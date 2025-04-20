10 советов, которые позволят вам купить качественную обувь и шагать в ней легкой походкой

Любые неровные строчки на обуви портят ее внешний вид, а расходящиеся швы и подавно. Такое может быть, если производитель использовал слишком тонкие нити или работа была проведена некачественно. Необходимо также проверить равномерность стежков и ровность самого шва, чтобы не расстраиваться, глядя на развалившуюся обувь.

Если его линия искривляется и скачет, то перед вами не самое хорошее изделие, которое через пару месяцев потеряет свой внешний вид. Другой настораживающий признак — зигзагообразный шов. Ничего плохого в нем нет, но зачастую этот прием применяют, чтобы скрыть недостатки строчки.