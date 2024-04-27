Протестировали на себе: жизнь со свекровью — те еще американские горки

Жизнь со свекровью — как лотерея: вам может достаться добрая и участливая женщина, которую вы будете любить и почитать как собственную мать. А может наоборот, такая фурия, которая отравит всю совместную жизнь и испортит отношения с мужем.

В бонусах расскажем еще три истории о свекровях, от которых хочется бежать без оглядки.

— Мама, познакомься с Олей, — мой жених сверкал, словно отполированный до блеска чайник: сегодня мы, наконец, собрались поужинать с его матерью, чтобы я представилась ей. Но вместо приветствия, рукопожатия или даже улыбки будущая свекровь задала вопрос: — Сколько тебе лет, деточка? — Тридцать пять. Она прищурилась. Чувство было такое, будто я снова находилась перед доской в школе, а передо мной — строгая, неприятная учительница, которая недовольна моим ответом. — Максим, а твоя предыдущая девушка была младше тебя, помнишь? В принципе, уже тогда можно было улыбнуться и уйти из этой ситуации навсегда. Но я действительно любила Максима и ради наших чувств была готова перенести нелепости свекрови. В конце концов, нам не предстоит с ней жить.

Ужин прошел очень мирно. Мы достали вкусный десерт, свекровь пришла в себя, приготовила чай, и больше не поднимала неприятных вопросов. Я уже простила ее за высказанное о бывшей — ведь это просто промах, она не обдумала свои слова, — и честно рассказала о себе: я работаю в офисе, с Максимом мы познакомились в спортзале. Но когда я, готовясь к уходу, стояла в прихожей, услышала из кухни недобрый шепот: — Сынок, ты не мог найти девушку помоложе? — Мама, прекрати, это не красиво. Ты что, думаешь, я ходил на рынок, чтобы выбирать, как мясо? Я встретил Олю, влюбился, и все. — А как насчет детей? Она уже не в самом молодом возрасте. — Мы сами разберемся с этим, без твоих советов, понятно? Максим, краснея до корней волос, вышел в коридор, пробормотал "Пойдем!" и выволок меня наружу. Вот так я впервые познакомилась со свекровью.

Нашу свадьбу ей, к счастью, не удалось испортить. Хотя она пыталась. Нет, она не говорила гадостей в микрофон под видом тостов, зато регулярно закатывала глаза и хваталась то за голову, то за сердце во время всех значимых моментов: во время росписи в загсе, первого танца молодоженов... Первую пару раз Максим действительно думал, что маме нехорошо, но когда спектакль стал повторяться опять и опять, обман был раскрыт. После свадьбы мы переехали в квартиру Максима. Она была больше, чем моя, и расположение было удобнее, но это стало огромной ошибкой. Свекровушка была твердо уверена, что квартира сына — это и ее квартира тоже, и ее набеги в наше семейное гнездышко участились. Не поймите меня превратно, я честно старалась с ней подружиться: угощала домашней выпечкой, пыталась смотреть с ней фильмы, но все бесполезно. Потому что она, едва сняв сапоги, аки коршун, окидывала квартиру хищным взглядом: к чему бы сегодня придраться? Причем она никогда не говорила ничего откровенно плохого мне в лицо. Только за спиной. В лицо же она улыбалась и ворковала: «Олечка, солнышко, дай я покажу, как суп правильно варить, а то Максим только мою стряпню любит»; «Деточка, у Максима ужасная аллергия на пыль, а у вас вон ее сколько на полках». Не было у Максима никакой аллергии, а у меня на полках не было пыли. Суп я и сама в состоянии была сварить, Максим его ел и даже не упал в обморок от отвращения. Но... сами понимаете.

Хуже стало, когда мы решили завести ребенка. Нет, мы не докладывали свекрови о каждой неудачной попытке, но она и сама видела, что время идет, а живота у меня нет и нет. Во взгляде у нее так и горело торжество, мол, я же говорила: старородящая! После очередного разговора по телефону с ней Максим разорался и бросил трубку: — Ты представь, предложила мне... Даже говорить противно! Предложила завести ребенка на стороне, чтобы, цитирую, хоть наследник был. Тут уже моя внутренняя железная леди дала сбой и я разрыдалась. Ну почему к такому хорошему парню прилагается такая противная мать? И ладно бы я действительно была сволочью, но я же старалась изо всех сил! Чем я заслужила подобное отношение? Утерев слезы, я гнусавым, но твердым голосом сказала: — Все, Максим, хватит. Я понимаю, это твоя мама и все такое, но я с ней больше общаться не буду. И в гости к нам, когда я дома, она больше не придет. Я не могу тебе запретить с ней видеться, но, пожалуйста, без меня.

Максим всегда поддерживал меня. Он сам поехал к матери и объяснил, что она меня сильно обидела. Я не знаю, какие упреки там летели в мою сторону, но, как говорят, «когда меня нет, меня могут хоть обсуждать». По крайней мере, после этого я больше ее не видела. Мой муж продолжал время от времени общаться с ней, но когда он возвращался домой после этих встреч, говорил, что каждый раз разговор сводился к моим недостаткам. Когда я наконец забеременела и родила, Максим принес от своей матери коробку конфет и смеялся, говоря: — Она сказала, что это для тебя в честь рождения внука, но так как ты кормишь грудью, их есть нельзя, это вредно для ребенка. Позже, когда наш сын подрос, я разрешила свозить его к бабушке. В конце концов, чем больше любящих бабушек, тем лучше. Может быть, она просто не полюбила меня, а при виде внука изменится?



Но чуда не произошло. Вернувшись с сыном домой, Максим передал, что ребенок у нас неухоженный (вы вообще видели, чтобы годовалые дети были безупречно чистыми?), слишком крупный для своего возраста (а значит, я его перекармливаю), говорит плохо... Мне продолжать? И конечно, все это из-за того, что я слишком поздно родила. В общем, я лишь убедилась, что сделала правильный выбор, решив прекратить всякое общение со свекровью. А то, знаете, закрадывались иногда мысли, мол, не чужие люди ведь, зря я так категорично. А вот и не зря. Свое спокойствие дороже таких вот родственничков.

Бонус № 1 Когда свекровь старается держать хорошую мину

Бывшая свекровь хотела, чтобы я стала подконтрольной женой ее сына. До свадьбы и рождения ребенка она еще старалась держать хорошую мину. Но за пару дней до родов ее прорвало и она мне выдает: «А кому ты нужна с ребенком, куда ты денешься». Интересно то, что эти фразы были настолько абсурдны: у меня успешная карьера, любящая семья, было где жить и на что. Естественно, я ушла! Кстати, сын уже подросток, я давно замужем за другим, а бывшему мужу и его маме видеться с ребенком никогда не запрещала. Я сама за 12 лет после развода ту свекровь не видела ни разу, а бывшего мужа вижу частенько: сын с ним в теплых отношениях. © Dia_Mak / Adme

Бонус №2 Хорошие отношения продлились до того момента, пока невестка была полезна

С бывшей свекровью у нас не было ни одного конфликта, я старалась к ней прислушиваться. При этом она взращивала в своем сыночке нездоровые амбиции. В первый раз бывший муж взял крупный кредит на компьютерные игры, но свекровь ловко закрыла мне рот, дескать, зато не пьет. Второй раз пришелся на беременность, сразу после родов я узнала, что он снова взял кредит. И уже тогда, несмотря на все обработки от свекрови, я посоветовалась с матерью и взглянула на ситуацию трезво. Развелась с младенцем на руках, лишь бы третьего кредита не случилось. Когда мы расходились, любезная свекровушка на меня вылила кучу негатива и обвинила меня во всех грехах. Как только она увидела, что дойная корова в моем лице соскакивает, вся ее любезность испарилась. © Эйси / Adme



Бонус № 3 Иногда истории про злую свекровь заканчиваются хорошо

Когда мои родители познакомились, мама была в разводе и с ребенком на руках. К тому же она старше отца на 5 лет. Ну тогда теща такое выдала: "Она старуха с прицепом, а ты женишься на ней только через мой труп. Поженились мои родители, не сказав ей. До моего рождения она не общалась с моей мамой вовсе, но ради внучки готова была потерпеть. Спустя годы, бабушка извинилась перед моей мамой, сказала, что была не права, теперь видит, как ее сын счастлив. Их отношения действительно наладились. Истории про злую свекровь бывают с хорошим концом. © Мама Дорогая / Adme

