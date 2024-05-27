10 моделей сумок, которые даже из самой элегантной дамы сделают простушку

Практически ни одна женщина не выходит из дома без сумки. Но этот аксессуар может сыграть с нами злую шутку. Например, накинуть килограммов или лет. Эта статья именно о тех сумках, которые лучше избегать, чтобы не попасть впросак.

Черные и светло-коричневые сумки

Многие считают, что черная сумочка выглядит стильно всегда, ведь это нейтральный цвет. Но иногда она просто не в тему. При выборе оттенка стоит ориентироваться на цветовую гамму гардероба. Если в нем преобладают базовые цвета, то лучше присмотреться к сумкам насыщенных оттенков синего, красного или зеленого.

Еще 2 рискованных оттенка — светло-коричневый и карамельный. Особенно если речь идет о сумке из искусственной кожи. В большинстве случаев такой аксессуар выглядит дешево. Лучше уж выбрать глубокий коричневый оттенок.

Из лакированной кожи

Выбор материала — дело непростое. Конечно, желательно, чтобы сумка была из натуральной кожи. Однако лакированный вариант выглядит безвкусно. Матовая кожа смотрится намного лучше, но важно следить за тем, чтобы на изделии не было царапин.

С контрастной строчкой

Контрастные швы, которые бросаются в глаза, частенько пытаются выдать за «дизайнерскую» задумку. На самом деле они выглядят дешево и безвкусно. У хорошей сумки все детали смотрятся органично и собранно. Если швы и видны, то они едва заметны.

Округлой формы

Круглые и объемные сумки могут полнить, да и подходят они далеко не ко всем образам. А вот изделия четких геометрических форм — квадратные или прямоугольные — всегда уместны, выглядят современно и изысканно. К тому же они очень удобные.

Из бархата или замши

Такие модели выглядят красиво на полках магазина, а еще они приятные на ощупь. Но, к сожалению, мягкий материал визуально утяжеляет как сумку, так и ее обладательницу. Возможно, подобные изделия неплохи для зимы. А в теплое время года все-таки лучше выбирать сумки из гладких материалов — они выглядят дорого и подходят ко всему.

С тонкими ремешками-цепочками

Как правило, они выглядят хлипкими — кажется, что сумка вот-вот развалится. И это дешевит весь образ. Качественная крепкая фурнитура — наше все.

Стеганые

Бруннера 3 дня назад Покажите мне бабулю с такой сумкой! Таких сумок лет десять не видела ни у кого - - Ответить

Многие дамы с подобными сумками выглядят как бабули. Дело в том, что такие модели невероятно сложно сочетать с гардеробом, да и сам их дизайн уже устарел. Лучше либо взять гладкую сумку без рисунка, либо очень уж заморочиться с выбором наряда.

Некоторые модели тоутов

Пожалуй, самая популярная модель сумки — тоут. Среднего размера и с двумя ручками, она идеально подходит для повседневной носки. Но лучше избегать мягких и объемных моделей. Они выглядят дешево и уже устарели. А вот жесткая структурированная сумка-тоут — это хит. Еще один плюс — она подойдет под любой наряд.

С кучей декора

© Tamara Bellis / Unsplash КолоБася 3 дня назад все классные. зависит от образа. ну разве что голубая лично мне нравится меньше остальных. и у первой бы ремешок вместо цепочки был - вообще было бы супер - - Ответить

Большое количество «конструктивных» деталей и «миленького» декора на сумке создают визуальную мешанину, из-за которой страдает весь образ. Эксперты не советуют покупать подобные модели, даже если речь идет о дорогущих изделиях именитых брендов. Чем меньше деталей и декора, тем лучше.

Самые трендовые

Каждый сезон дизайнеры стараются, выдумывают что-то новенькое. Но некоторые модели сумок хорошо смотрятся лишь на картинке, к тому же большинство трендов быстро теряют актуальность. Поэтому бежать покупать новые популярные модели не так уж разумно. Например, совсем недавно в тренде была сумка-седло, а сейчас она взяла и вышла из моды. Порой лучше хранить верность классике, которая остается вне времени.