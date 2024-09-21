14 приемов, которые позволят вам выглядеть дорого без лишних трат

Чтобы выглядеть шикарно, незачем накупать новых вещей из последних коллекций. Достаточно подойти к формированию гардероба вдумчиво и разумно, а также изучить советы опытных стилистов. Некоторые из них мы предлагаем вашему вниманию. А в конце статьи вас ждет бонус, который порадует немного ленивых модниц.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Выбирать правильные сочетания цветов

Стилисты рекомендуют не бояться игр с цветом и сочетать в одном образе комплиментарные оттенки (они находятся друг напротив друга в цветовом круге), причем не яркие и чистые их варианты, а более сложные, мягкие и светлые — например, сиреневый и неяркий желтый. Также можно сочетать цвета, находящиеся рядом друг с другом. Еще один вариант — монохромные оттенки, то есть разные варианты одного цвета. И это не только банальный светло-серый с темно-серым, но и, к примеру, бледно-розовый и бургунди. Нейтральные тона (цвета с низкой интенсивностью — оттенки земли, коричневые, металлические, темно-синий, черный, серый) тоже помогут вам стать элегантнее, если добавить к ним светлые оттенки — например, белый, бежевый или светло-серый.



Обратить внимание на вырез одежды

Тем, кто хочет выглядеть статусно, стилисты советуют подбирать не футболки и кроп-топы, а одежду с высоким воротом — например, водолазку, которая оссоциируется с интеллектуалами и стилем old money, то есть одеждой наследников богатых семей. Также обратите внимание на вырез-лодочку, который отсылает нас к элегантной эпохе 50-х, когда многие иконы стиля выбирали этот вариант.

Не покупать вещи с металлическими пуговицами

Лучше не покупать недорогую одежду с пуговицами из металла. Пуговицы — декоративный элемент, который привлекает к себе внимание и выдает цену вещи. Лучше отдать предпочтение вещам с пуговицами, выглядящими нейтрально, натуральных цветов.

Включить в гардероб теннисную юбку

Плиссированные юбки, похоже, никогда не выходят из моды. Более того, эта одежда у многих ассоциируется с большим теннисом и гольфом. Даже если женщина в жизни не держала ракетку или клюшку, плиссированная юбка словно намекает на ее членство в элитном клубе и любовь к благородным видам спорта. Вообще, нынешним летом теннискор (стиль, вдохновленный этим видом спорта) находится на пике популярности. А вот юбки с ярким принтом лучше убрать из своего гардероба. К такой одежде значительно сложнее подобрать верх, обувь и аксессуары. Если промахнуться, образ будет выглядеть откровенно дешево.

Заменить футболку на поло

Поло у многих ассоциируется со стилем old money и элегантно намекает на унаследованные миллионы. И вот в этом сезоне такие вещи вернулись в моду. Можно выбрать любую модель: винтажную вязаную рубашку, укороченную или даже мешковатую модель. Сейчас в тренде розовые поло, хотя темно-синие и белые тоже будут выглядеть шикарно. Еще один беспроигрышный вариант — качественная белая футболка, которая станет отличной основой для любого ансамбля. А вот от моделей с принтами стоит держаться подальше. Если рисунок начнет трескаться или бледнеть, вещь сразу будет выглядеть дешево.

Подобрать легкую миди-юбку с мягкой драпировкой

Однотонная шелковая юбка средней длины с минимумом деталей придаст элегантности любому образу. Да и носить ее в летнюю жару будет комфортно. В идеале стоит выбрать зауженную или прямую модель — она хорошо сядет на любой фигуре. А вот от пышных юбок в пол стоит держаться подальше, так как они могут исказить силуэт и накинуть лет. Если они сшиты из синтетики, то будут еще и выглядеть дешево.

Надеть белое платье с заниженной талией

Платья с заниженной талией завоевали небывалую популярность в 20-х годах прошлого века. Сейчас они возвращаются в моду, и это хорошо. Почему? Подобный фасон визуально удлиняет торс и подчеркивает все естественные изгибы фигуры. Более того, платья с заниженной талией смотрятся шикарно и дорого. Сама элегантность — модель в белом цвете. О ярком цветочном принте сейчас лучше забыть — он не в тренде. Хотя у него и так есть существенный минус — часто он уродует образ. Во-первых, безбожно простит его. Во-вторых, может случайно накинуть женщине лишних годков.

Носить лен

Одежда из льна, если она хорошо скроена и сшита, выглядит изысканно и дорого, к тому же почти не выходит из моды. Стоит добавить в свой гардероб свободные льняные брюки, которые спокойно можно носить хоть на работу, хоть на пляж. Белые штаны получится носить вообще с чем угодно — они ко всему подходят. А вот от джинсов-бойфрендов стоит держаться подальше. Такой фасон вообще мало кому идет, а еще такие штаны могут накинуть годков. Уж лучше выбрать более свободную модель прямого кроя и с минимумом декора.

Носить черные боссоножки на невысоком каблуке

Элегантный минимализм никогда не выходит из моды. Черные замшевые босоножки на небольшом каблучке будут отлично смотреться с любым нарядом. Главное — выбрать качественную пару, которая хорошо сидит на ноге. Вообще, дорогая обувь может прокачать весь лук, даже если одежда очень бюджетная. Если говорить об удобстве, то есть еще спортивные сандали с несколькими широкими ремешками. Но красиво их обыграть в образе вряд ли получится. Такая обувь накидывает лет и сочетается далеко не со всей одеждой.

Надеть платье с открытыми плечами

Модели с открытыми плечами сейчас в принципе в тренде. А белое хлопковое платье — это вообще беспроигрышный вариант для лета. Днем его можно носить с яркими кроссовками или кедами, а для вечеринки подобрать туфли на каблуке. Модели с аккуратной вышивкой, кстати, выглядят дорого и элегантно. А вот платья с небольшими вырезами, открывающими плечи, стоит пока что спрятать куда подальше. Они выглядят старомодно.

Подобрать остроносые туфли на кошачьем каблуке

Такие модели выглядят элегантно и свежо, не перегружают образ и удобны в носке. А яркая пара вдохнет новую жизнь даже в скучный, казалось бы, образ. А вот лодочки на танкетке могут испортить образ. Да, они периодически мелькают на подиумах, но все равно выглядят почему-то устаревшими и нередко портят общее впечатление от наряда.

Включить в гардероб полосатый блейзер или кардиган

В ненастный день стоит примерить легкий кардиган или пуловер в горизонтальные полоски. Круто, если он будет выполнен в стиле теннискор, о котором мы писали выше. Такая вещь выглядит круто и дорого, а носить ее можно практически с чем угодно: спортивными легинсами, широкими брюками, юбкой.

Дополнить образ коричневой кожаной сумкой

Кожаная сумка такого оттенка выглядит как угодно, но только не дешево и скучно. Более того, этот цвет обычно ассоциируется с классическими костюмами и изящными лодочками. Но подобные сумки можно носить с чем угодно, ведь оттенки коричневого отлично сочетаются с любыми цветами. Особенно элегантно будет смотреться темно-коричневая сумка, а вот яркую или разноцветную будет сложновато вписать в образ.

Надеть вязаное платье

Сейчас в тренде любые вязаные вещи, в том числе платья. Если речь о натуральных материалах, то для лета это даже плюс. А особенно круто выглядят обтягивающие модели, подчеркивающие все изгибы фигуры. Такие наряды любят многие звезды, поэтому они автоматически кажутся дорогими и стильными. Главное — не покупать одежду из дешевых тканей. Если вы взяли в руки платье и почти не чувствуете его вес, это уже тревожный звоночек. Скорее всего, одежда плохо сядет по фигуре и будет выглядеть так себе.

Бонус: пореже стирайте одежду