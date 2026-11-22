Я на съемном жилье убрала статуэтки в виде серо-розовых мышек — они мне кажутся чересчур сентиментальными. А на освободившиеся полки на кухне расставила свои комнатные цветы — и теперь эти полки радуют взгляд, а раньше только раздражали.

А вместо настоящих свечей использую искусственные, на батарейках — смотрятся они не хуже, даже пламя в них словно колеблется. Но при этом от них не капает воск на стол или полку, а после того, как их выключаешь, не остается неприятный запах гари — и удобно, и безопасно.