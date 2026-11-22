8 простых приемов, которые делают съемную квартиру по-домашнему уютной — без ремонта и гвоздей
Чтобы на съемной квартире стало уютно, как дома, необязательно тратить состояние: некоторые вещи, такие как комнатные цветы, обойдутся чуть ли не бесплатно, а при этом в помещении сразу находиться приятнее. В этой статье я собрала идеи, как просто, без лишних затей добавить теплой атмосферы в съемное жилье — и это мне тем более близко, что я сама снимаю квартиру.
Добавьте декоративную подсветку
«Готовлю квартиру к аренде — специально добавила подсветку карниза, светильники на тумбы, стены. Шторы чуть просвечивают, потому что день и светит солнце».
Декоративным освещением можно сделать акцент на тех деталях комнаты, которые вы хотите подчеркнуть, например, симпатичную нишу в стене или полочку с вашими украшениями, любимую коллекцию камней, занавеску на окне. Это легко сделать при помощи светодиодной ленты и даже обычной гирлянды. Также добавьте торшеры и бра — нижнее освещение с теплым светом делает комнату куда уютнее.
«С таким освещением принимать ванну — отдельное удовольствие».
А если хотите чего-то необычного — поставьте в качестве подсветки закатную лампу. Автор фото ниже считает ее своей лучшей покупкой для дома.
- Уюта добавляет свет. Не лампочка, не торшер, а правильно расставленный свет. Когда мастер наконец развел розетки куда надо и повесил бра в нужном месте — квартира стала другой. Буквально та же мебель, те же стены. Но та же квартира вдруг стала выглядеть как на картинках в Pinterest.
Украсьте стены на свой вкус
«Мои коты. Рисовала коллега с натуры».
Аляповатые или старые обои можно спрятать под постерами, фотографиями, картинами. Можно распечатать большой портрет любимого кота или песика и повесить его на стену — так вы будете просыпаться уже в отличном настроении. Если вбивать гвозди или использовать кнопки нельзя, закрепить их можно при помощи офисного пластилина — он не оставляет следов.
Замените или добавьте текстиль
«Добавили шторки и стало уютненько».
Новые шторы, плед или покрывало могут значительно улучшить вид даже квартиры с бабушкиным ремонтом. А если старый диван или кресла не нравятся вам цветом или состоянием, просто сшейте на них чехлы из ткани, которая хорошо поддается стирке и не требует глажки — так даже самый невзрачный предмет мебели может стать ярким элементом интерьера.
- Жилье сняли за копейки, район хороший, но хозяйка оказалась та еще вредина. Поставила условие: «В квартире ничего не менять! Мебель не выносить и не переставлять!» И вот нагрянула она с проверкой. Глянула в зал, не узнала свою комнату, уже хотела возмутиться — но тут же прикусила язык, потому что поняла, что вся мебель на месте, а я всего лишь сшила съемные чехлы на диван и кресла да добавила плед и подушки. И все — из унылой съемной квартиры получилось вполне уютное жилье.
Спрятать старый ламинат или другое напольное покрытие в квартире можно под ковром. Он визуально поделит пространство на зоны и поможет сохранить тепло.
«Купила новый веселенький ковер. Сплошь и рядом мода на монохром, приглушенные цвета, а так хочется яркости и тепла».
При этом необязательно покупать новый дорогой ковер — симпатичный коврик можно присмотреть на сайтах объявлений, а то и вовсе раздобыть бесплатно.
- Можете кидать в меня помидорами в банках, называть помоечницей и Плюшкиным, но я забрала этот ковер с контейнерной площадки. Какая-то добрая душа аккуратно поставила его в уголке подальше от баков. Самое классное в том, что он висел на стене, пыльный немного, но в идеальном состоянии. Почищу — и в комнате будет шикардосный ковер в винтажном стиле.
Спрячьте хозяйские вещи, которые вас раздражают
«Закрыла уродливые радиаторы съемными панелями».
Не всегда хозяева согласны вывозить из квартиры громоздкий растрескавшийся шкаф, видавшие виды ковры, мебель и всякие мелкие безделушки. Но вам необязательно мириться со всем этим: некрасивый шкаф, например, можно закрыть занавеской или ширмой, ковры убрать на балкон или в дальний угол, безделушки хозяев сложить на дальней полке шкафа, а на их место поставить свои любимые фотографии, повесить картины или разместить свои книги и ароматические свечи.
Автор фото выше призналась, что, обосновавшись на съемной квартире, раньше откладывала жизнь «на потом» — покупки по минимуму (вдруг снова переезд), простая посуда, пустые стены. А потом поняла, что живет-то она здесь и сейчас, и начала украшать съемное жилье, как свое. И ощущение дома появилось.
Оригинальная и яркая идея — повесить шелковый платок вместо картины. Только посмотрите, насколько гармонично он смотрится на стене и как подсолнухи в вазе добавляют тепла и настроения.
А автору фото ниже не нравились тусклые стекла на шкафчиках на кухне. И она своими руками превратила их в витражи.
Я на съемном жилье убрала статуэтки в виде серо-розовых мышек — они мне кажутся чересчур сентиментальными. А на освободившиеся полки на кухне расставила свои комнатные цветы — и теперь эти полки радуют взгляд, а раньше только раздражали.
А вместо настоящих свечей использую искусственные, на батарейках — смотрятся они не хуже, даже пламя в них словно колеблется. Но при этом от них не капает воск на стол или полку, а после того, как их выключаешь, не остается неприятный запах гари — и удобно, и безопасно.
- В квартире, где мы живем, перед нашим заездом мастер хозяина красил стену в спальне и на чем свет стоит ругался на кого-то из предыдущих жильцов. Они начитались статей про дизайн и сделали «акцентную» стену, покрасив ее в крикливо-золотистый цвет. Этот цвет все еще местами проступал через два слоя нормальной белой краски. В итоге хозяин внес в договор еще один пункт, в который вписал обязательство на покраску стен только в белый цвет. А я решила проблему просто: заказала кровать с высоким изголовьем.
Не откладывайте мелкий ремонт и уборку в долгий ящик
Если вам не нравятся обои или, скажем, раздражает жирное пятно на шкафчике — постарайтесь исправить это сразу. Неприглядные столешницы или пожелтевшие от времени дверцы шкафчиков можно перекрасить или — того быстрее — обклеить самоклеющейся пленкой. Ни к чему и мириться со старыми обоями — достаточно согласовать косметический ремонт с хозяевами. На фото выше то, как я обновила старый холодильник при помощи черной самоклеющейся пленки. Заняло это у меня не более 30-40 минут, а находиться на кухне сразу стало приятнее.
- На съемную квартиру мои пожитки перевозила подруга. Я попросила ее остаться со мной на ночь, одной было непривычно. Сидим на кухне, осматриваемся. Поднимаем глаза, а там — вентиляционная решетка, и она просто черная от лохматой пыли. Маринка решительно берет стул, я говорю: «Да ладно, не лезь! Я завтра все равно уборку буду делать». На что она, снимая решетку, отвечает: «Нет, завтра ты привыкнешь и перестанешь это замечать. Запомни: если видишь то, что можно исправить — делай это сразу, пока не замылился взгляд».
Обустройте уголок, в котором вы будете чувствовать себя как дома
«Кресло-качалка сделало мой дом тем самым уютным гнездышком. Как только съехались с мужем, он сразу подарил мне его, зная мою мечту».
Если на глобальные перемены сил, желания или финансов нет, найдите одно местечко, где вам было бы уютно, и обустройте его под себя. Если вы любите пить чай на досуге, это может быть просто поднос с красивой фарфоровой или фаянсовой чашкой и заварником, который стоит на журнальном столике — вместо безликих хозяйских кружек. Или удобное кресло с пледом и стопкой книг рядом — если вы любите читать. Или просто несколько фото в красивых рамках и ваза с цветами на журнальном столике. Такие места — хорошо, если они будут и у родных, которые живут с вами под одной крышей, — будут заряжать вас позитивом и давать ощущение дома.
- Я придумала продолжить кухонную столешницу дальше, чтобы было что-то вроде широкого подоконника под окном. Теперь там у меня стоит высокий стул и все для чая-кофе. Идеально помещается ноут и тарелка с завтраком. Так что я ем и работаю с видом на то, как меняются времена года у меня в саду.
Подстраивайте жилье под себя и свои привычки
Если вы привыкли по часу делать макияж перед уходом — без туалетного столика и пуфа к нему не обойтись. А если лишь наносите тушь на ресницы почти на бегу — то и зеркала в прихожей будет достаточно. Автор фото выше, например, повесила зеркало вообще в туалете. Она утверждает, что ей так удобно: оно визуально расширяет пространство, и она постоянно там красится.
Довольно часто гостиная в квартире служит одновременно и спальней, а значит, становится проходной комнатой. Или кухня совмещена с гостиной. Стеллаж, ширма или занавеска помогут сохранить личное пространство человека. А вот полюбуйтесь, какой шатер для сна соорудила женщина, когда они с дочкой переехали в новую квартиру. По ее словам, теперь это самое крутое место в доме. А нужны лишь металлические трубки, которые ставятся враспор, и шторы с люверсами. Собрала она все за полчаса.
Сохраните вещи хозяев в порядке
На съемном жилье важно не только обеспечить красоту и уют, но и поддерживать порядок — навряд ли вы захотите там каждый год делать ремонт. Прозрачной защитной пленкой можно закрыть обои возле рабочих поверхностей на кухне, застелить шкафчики и полки холодильников — так и убирать их будет проще, и сами поверхности останутся чистыми, что избавит от возможных конфликтов с хозяевами. Если у вас есть маленькие дети, такой пленкой можно закрыть и стенку возле детского письменного стола. А качественные столешницы стоит покрыть термостойкой силиконовой скатертью, жидким стеклом или клеенкой — некоторые современные клеенки визуально не отличаются от тканевых скатертей.