10 отпадных идей для маникюра, с которым от мастера можно сразу на красную дорожку топать

Хороший маникюр — ключ к шикарному образу. Люди частенько обращают внимание на руки, а особо интересный дизайн ногтей приковывает взгляды и завораживает. Мы подглядели в интернете шикарные идеи для маникюра и спешим о них рассказать.

А в бонусе будут виды маникюра, с которыми пока лучше повременить.

Изумрудные ногти

Оттенки драгоценных камней всегда выглядят дорого и роскошно. Но в этом году особенно популярен глубокий изумрудный цвет лака. А если добавить к нему какую-нибудь золотинку в качестве декора, то это будет выглядеть просто изумительно.

Кокетливый маникюр

«Трудно найти время, чтобы сделать себе маникюр, потому что я занята тем, что делаю всем остальным милые ноготки»

Маникюр в стиле coquette core — ультраженственный. В нем сочетаются блестки, бусинки, нежные волны. А супермодными ногти в таком стиле делают бантики, как нарисованные, так и объемные.

«Подарок для Барби»

Маникюр «Розовый жемчуг»

В моде сейчас «балеткор»: все легкое, воздушное и девчачье. И тренды в маникюре также не отстают. На пике популярности бледно-розовые ногти со втиркой «жемчуг». Такой ненавязчивый дизайн подходит к любому образу, освежает и смотрится так, что просто загляденье.

Вариации французского маникюра

«Мятный» французский маникюр"

Всем известный «френч» уже навряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Однако он трасформируется и подстраивается под современный тренды. Например, сейчас стало модно делать не только белые полоски лака, но и цветные. А еще он отлично сочетается с популярной сейчас формой скво-овал.

А вот чего стоит избегать во французском маникюре, так это слишком широкую «улыбку» (выделенный цветом отросший край ногтя) и блестящие элементы декора — это уже выглядит несовременно. Да и если честно, немного аляповато. В моде тоненькая «улыбка» и аккуратный дизайн.

Несовпадающий маникюр, или маникюр-рассинхрон

«Атмосфера вишневого лимонада»

А для тех, кто постоянно не может выбрать лак для ногтей, потому что все они красивые, есть решение. Разный дизайн на правой и левой руке теперь не просто допустим, а на пике популярности.

Объемный маникюр со стразами и бусинами

«Мои последние работы»

Не стоит слушать тех, кто шипит, что такие ногти — вульгарны. Модный объемный маникюр с блестящими камушками, бусинами, металлическими линиями, конечно, не вариант, если вас с утра ждет офисная работа. Зато он хорош для особенных случаев — вечеринок, праздников, торжественных событий. И в отпуске такие ногти будут радовать глаз. А вызывающими их могут сделать только неуместность и чрезмерное увлечение украшательством, без продуманного дизайна.

«Кошачий глаз»

«Сестра сделала маникюр „кошачий глаз“»

Магнитные лаки — еще один пришелец из прошлого. Модный маникюр «кошачий глаз» получается так же, как десятилетия назад: к накрашенным лаком со специальными частицами ногтям подносится магнит, и получаются красивые блики.

«Впервые делаю маникюр с эффектом кошачьего глаза»

Новое в этом маникюре — узоры из изысканных переливов. Теперь модно не ограничивать себя полосками, а рисовать круги, овалы и даже сердечки.

А вот ногти с блестками устарели. Они частенько выглядят неаккуратно и вычурно, поэтому подобный дизайн лучше оставить для новогодних вечеринок.

Аура-маникюр

«Накладные ногти с аура-маникюром»

Тренд на маникюр в виде энергетического поля — ауры — появился два года назад. Он выглядит как круглые пятна на ногте. Иногда с четким контуром, иногда с размытием. В принципе, цвета для такого маникюра можно выбрать любые, но изначально подразумевалось, что вы рисуете то, как видите собственную энергетику.

«Первая попытка нарисовать на ногтях ауры»

Ногти с вишенками

Маникюр с цветочками сдает свои позиции. Зато горячий тренд — это фрукты на ногтях. Особенно круто смотрится маникюр с вишенками. Они могут быть как на одном ногте, так и сразу на всех. Притом, сами ягодки могут быть нарисованными, из страз или просто наклеенными.

«Вишенки рулят! Простенький нейл-арт на сегодня»

Желейный маникюр

«Все еще одержима „желейными“ ногтями»

Тренд на желейные лаки пришел в мировую моду из Кореи летом 2022 года. И он все еще с нами и не желает сдавать позиции. К мягким прозрачным пастельным оттенкам такого маникюра теперь присоединилась тяжелая артиллерия ярких цветов.

«Темно-красные желейные ногти»

Сделать такой маникюр можно, даже если у вас нет под рукой лака-желе: смешайте несколько капель обыкновенного лака с прозрачным, который вы используете как основу или покрытие. Чем меньше слоев лака вы используете, тем более выраженным будет эффект.

Бонус: вот несколько вариантов дизайна, который модные эксперты считают безнадежно устаревшим

Если хотите быть на пике моды, то стоит забыть об акцентных ногтях, которые когда-то пользовались широкой популярностью, но теперь это прошлый век.