Каждому хоть раз приходилось терять телефон, ключи или любимое украшение. И ни с чем не сравнить чувство радости, когда раздается звонок и незнакомый голос сообщает, что вещь нашлась. Разве что с тем особенным теплом на душе, которое испытываешь, когда сам возвращаешь пропажу счастливому хозяину.