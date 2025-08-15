8 секретов французского маникюра, благодаря которым руки всегда выглядят дорого и ухоженно

Французские женщины, известные элегантностью с головы до кончиков ногтей, всегда имеют в своей косметичке лаки нейтральных цветов. Они практичны, не требуют особого ухода и придают рукам изысканный вид.

По словам знаменитой актрисы, с раннего возраста проживающей во Франции, Фату Н’Дия, универсальные нюдовые оттенки здорово выглядят практически на любых ногтях и сочетаются со всеми образами.

Чтобы сделать идеальный французский маникюр, стоит выбрать оттенок, максимально близкий к цвету ваших ногтей. Это создаст эффект «ваши ногти, только лучше» и поможет скрыть отрастающие участки.

Согласно изданию French Girl Beauty, француженки носят только три вида маникюра: никакого лака вообще, прозрачный лак или однотонное покрытие.