Версале, то с удовольствием последовала царившей тогда у знати моде с ее пастельными цветами, многослойными юбками и богатой отделкой и украшениями. Ее мать, получив портрет дочери, одетой в «тренды», была шокирована и написала ей, что моде следует следовать умеренно, и молодой королеве не нужно такое безумие. Так что на экране Мария-Антуаннета выглядела еще скромно, а в жизни — иначе.
Да и прически выглядят слишком сдержанно. В то время в моде были огромные прически, на головах сооружались целые скульптуры. Юная королева, получив собственного парикмахера, ввела моду на более простые, но все равно очень объемные прически без кудрей.
«Бриолин», 1978
Действие фильма происходит летом 1958 года. Но главная героиня Сэнди лихо отплясывает в леггинсах, которые появились и вошли в моду только в 1960-х годах. В то время женщины носили брюки из шерсти длиной до щиколоток.
Да и прическа ее не похожа ни на одну, что была в моде в то время. Если учесть, что волосы у Сэнди средней длины и пышные, ее героиня могла бы сделать прическу как у Элизабет Тейлор.
«Мэри Поппинс», 1964
В версии 1964 года глава семейства мистер Бэнкс сообщает, что на дворе 1910 год. Но платье Джули Эндрюс, сыгравшей культовую няню, больше похоже на то, что носили в конце 40-х годов, когда широко распространился стиль New Look, предполагавший узкую талию и пышную юбку длиной ниже середины икр. А вот в 1910 году платья имели свободную и высокую, чуть ниже груди, талию. Юбки были длинными и неширокими,
«Три мушкетера», 1948
Приключения трех мушкетеров происходят в период между 1625 и 1628 годами. В те времена женский костюм упростился. Исчезли фижмы (каркас для придания пышности юбке), жабо превратился в мягкий воротник, черная юбка платья расстегивалась поверх светлой нижней юбки, рукава стали очень объемными и иногда стягивались у локтя лентой. Основной материал — дамаск, бархат, шелк. Но в киноверсии 1948 года Миледи в исполнении Ланы Тернер носит немыслимое в то время платье из красного шифона, да еще и с коротким рукавом. К книге сделаны достоверные иллюстрации, на которых видно, как на самом деле одевалась бы эта культовая героиня.
И вот еще несколько статей о том, как на самом деле должны были выглядеть наряды в исторических фильмах и сериалах: