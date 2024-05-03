Может, они полнчт полных?? Поправку сделайте. Если спичка справа наденет объемный худи, она так и останется спичкой
10 всем знакомых вещей, которые которые предательски портят даже точеную фигуру
Иногда классный образ, который мы собирали несколько часов, выглядит не очень-то хорошо. Дело в том, что некоторые вещи сами по себе или в неграмотном сочетании накидывают килограммов. Именно о такой одежде наша статья. А также мы предусмотрели варианты, как исправить ситуацию.
Объемные толстовки
Толстовки и худи стали повседневной одеждой для прогулки. Они, конечно, очень удобные. Но вот вещи слишком большого размера полнят из-за большого количества ткани на теле. Это не значит, что нужно отказываться от любимых худи. Просто не стоит в одном образе сочетать широкие брюки и объемные толстовки. Низ наряда предпочтительнее выбрать такой, чтобы он сидел по фигуре.
Вещи из прозрачной ткани
В этом году прозрачные ткани в тренде. Однако их нужно носить аккуратно, потому что такие вещи добавляют объема. Поэтому полностью прозрачная вещь — не самый лучший выбор. Лучше присмотреться к элементам одежды с прозрачными вставками в тех местах, где необходимо добавить объем, и с плотной тканью в той части, где необходимо вылепить силуэт.
Блузки из струящейся ткани
Пытаясь спрятать фигуру за тканью, мы, наоборот, делаем силуэт тяжелее. Именно такой эффект создается от блузок из струящейся и летящей ткани. Как и в случае с толстовками, переизбыток ткани на теле будет делать образ перегруженным. Это совсем не означает, что нужно надевать только вещи в обтяг. Но будет гораздо лучше, если блузка будет хотя бы частично сидеть по фигуре.
Перебор с принтами в одном образе
Какие нафик принты в ожном образе, это костюм. Ну ладно, топ можно было другого цвета
Монохромные образы действительно стройнят. Но это не относится к принтам. Вещи одного узора с ног до головы, напротив, делают фигуру более объемной, да и выглядят нелепо. Такие вещи лучше сочетать с однотонной одеждой.
Яркие вещи
Одежда ярких, насыщенных, кричащих оттенков привлекает внимание. Но также она способна выделить те места, которые необходимо скрыть, в итоге такая вещь не будет льстить фигуре. Для точеного силуэта лучше выбирать черную одежду. Но если черный наскучил, то синие, фиолетовые и коричневые оттенки тоже стройнят.
Одежда с короткими рукавами
Короткие рукава идут далеко не всем и могут накинуть лишних килограммов. Поэтому стоит отдавать предпочтение рукавам до запястья. Эксперты утверждают, что такие вещи подходят практически всем, ведь они акцентируют внимание на самой тонкой части рук.
Кроп-топы
Кроп-топы могут как полностью испортить образ, так и возвысить его. Так, например, если вещь оголяет живот, то она может привлекает лишнее внимание к этой области. Однако если грамотно сочетать топ с брюками с высокой посадкой и кроп-жакетом, то такое сочетание визуально удлинит ноги и будет стройнить.
Объемные рукава
Рукава-фонарики и рукава-буфы визуально делают верхнюю часть тела объемнее. Такое идет далеко не всем, поэтому лучший вариант рукавов все-таки облегающие до запястья или длиной три четверти. Но если хочется быть в тренде и все же попробовать выгулять объемные рукава, то нужно грамотно сбалансировать остальной образ. Эксперты советуют на пару с рукавами-буфами больше открывать зону декольте и лодыжки и подчеркивать талию с помощью ремня.
Слишком узкие либо слишком широкие штаны
Узкие штаны и джинсы подчеркнут все нюансы фигуры, даже те, которые иногда не хочется показывать. В то же время, широкие штаны по аналогии с худи, делают фигуру объемной из-за большого количества ткани. Самый лучший вариант — брюки-клеш. Они выглядят потрясно практически на любой фигуре, а также визуально удлиняют ноги.
Слишком большие карманы
Оттопыренные большие карманы на брюках или джинсах добавляют объем в область бедер и полнят. Лучше выбрать штаны совсем без них или отдать предпочтение карманам, которые плотно прилегают к телу.
Чтобы образ был гармоничным и элегантным, необходимо не только избегать вещей, которые накидывают килограммов, но и грамотно подбирать обувь. У нас есть целая статья с актуальными вариантами в этом сезоне.