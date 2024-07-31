20+ крутых идей маникюра для тех, кто не прочь чуток пошалить этим летом
Фотоподборки
6 часов назад
Что, если ни яркое лето — повод добавить больше цвета в свой маникюр? Смелые экспериментаторши из сети подают нам пример и показывают, что у них получилось. Их фантазия не знает границ, и мы собрали множество вариантов — от игры оттенков до объемных акул на ногтях, чтобы вдохновить вас на оригинальный маникюр этим летом.
«Мои когти дракона. А где драконы, там и сокровища. Посмотрите, что с обратной стороны ногтей!»
«Я еще никогда не испытывала большей радости от маникюра!»
«Мастер по маникюру сумела воплотить мою идею. Скрещиваешь пальцы и видишь это!»
«Мой свеженький маникюр»
«Я одержима своими новыми ноготочками!»
«Никогда не поздно сделать себе „русалочьи“ ногти!»
«У меня отличный мастер по маникюру, но на этот раз она превзошла себя!»
«Немного яркости этим летом»
«Увидела в интернете „клубничные“ ногточки и захотела себе такие же!»
«Мне очень нравится мой новый маникюр, а подруга говорит, что это кошмар. Что думаете?»
«Акулы атакуют!»
«Делюсь своими фруктовыми ноготочками»
«После десятка неудачных попыток я наконец добилась нужного результата»
«Нарисовала на ногтях кое-что неожиданное»
«У меня еще никогда не было такого милого маникюра!»
«Мои креветочки»
«Поэкспериментировала с гелем для объемных конструкций, и просто в шоке от результата»
Лимонный маникюр
«Я боялась красить все ногти в красный цвет, поэтому выбрала еще и рисунок с вишней»
«С гелем „кошачий глаз“ получаются самые красивые крылья бабочки»
«До слез люблю свои ногти с насекомыми»
«Сделала омбре с синим желе»
«Мои ногти готовы к отпуску»
«Простой и быстрый маникюр молочного цвета. Ребенок одобрил»
- Потрясно! Сделаю такой же. © depechelove / Reddit
«Сделала мраморный французский маникюр»
- Офигенное сочетание! © hatemintchocolate / Reddit
«Дочки уговорили меня на этот маникюр»
- Невероятно! Я сделаю себе такой же. © truckellbb / Reddit
«Я пристрастилась к витражному дизайну ногтей»
«Сделала маникюр к свадьбе. Я в восторге»
Фото на превью YeahTheyKnowItsMe / Reddit
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