10 советов, которые позволят вам купить качественную обувь и шагать в ней легкой походкой
Когда мы выбираем обувь, то, конечно, хочется, чтобы она была и красивая, и удобная, и долговечная. Но найти идеальную пару получается не всегда, поэтому мы решили выяснить, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы купить действительно качественную обувь.
Обратить внимание на цвет и узор
Качественную обувь из кожи и замши легче всего выбрать по цвету. Она будет спокойных оттенков — коричневая, черная, серая или бежевая. Это, конечно, не значит, что яркие пары плохие, но обращать на этот момент свое внимание однозначно стоит.
Однако качество этого натурального материала тоже бывает разным. Зачастую производители не упоминают тип кожи, использованный для изготовления пары, чтобы снизить расходы. Чтобы определить, насколько качественное изделие вы держите в руках, надо сфотографировать туфли и увеличить изображение. Если на коже видны поры, то обувь можно смело покупать.
Нужно проверить обувь на подтеки и следы клея
Производители для соединения деталей обуви, конечно же, используют не только нитки, но и клей, иногда его даже в большей степени. Пара обуви прослужит долго, если изготовитель подходит с должной внимательностью и к выбору средств, и к работе. Если есть подтеки, есть даже мелкие непроклеенные участки, то обувь не слишком качественная модель и, скорее всего, прослужит не больше одного-двух сезонов, в зависимости от того, как часто носить.
Лучше внимательно осмотреть швы
Любые неровные строчки на обуви портят ее внешний вид, а расходящиеся швы и подавно. Такое может быть, если производитель использовал слишком тонкие нити или работа была проведена некачественно. Необходимо также проверить равномерность стежков и ровность самого шва, чтобы не расстраиваться, глядя на развалившуюся обувь.
Если его линия искривляется и скачет, то перед вами не самое хорошее изделие, которое через пару месяцев потеряет свой внешний вид. Другой настораживающий признак — зигзагообразный шов. Ничего плохого в нем нет, но зачастую этот прием применяют, чтобы скрыть недостатки строчки.
Следует подумать над материалом
Если предстоит выбрать обувь на каждый день, то прежде всего стоит обращать внимание на удобство. Ею, например, обладает замшевая обувь. В отличие от синтетических материалов, которые впоследствии намозолят ноги, а зачастую даже не раз, замшевая обувь сядет как влитая. Она дышит, прекрасно подстраивается под стопу и с каждым разом становится все удобнее. Главное за ней правильно ухаживать, чтобы она выглядела презентабельно.
Стоит насторожиться, если люверсы слишком свободны
Любые детали на обуви должны быть плотно закреплены, а иначе они быстро отвалятся и новая обувь быстро потеряет красивый вид. Стоит обратить внимание и на люверсы, хоть такой брак встречается достаточно редко, иногда и он может привести к травме.
Следует внимательно осмотреть обувь изнутри
Некоторые производители не утруждают себя поиском квалифицированных работников и не калибруют оборудование перед выпуском каждой новой линейки. В результате на выпущенных парах появляются незначительные на первый взгляд дефекты, такие как морщинки и заломы. Если эти огрехи небольшие, то особых неприятностей от них не будет. А если складки и швы совсем плохие, то обувь будет натирать кожу во время ходьбы.
Лучше проверить обувь на запах
Сильный химический запах может исходить только от некачественной обуви. От покупки такой пары стоит отказаться. Если стоит цель купить хорошую и надежную пару, то она должна источать аромат кожи, полировки или дерева.
Стоит проверить обувь на звук
Иногда в обувных магазинах пол бывает устлан мягким покрытием, поэтому перед покупкой стоит немного пройтись по более твердой поверхности. Если при ходьбе обувь издает неприятные клацающие звуки, значит, скорее всего, она некачественная. А туфли на платформе или танкетке не должны звучать так, как будто внутри подошвы есть пустоты.
Следует внимательно изучить материал, из которого сделаны подошва и каблук
Качественную подошву обычно делают из кожи или хорошей резины. Они и удобные, и почти не скользят. При этом, если основание подошвы неровное, то перед вами не лучшее изделие, и такие туфли будут неудобными.
А еще стоит спросить у продавца или изучить этикетку, чтобы узнать, из какого материала сделаны каблуки. Если производитель использовал пластик или не покрыл каблук кожей или тканью, значит, перед вами обувь далекая от идеала.
Нужно протереть туфли тряпочкой
Чтобы удешевить производство, производители иногда используют не слишком качественные красители для обработки кожи, поэтому иногда можно обнаружить на носках или ногах следы краски. Чтобы этого избежать, можно аккуратно пройтись по обуви изнутри и снаружи сначала сухой, а потом влажной тряпочкой. Если следы есть — лучше не брать.
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