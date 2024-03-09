Интриганка пыталась сорвать девушке свадьбу, но на одном моменте жестко просчиталась

Героиня этой истории начала готовиться к свадьбе. Казалось бы, ее должны были ждать только радостные хлопоты, но неожиданное вмешательство недоброжелательницы чуть все не испортило. От провала девушку спас счастливый случай.

Девушка рассказала, что подготовка к свадьбе оказалась тем еще стрессом. Расходы взяли на себя молодые и родители невесты. Свекровь и свекор не дали и копейки, однако мать жениха вела себя так, будто это она за все платит. К примеру, определяла, какие блюда должны быть в меню и требовала, чтобы именно ее родственников посадили на лучшие места. «И мне, и моему жениху это ужасно надоело. Каждый раз, когда она пыталась навязать свое мнение, мы вежливо прерывали ее и говорили, что у нас все под контролем», — написала девушка. Да вот только свекровь намеков не понимала. Или делала вид, что не понимает.

И все же невеста не хотела портить отношения и пригласила мать возлюбленного пойти с ней в свадебный салон. «Чтобы умаслить, позвала будущую свекровь в свадебный салон. Я нашла идеальное платье, которое подчеркивало мои формы! Я почувствовала себя королевой. Да, там довольно глубокое декольте, но это меня не смущало», — написала героиня. А вот свекровь восприняла платье в штыки: «Она несколько раз выразила мне свое „фи“ и даже заявила: „Мне не нравится. Это свадьба, а не дискотека“. Только я все равно его купила, так как вообще-то я плачу за него из своего кармана».

«А вечером мне позвонили из салона и обеспокоенным голосом сообщили шокирующую новость. Им позвонила женщина, представилась мной и сказала, что хочет отказаться от платья и выбрать другое. Но продавщице показалось подозрительным, что номер телефона-то другой. Поэтому сразу набрала меня», — объяснила невеста. Получается, если бы сотрудница салона была чуть менее внимательна, девушка осталась бы без платья. «Я была в ярости. Жених стоял рядом и слышал весь разговор, у него тоже полыхнуло. Он тут же додумался, кто это мог быть. Сразу позвонил своей матушке. Та сначала отпиралась, а потом нехотя призналась, что, мол, да, это я сделала, ну и что, ведь платье-то неподходящее! Тогда я сказала свекрови: „Раз вы так не хотите видеть меня в этом платье, так вы и не увидите. Потому что ваше приглашение на свадьбу я отменяю“. И повесила трубку. Теперь она названивает моему жениху. Мне жаль, что он не увидит свою маму на свадьбе. Не знаю... Может, я перегнула палку?»

Вот что пишут читатели: К сожалению, подобное вредительство — распространенное явление. Она может попробовать вам отомстить. Вам нужно позвонить всем, кто участвует в организации свадьбы (в ресторан и так далее), и предупредить их. © Music_withRocks_In / Reddit

Я надеюсь, после свадьбы вы переедете в другой город. Такую свекровь надо избегать любой ценой. © IndustryOk1388 / Reddit

Если бы подмену платья заметили слишком поздно, это бы испортило свадьбу. Так что мне нисколечко не жалко свекровь. © Epsilon_and_Delta / Reddit

Некоторые читатели смотрят на ситуацию глубже: Принять такое решения без полной поддержки жениха — прямой путь к катастрофе. Это его мама и его свадьба тоже. Вы должны позвонить его маме и разложить все по полочкам. Иначе ваш брак начнется с обиды с его стороны. © UnfortunateDaring / Reddit

Я вас не виню. Но я бы предложил для начала остыть, а потом обсудить с женихом, как быть дальше. Дело не только в том, что она сделала с платьем. Речь идет о ее характере в целом и о том, как это повлияет на вашу будущую совместную жизнь. Сможет ли ваш жених убедить свою мать не вмешиваться в вашу жизнь? Он стопроцентно на вашей стороне? Если нет, возможно, свадьба — не лучшая идея. © Infamous-Purple-3131 / Reddit