Зачем такие крайности, чтобы не отрабатывать, всегда оформляла себе больничный.
10+ человек, которые любую ситуацию обернут в свою пользу
Повседневная жизнь подкидывает задачки на любой вкус: накормить капризулю супом, отвадить соседку, которая зачастила в гости, успешно пройти собеседование. В этой статье мы расскажем о том, как пользователи проявили смекалку в обыденной ситуации и решили проблему, не прилагая особых усилий.
- Учитель отправил моему 9-летнему сыну листы с домашним заданием, которые нужно было заполнять на компьютере. Я оставил его за ноутбуком заниматься, а сам пошел готовить ужин с 3-летней дочерью. Когда зашел в комнату, чтобы позвать его есть, обнаружил, что все вопросы он задает «Алексе». © SparkieMark1977 / Reddit
- Однажды в детстве я сбежал из садика и пришел к маме на работу. Отец был находчивым и, чтобы пресечь мои пешие походы, предложил маме научить меня читать. И я перестал сбегать, потому что был не в силах оторваться от наших книг. А может, я наконец-то по-настоящему сбежал. В мир историй. © V***aForMyBear / Pikabu
- Забирает муж дочку из детсада и видит ее «одногруппницу» с бабушкой. Девочка грызет леденец в сахарной пудре, а бабуля ей пакет с чипсами подсовывает. Муж спрашивает бабушку: «Родители девочки не против такой еды?» А она: «Против, конечно! Но я же бабушка! Поэтому у нас с ней уговор: все съесть до прихода домой. Если не успеваем, стоим и доедаем. Главное, не проболтаться родителям о нашем секрете». © Lagooroo / Pikabu
- Подруга работала администратором в пафосном ресторане. Хозяева обнаглели: «в связи с кризисом» урезали зарплату и вообще стали ее задерживать. Подруга нашла другую работу, но ее заставили отрабатывать. И тут приходит заказ на свадебный банкет. Подруга не растерялась: заказ-то она приняла, вот только дату поставила на день позже. В общем, отработала, расчет получила. И тут свадьба приехала, 80 гостей, но, увы, в ресторане их ждали только на следующий день. © Подслушано / Ideer
В этой статье собраны истории от людей, которые с блеском поставили на место зарвавшихся начальников.
- 2 месяца сидела без работы, взвыла от скуки и пошла на собеседование. Не стрессовала вообще. Заявляюсь в контору и сходу спрашиваю, будут ли тупые вопросы из опросников, и если да, то я лучше сразу уйду. А они в ответ начали ржать надо мной, и мы просто с час разговаривали. Потом предложили выйти на пробный день. Два года уже работаю, очень рада, что я тогда решила все-таки сходить на это собеседование. © Аноним2115441 / Ideer
- Когда мои дети были маленькие, рядом с домом открылся большой супермаркет. Я очень переживала, что соблазн лежащих на полках вкусняшек будет для них слишком велик, поэтому сказала, что если они съедят что-то, то охранная система начнет пищать. До 9-го класса они были уверены, что это так. © Ольга Кулакова
- На уроке химии мы проводили 20-минутный эксперимент. Нужно было держать термометр в воде, чтобы он не касался дна сосуда, иначе показания могли быть неточными. Руки устали уже через пару минут. И вместо того чтобы держать градусник и мучиться, мой одноклассник смастерил хитроумное приспособление из книг и скрепок. И оно каким-то образом удерживало термометр в правильном положении, хотя и выглядело по-дурацки. Учитель сказал: «Раз работает, значит, не глупо». © cojallison99 / Reddit
- Вечер, уйма людей в супермаркете, а нужно было закупить лишь самое важное на ужин. Стоим с мужем на кассе быстрого обслуживания (до 10 товаров). Подходит наша очередь, и продавец заявляет, что обслуживать нас не будет, так как у нас их 11. Я извиняюсь, что обсчиталась, и прошу нас обслужить. Та ни в какую. Ну что ж, я разделяю покупки на 2 части и говорю кассирше: «Ну вот, нас двое, посчитайте как разные покупки!» © Evelina Breskaya-Beguet
Больше занятных историй о походе в магазин можно найти здесь.
- К моему дяде стала приходить соседка каждый вечер к ужину и просто сметать всю еду, будто голодала весь день перед этим. Дядька терпел какое-то время, но однажды открыв дверь сказал: «Извини, соседка, пригласить не могу: вчера ничего не готовили, и сегодня то же самое разогреваем». © user6601078 / Pikabu
- Я устроился расставлять товары в супермаркете. Когда нужно было наполнить холодильник молоком, мои коллеги открывали упаковку из 12 пакетов и выкладывали их по одному. В свой первый день я поставил в холодильник сразу всю упаковку, разрезал пластик и выдернул его из-под пакетов. Надо было видеть глаза менеджера магазина и сотрудника, который меня обучал. С того дня все делали как я. © necropants / Reddit
- Когда у всех стали появляться мобильные телефоны, я жутко завидовала обладателям этого сокровища. Денег на то, чтобы купить его, не было. Дядя подарил свой старый телефон. Пользоваться я им толком не умела и о беззвучном режиме не знала. Для того чтобы таскать его в школу, я записала тишину на диктофон и поставила на вызов, чтобы не шуметь во время урока. Вот такая находчивая и счастливая была. © Подслушано / Ideer
- С недавних мой привереда твердит, что суп ест не будет: «Не хочу суп! Не буду!» И ножкой топает. Выход найден: вместо супа подаю «тефтельки с картофелем в бульоне», пока прокатывает. © КолоБася / ADME
Комментарии
Про ресторан: а чем провинились гости ресторана? Вот такая мерзость, а не месть
т.е. на столько, чтобы записать тишину и поставить на звонок, она умела пользоваться телефоном, а чтобы звук выключить - нет?
Полыхнуло с бабушки, которая кормит внучку сахаром и трансжирами. Давай, разрушай ребёнку пищевой режим и эндокринную систему, ты же "хорошая". "Плохие" родители и врачи потом разберутся. Может быть.
Та скотина, которая свадьбу людям испортила правда себя считает остроумной?