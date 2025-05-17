Как на самом деле выглядели наряды, которые стали прототипами известных костюмов

Образ королевы в исполнении Кейт Бланшетт получился настолько ярким, что даже не хочется задумываться, насколько он далек от исторической правды. На самом деле королевские наряды той эпохи были еще более вычурными, чем те, что мы видим в фильме. Сложные конструкции из воротников и каркасов искажали фигуру, создавали непропорциональный силуэт. Но они совершенно не подходили для кино, где зритель должен следить за эмоциями персонажа, а не теряться в слоях ткани.

Именно поэтому художник по костюмам приняла решение оставить лишь узнаваемые элементы елизаветинского стиля, а сами костюмы переосмыслить — чтобы передать суть эпохи и характер героини, но в более выразительной и доступной форме.