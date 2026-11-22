Решила, что для кафе или похода в гости отлично подойдет простая белая или голубая футболка. Если добавить к ансамблю красные замшевые кроссовки, он выглядит еще забавнее. А рубашка в сочетании с платьем придает наряду некий налет официальности. Можно еще и ремешок надеть — так образ будет выглядеть завершенным.

Рубашек у меня в гардеробе было раз-два и обчелся. Отправилась на поиски подходящей одежды в магазин. Нашла симпатичную рубашку нежно-розового цвета, да еще и со скидкой. Кручусь перед зеркалом, мимо проходит продавщица и фыркает: «Не берите!» Что такое? Размер же мой. А она улыбается и на спину мне указывает. Повернулась — батюшки! У модели, оказывается, был бантик на спине, и под платьем он неэлегантно топорщился.