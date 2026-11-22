16 историй о неравнодушных людях, которые не прошли мимо чужой пропажи
Истории
22.11.2026
Каждому хоть раз приходилось терять телефон, ключи или любимое украшение. И ни с чем не сравнить чувство радости, когда раздается звонок и незнакомый голос сообщает, что вещь нашлась. Разве что с тем особенным теплом на душе, которое испытываешь, когда сам возвращаешь пропажу счастливому хозяину.
- Лет в 10 я нашла в подъезде красный кошелек. Развесила объявления: мол, назовете содержимое — верну. Хозяин так и не нашелся, а мои объявления загадочно пропадали. В итоге накупила конфет и угостила весь двор. А через год хозяйка объявилась, и ей оказалась моя подружка с пятого этажа. Мы тогда с ней были в ссоре. Она срывала объявления, а забрать кошелек у меня ей принципы не позволяли.
ADME
- 23 сентября на дачу моих свекров прибилась собака. Просто пришла и отказалась уходить. Причем собака ласковая, чистенькая, упитанная, явно домашняя. В тот же день были разосланы объявления в местные чаты, но откликов было ноль. Сегодня мы с моей золовкой взялись за дело серьезно. Стали шерстить сайты, чаты в надежде найти информацию о потеряшке. И в итоге нашли! Хозяева оказались очень приятными и отзывчивыми людьми и спустя час после первого звонка забрали свою красотку. Ее зовут Мотя. Она потерялась 54 дня назад. Она прошла 50 километров. Она дома.
irinem_
Если собака потерялась 54 дня назад, то вряд ли она была чистенькой и упитанной...
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Та самая потеряшка
irinem_
- И у меня есть чудная история. Однажды я потеряла кошелек — он, как выяснилось позже, упал в лужу. В итоге мне позвонила женщина, сказала, что нашла его. Прихожу забирать, а у нее на гладильной доске разложены, высушены, отглажены все деньги из кошелька, все талончики и бумажки.
kisellanastasiya
- Однажды мой муж потерял ключи от квартиры. Соседка их нашла и повесила объявление на двери. Я зашла, забрала ключи и подарила соседке коробочку конфет. В этот же вечер я нашла на улице телефон. Позвонила контакту из этого телефона, отвезла телефон хозяйке, и эта женщина подарила мне точно такую же коробку конфет.
olga.sshi
Когда у хороших людей сходятся вкусы
- Гуляла вчера с собакой и случайно нашла чужой телефон. Решила забрать, так как прохожие могли положить на него глаз, и хозяин тогда вряд ли бы вернул себе свою «Моторолу». Телефон оказался под паролем, но очень скоро на него позвонили. На кривом английском выяснили, что звонит товарищ владельца, через 10 минут он уже был у меня. Потрепал собаку по холке, а меня поблагодарил.
know_smth
- Однажды я потерял связку ключей от офиса и квартиры. Почти неделю искал, все перерыл, нигде нет. А когда я уже отчаялся их найти, дочка мне их отдала. Оказалось, что она положила связку в свою сумочку, а сумку — в свой шкафчик в садике. На вопрос: «Зачем ты это сделала?» она ответила: «Чтобы ты их не потерял!» Спасибо, дочка, действительно чуть не потерял.
elnurmax
- Как-то прихожу домой с рынка. Сажусь листать соцсеть и вижу в аккаунте нашего города фото сережки, похожей на мою. Ищут владелицу... Думаю: надо же, у кого-то похожие серьги, удивилась еще, что такие не видела раньше ни у кого. Потом трогаю свои уши и понимаю, что в одном ухе нет ничего. Получается, что на фото — моя серьга. Списалась с девушкой, которая ее нашла. И мне вернули мою пропажу.
nevar_inna
Когда сережка не осталась навсегда одинокой
- Однажды я забыла телефон на столике в кафе. Через полчаса моему мужу позвонили с незнакомого номера:
— Вы забыли телефон, я нашел его и хотел бы вернуть.
Мы договорились встретиться. Это был молодой человек, который недавно переехал в наш город. В процессе возвращения телефона мы разговорились и нашли так много общего, что стали общаться. Потеря телефона обернулась неожиданной дружбой. Жизнь умеет удивлять, если не бояться доверять людям.
irina_koldaeva
- Путешествовали на машине, и в одном отеле у меня выпала из уха золотая сережка с бриллиантами. Я обнаружила это уже в пути, километров через 500. Через 2,5 месяца ехали обратно и опять остановились в этом отеле. И администратор вернула мне украшение, с которым я уже распрощалась навеки. Сказала, что ждали, когда вернемся и спросим про сережку. Я была невероятно счастлива: и что пропажа нашлась, и что люди порядочные оказались.
aleksig1977
- Заказала вафельницу на маркетплейсе. Парень забрал посылку, не проверил. Открываю дома — iPhone 17 Pro Max в оранжевом цвете! На секунду подумала, что он решил сделать мне подарок, но нет. Теперь где-то человек вместо гаджета получил мою вафельницу. Я бы, конечно, не обиделась на такую рокировку, но совесть сказала: «Верни». Сегодня несем назад iPhone, пусть ищут хозяина.
soloooovey
Когда совесть оказалась сильнее соблазна
- На Бали в отеле оставила один носок. Прислали электронное письмо уточнить, нужен ли он мне, и если да, то они пришлют его почтой.
yessgulzhan
- Это случилось на Камчатке. Выронил телефон, садясь в машину. Минут через 15 обнаружил пропажу, помчался обратно, на стоянке его нет. И тут из соседнего автомобиля мужчина протягивает мне потерю:
— Ждал, что вы приедете, не уезжал.
paryginvitalii
А вот и ваш телефончик!
- Нашла на улице телефон. Решила дождаться звонка, чтобы вернуть пропажу владельцу. И вот подходит брутальный такой мужчина и держит что-то за спиной. Я немного напряглась, но тут он говорит: «Я за телефоном». Я достаю из кармана гаджет, протягиваю ему. Мужчина достает из-за спины плюшевого зайца. Я поняла бы, если бы заяц был маленьким, но он был 70 см в длину. Я ему: «Да что вы, не нужно», а он: «Бери!» Есть еще добрые люди...
- Возвращалась вечером на маршрутке и уже у подъезда поняла, что потеряла любимую цепочку с подвеской в виде медвежонка — видимо, расстегнулась застежка. Разместила пост в местной группе, но особо ни на что не рассчитывала. Через пару часов мне написал водитель той самой маршрутки. Он нашел украшение, после смены не поленился доехать до моей остановки и отдал дорогую вещицу мне в руки.
ADME
Мой мишка снова со мной
ADME
- В Амстердаме идем пешком с набережной канала в Королевский музей. В какой-то момент уже на подходе к музею дочка (11 лет) обнаруживает, что потеряла спортивную куртку, которую повесила на рюкзак. Расстроились, конечно, — куртка была новая. Сходили в музей, через несколько часов идем обратно по тому же маршруту. Уже забыли про куртку и — о, чудо! — кто-то ее заботливо положил на седло одного из припаркованных велосипедов! Не забрали, не затоптали, просто аккуратно положили на велик.
dilshodmakhsudkhanov
- Иду зимой в своих мыслях, резко поднимаю голову и вижу, как на другой стороне дороги вышла девушка из такси и у нее что-то упало. Она не обратила внимания и ушла. Бегу, пока никто не поднял. Это оказался картхолдер. Я ничего лучше не придумала, как перевести ей мелкую сумму с просьбой перезвонить. Вечером она приехала за пропажей с цветами и шоколадками.
dreams_797
Мы желаем читателям никогда не терять ни вещей, ни пушистиков. А чтобы зарядиться хорошим настроением и еще раз убедиться, насколько удивительными бывают животные, загляните в наши статьи. Вас ждут трогательные истории и необычные открытия:
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