8 секретов французского маникюра, благодаря которым руки всегда выглядят дорого и ухоженно
Французский маникюр всегда выглядит элегантно и так просто, будто на него потратили всего пять минут. Мы собрали хитрости, которые позволяют добиться такого эффекта и сделать руки визитной карточкой вашего стиля.
1. Придерживаются минимализма в выборе формы ногтей
Как и во всех остальных аспектах французского стиля, в маникюре так же просматривается тенденция натуральности. Местные модницы, как правило, выбирают круглую и миндалевидную, то есть максимально естественную форму ногтей.
2. Редко ходят в салоны
Редкие француженки следуют новейшим трендам в дизайне ногтей — большинство вообще предпочитает делать любимый маникюр самостоятельно. Часто ногти просто коротко стригут, аккуратно удаляют кутикулу и наносят укрепляющее средство.
Издание Lily Chérie раскрывает некоторые особенности индустрии маникюра во Франции. Салонов в стране не особенно много, а спектр услуг в них ограничен. Вы можете захотеть нейл-арт с Микки Маусом, но найти место, где вам его сделают, будет той еще задачкой. Да и цена кусается. Зато очередей почти нет и обычно можно записаться хоть на этот же день.
3. Не жалуют френч
Несмотря на свое название, французский маникюр на самом деле появился в Америке. Он был придуман в 1975 году Джеффом Пинком, генеральным директором компании, которая занималась поставкой косметических средств в Голливуде. Удлиненный акриловый френч, обладающий всемирной популярностью, во Франции не очень жалуют. Здесь его делают на коротких, аккуратных ногтях.
4. Предпочитают натуральные оттенки
Французские женщины, известные элегантностью с головы до кончиков ногтей, всегда имеют в своей косметичке лаки нейтральных цветов. Они практичны, не требуют особого ухода и придают рукам изысканный вид.
По словам знаменитой актрисы, с раннего возраста проживающей во Франции, Фату Н’Дия, универсальные нюдовые оттенки здорово выглядят практически на любых ногтях и сочетаются со всеми образами.
Чтобы сделать идеальный французский маникюр, стоит выбрать оттенок, максимально близкий к цвету ваших ногтей. Это создаст эффект «ваши ногти, только лучше» и поможет скрыть отрастающие участки.
Согласно изданию French Girl Beauty, француженки носят только три вида маникюра: никакого лака вообще, прозрачный лак или однотонное покрытие.
5. Выбирают цвет покрытия в зависимости от сезона
Яркие оттенки лака во Франции не в почете, но есть одно исключение — классический красный цвет. Конкретный оттенок стоит подбирать исходя из вашего цветотипа.
По наблюдениям издания French Girl Beauty, большинство француженок летом и весной красят ногти в нюдовые цвета, делая выбор в пользу ярко-красного только в исключительных обстоятельствах, а вот зимой и осенью отдают предпочтение бордовому, вишневому или глубокому фиолетовому.
Но правила созданы, чтобы их нарушать! Знаменитая французская модель призналась в беседе с Vogue, что очень хотела бы попробовать в осенний период сделать хаки или темно-синий вместо классического бордо.
6. Соблюдают правила, чтобы маникюр держался дольше
Согласно изданию Lily Chérie, француженки следуют определенной рутине, чтобы продлить жизнь свежему маникюру, а именно:
- избегают влаги в первые часы после нанесения, чтобы покрытие успело полностью закрепиться;
- бережно обращаются с руками и по возможности защищают их (например, надевают перчатки при мытье посуды), чтобы избежать сколов покрытия;
- имеют под рукой набор для коррекции — лак и пилочку — чтобы быстро исправить дефект, если он появится.
7. Если и выбирают нейл-арт, то минимальный дизайн на естественных ногтях
Нейл-арт сейчас в тренде, но француженки избегают ярких и графических дизайнов, предпочитая минималистичные стили, которые тонко подчеркивают естественную красоту здоровых ногтей. Обратный французский маникюр с использованием нежных, приглушенно пастельных цветов, является одним из таких стилей. Дизайны с крошечными сердечками или звездочками, одиночной точкой у основания ногтя и ультратонкие волнистые линии также являются популярным выбором.
8. Не наращивают ногти
Согласно изданию French Girl Beauty, француженки не делают искусственные ногти. Акриловые, гелевые или накладные — никакие, только свои.
Хотя гель-лаком или похожими составами они пользуются для продления жизни маникюру. В противном случае обновлять покрытие приходилось бы каждые несколько дней.
