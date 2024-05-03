10 всем знакомых вещей, которые которые предательски портят даже точеную фигуру

Иногда классный образ, который мы собирали несколько часов, выглядит не очень-то хорошо. Дело в том, что некоторые вещи сами по себе или в неграмотном сочетании накидывают килограммов. Именно о такой одежде наша статья. А также мы предусмотрели варианты, как исправить ситуацию.

Объемные толстовки

Mey 18 часов назад Может, они полнчт полных?? Поправку сделайте. Если спичка справа наденет объемный худи, она так и останется спичкой - - Ответить

Толстовки и худи стали повседневной одеждой для прогулки. Они, конечно, очень удобные. Но вот вещи слишком большого размера полнят из-за большого количества ткани на теле. Это не значит, что нужно отказываться от любимых худи. Просто не стоит в одном образе сочетать широкие брюки и объемные толстовки. Низ наряда предпочтительнее выбрать такой, чтобы он сидел по фигуре.

Вещи из прозрачной ткани

В этом году прозрачные ткани в тренде. Однако их нужно носить аккуратно, потому что такие вещи добавляют объема. Поэтому полностью прозрачная вещь — не самый лучший выбор. Лучше присмотреться к элементам одежды с прозрачными вставками в тех местах, где необходимо добавить объем, и с плотной тканью в той части, где необходимо вылепить силуэт.

Блузки из струящейся ткани

Пытаясь спрятать фигуру за тканью, мы, наоборот, делаем силуэт тяжелее. Именно такой эффект создается от блузок из струящейся и летящей ткани. Как и в случае с толстовками, переизбыток ткани на теле будет делать образ перегруженным. Это совсем не означает, что нужно надевать только вещи в обтяг. Но будет гораздо лучше, если блузка будет хотя бы частично сидеть по фигуре.

Перебор с принтами в одном образе

Mey 18 часов назад Какие нафик принты в ожном образе, это костюм. Ну ладно, топ можно было другого цвета - - Ответить

Монохромные образы действительно стройнят. Но это не относится к принтам. Вещи одного узора с ног до головы, напротив, делают фигуру более объемной, да и выглядят нелепо. Такие вещи лучше сочетать с однотонной одеждой.

Яркие вещи

Одежда ярких, насыщенных, кричащих оттенков привлекает внимание. Но также она способна выделить те места, которые необходимо скрыть, в итоге такая вещь не будет льстить фигуре. Для точеного силуэта лучше выбирать черную одежду. Но если черный наскучил, то синие, фиолетовые и коричневые оттенки тоже стройнят.

Одежда с короткими рукавами

Короткие рукава идут далеко не всем и могут накинуть лишних килограммов. Поэтому стоит отдавать предпочтение рукавам до запястья. Эксперты утверждают, что такие вещи подходят практически всем, ведь они акцентируют внимание на самой тонкой части рук.

Кроп-топы

Mey 18 часов назад Тут проблема не в топе - - Ответить

Кроп-топы могут как полностью испортить образ, так и возвысить его. Так, например, если вещь оголяет живот, то она может привлекает лишнее внимание к этой области. Однако если грамотно сочетать топ с брюками с высокой посадкой и кроп-жакетом, то такое сочетание визуально удлинит ноги и будет стройнить.

Объемные рукава

Рукава-фонарики и рукава-буфы визуально делают верхнюю часть тела объемнее. Такое идет далеко не всем, поэтому лучший вариант рукавов все-таки облегающие до запястья или длиной три четверти. Но если хочется быть в тренде и все же попробовать выгулять объемные рукава, то нужно грамотно сбалансировать остальной образ. Эксперты советуют на пару с рукавами-буфами больше открывать зону декольте и лодыжки и подчеркивать талию с помощью ремня.

Слишком узкие либо слишком широкие штаны

Узкие штаны и джинсы подчеркнут все нюансы фигуры, даже те, которые иногда не хочется показывать. В то же время, широкие штаны по аналогии с худи, делают фигуру объемной из-за большого количества ткани. Самый лучший вариант — брюки-клеш. Они выглядят потрясно практически на любой фигуре, а также визуально удлиняют ноги.

Слишком большие карманы

Mey 18 часов назад И снова, проблема не в карманах

Джинсы велики - - Ответить

Оттопыренные большие карманы на брюках или джинсах добавляют объем в область бедер и полнят. Лучше выбрать штаны совсем без них или отдать предпочтение карманам, которые плотно прилегают к телу.