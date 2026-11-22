В 40 лет я наконец поняла, как стильно одеваться, не тратясь на шоппинг
Раньше у меня в шкафу было множество разной одежды на все случаи жизни. Но несколько переездов заставили меня избавиться от части вещей. Пару лет тому назад подружка позвала меня на день рождения в шикарный ресторан, и я поняла, что ничего нарядного в гардеробе-то и нет. Одни джинсы и футболки. Но снова забивать комоды юбками, платьями и брюками, которые я надену, хорошо, если раз в год, не хотелось. И я подумала: ведь как-то люди собирают неплохой гардероб, не захламляя шкафы и не тратя половину зарплаты. Почему бы и мне не попробовать.
Оставила в шкафу только два платья
Недавно озадачилась. У нас с коллегой одинаковая зарплата, а она одета всегда как с подиума. Пыталась подметить сама, в чем секрет, — не вышло. На корпоративе подкатила к ней, и она щедро махнула рукой: «Записывай. Первое: всегда держи в гардеробе что-нибудь черное — платье или брюки. Второе: подбирай одежду сразу ансамблями. Чтобы все со всем сочеталось. Ну и бери то, что тебе действительно нравится. А то носить не будешь!» А что, отличные идеи. И я решила собрать мини-гардероб.
У меня сейчас много платьев. Раньше я носила, в основном, брюки и блузки. Сейчас переход от жары к прохладе, а платья не все сочетаются с кофточками. Найти что-то подходящее -- тот ещё квест!!
Такая вешалка не удобна для длительного хранения одежды. Будет пылиться и пачкаться
Все-таки совсем жить без платьев как-то грустно, пусть я и нечасто их примеряю. Подумала, что надо купить хотя бы парочку, но таких, чтобы их можно было и в ресторан, и на прогулку надеть. Платья искала именно черного цвета: так будет проще подобрать к ним аксессуары и другую одежду. Да и цвет этот вроде всем идет. Решила, что мне пока нужны два варианта: на зиму и на лето.
Есть у меня только одно платье чёрного цвета, да и то, с оранжевыми листьями. Но на свадьбу дочери надела маленькое чёрное платьице, которое дочка мне выбрала.
Обе модели были из достаточно качественной ткани, так что смотрелись элегантно и дорого. Перед покупкой я внимательно изучила швы и другие детали. Стало понятно, что после одного-двух сезонов эти вещи на помойку не отправятся. Ну и отлично. Я не очень люблю шоппинг, и чем реже мне приходится ходить в магазин, тем лучше.
Подобрала для них подходящие футболки и рубашки
Правда, оба купленных платья оказались без рукавов. Если с летним проблем не было, то вот зимний вариант меня немного смущал. А потом подумала, что под наряд всегда можно будет надеть футболку, рубашку или водолазку, чтобы руки не мерзли. Летнее платье было чуть выше колена, так что его и с джинсами можно было носить. Мы так когда-то в юности щеголяли.
Это точнотв ресторан? У нас в советской школе так завучи одевались. И этот голубой слишком бледный, чтобы его комбинировать с чёрным га выход. Нужно другой цвет платья. Бордовый, хотя бы.
Так как платья были черного цвета, с расцветкой футболок и рубашек можно было немного поиграть. Я не очень люблю мелкие и уж слишком узорчатые принты. Максимум, на что согласна, — это полоска. Но если просто подобрать нижний слой яркого цвета, наряд сразу обретает новые краски. Благо, что футболок и джемперов у меня в шкафу было множество.
Решила, что для кафе или похода в гости отлично подойдет простая белая или голубая футболка. Если добавить к ансамблю красные замшевые кроссовки, он выглядит еще забавнее. А рубашка в сочетании с платьем придает наряду некий налет официальности. Можно еще и ремешок надеть — так образ будет выглядеть завершенным.
Рубашек у меня в гардеробе было раз-два и обчелся. Отправилась на поиски подходящей одежды в магазин. Нашла симпатичную рубашку нежно-розового цвета, да еще и со скидкой. Кручусь перед зеркалом, мимо проходит продавщица и фыркает: «Не берите!» Что такое? Размер же мой. А она улыбается и на спину мне указывает. Повернулась — батюшки! У модели, оказывается, был бантик на спине, и под платьем он неэлегантно топорщился.
Ищу верхнюю одежду с четким силуэтом и из плотной ткани
На зиму у меня теперь припасены пара курток и парадно-выходное пальто. У него очень строгий крой, и смотрится оно достаточно солидно. Но, как я проверила на практике, носить его можно даже с мешковатыми джинсами. У пальто настолько классический вид, что оно добавляет некий налет элегантности даже им.
Хотя в слякоть эту красоту не наденешь. Пальто длинное, и грязный снег быстро оседает на подоле. А отчищать потом от пятен шерсть — задача непростая. Теперь думаю, что надо было пальто длиной до колена купить. Или даже что-то покороче.
Ну шерстяное пальто не для мокрого питерского климата. А куртки... Вот буквально месяц назад дочке искала осеннюю куртку, она уже подросток, можно и небольшие взрослые, и большие детские смотреть. Так сейчас везде висят дутые "осенние" пуховики! У меня на -10 тоньше того что сейчас на +10 предлагается....
Вместо того чтобы покупать новые вещи, просто миксую их
На самом деле, если хорошенько покопаться в шкафу, всегда можно найти какую-то симпатичную вещичку, про которую ты уже давно позабыл. Я недавно устраивала ежеквартальный разбор вещей и обнаружила в отделе с бельем изящный шелковый шарфик яркой расцветки.
Его и на шею можно повязать, и на запястье в виде браслета, и вокруг ремешка сумки обвить, чтобы она выглядела поинтереснее. До этого собиралась поискать себе платок, а тут оказалось, что он мне не нужен.
Заодно я нашла и старую кофту, которая отлично подошла и к платью, и к моим любимым джинсам. И как я про нее умудрилась забыть? Наверное, весной постирала, сложила в шкаф, а она провалилась в какое-то межъящичное пространство.
А еще я отфоткала вещи на телефон и теперь, когда ищу в магазине обновку, пролистываю снимки и прикидываю: подходит она к остальной одежде или нет. Фотографии играют и другую роль. Пересмотрев их, я обычно задумываюсь: а точно мне эта штука нужна?
Тщательно выбираю обувь
С обувью тоже все просто. Что-нибудь черное, классическое и из натуральной кожи подойдет к любому наряду. Те же лоферы или лодочки на небольшом каблуке. Или классические сапожки. Но на меня иногда тоска нападает от засилья классики и монохрома в моем гардеробе. Тем более когда на дворе осень или зима.
Так что купила себе яркие красные кроссовки. Они, кстати, неплохо смотрятся и с платьями, и даже с пальто. Но зимой, особенно по сугробам, в такой обувке уже не походишь. Сейчас думаю о какой-нибудь веселенькой зимней обувке.
Аксессуары могут придать элегантности даже спортивным штанам
Вижу камешки - тяну руки, как Эллочка, издавая - О-о-о! Если не ношу в виде бус, делаю шнурки для очков.
С интересной подвеской, бусами или ярким шарфиком даже самый скучный черный наряд обретает новые краски. А классическая сумка жесткой формы добавит элегантности джинсам и толстовке.
Так что, если нет желания забивать шкаф разными нарядами (как у меня), можно просто купить побольше аксессуаров на все случаи жизни. Плюс для их хранения не нужно так много места, как для одежды. Мне вот точно больше нравится разные бусы и платки покупать. Главное, чтобы они потом не затерялись.
Недавно примеряла платье темно-синего цвета. Сидит на мне отлично, но цвет меня не устроил, какой-то грязно-синий, как халат уборщицы. Консультант подала мне длинные жемчужные бусы. Когда я их надела, платье стало смотреться совсем по-другому. Но я его не купила, потому что мне нужно было платье для повседневной носки, а носить каждый раз с бусами неудобно.
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Комментарии
Вопрос номер один - это нужно гладить?
Вопрос номер два - в этом есть карманы?
Вопрос номер три - что я выкину из шкафа если я это куплю ( у меня жесткое правило для самой себя - купила новый свитер ( к примеру ) - выкинула старый )
Извините, но всё это выглядит неопрятно, неаккуратно, неактуально. Не как пальто MaxMara, которое за счет кроя актуально лет 20 точно, а как вещи школьницы, в которые пытается влезть взрослая тётя. В основном всё мятое и плохо садится на фигуру, все вещи не украшают, например, короткий свитер, как в начале статьи, будет отлично акцентировать внимание на талии, но для этого под свитером должна быть голая кожа или что-то облегающее, но не такое же свободное и мешковатое как этот же свитер.
Очередное задание редакции развести народ на комменты?)) А то что-то расслабились за выходные..