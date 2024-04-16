10+ человек, которые любую ситуацию обернут в свою пользу

Повседневная жизнь подкидывает задачки на любой вкус: накормить капризулю супом, отвадить соседку, которая зачастила в гости, успешно пройти собеседование. В этой статье мы расскажем о том, как пользователи проявили смекалку в обыденной ситуации и решили проблему, не прилагая особых усилий.