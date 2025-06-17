6 вещей на кухне, которые точно не принесут вам пользы
Мы покупаем кухонные гаджеты в надежде упростить себе жизнь, сэкономить время и превратить готовку в удовольствие. Но часто выходит наоборот — они лишь захламляют пространство, мешают пользоваться нужными вещами и собирают пыль. Особенно это актуально, если ваша территория для готовки не отличается большими размерами. В этой статье мы собрали список вещей, которые точно не делают кухню удобнее, а в некоторых случаях — даже приносят вред.
Пластиковые лопатки
Недорогие, лёгкие, вроде бы удобные. Вот только при высоких температурах пластиковые лопатки могут начать «плавиться» прямо в сковородке, выделяя в вашу еду опасные химикаты, такие как бисфенол А (BPA) и перфтороктановая кислота (PFOA). Нежелательный результат, согласитесь.
Впрочем, заменить кухонные принадлежности на более безопасные вовсе не сложно. К примеру, современный силикон пищевого качества отлично выдерживает высокие температуры и не выделяет ничего лишнего. А если хочется чего-то повнушительнее, то металлические лопатки, особенно из нержавейки, всегда станут отличным решением.
Антипригарные сковородки
Да, на первый взгляд это удобно — ничего не пригорает, легко мыть. Но в составе покрытия часто есть целая группа химикатов, которые начинают выделяться в пищу при перегреве или появлении царапин. А это уже несет с собой неприятные перспективы для тела и здоровья. Что лучше? Нержавейка или чугун. Нержавейка — вечная классика, безопасная и долговечная. А чугун при правильной «прокачке» тоже становится антипригарным. И никаких лишних химикатов в тарелке.
Некоторые типы аэрогрилей
Хотя аэрогрили подаются как более «здоровая» альтернатива из-за того, что позволяют поджаривать продукты с использованием минимум масла, эксперты предупреждают: не всё так однозначно. Во многих моделях этих удобных гаджетов используют вещества из группы ПФАС — их добавляют в антипригарные покрытия, упаковку для еды и даже ковры. Звучит не очень аппетитно, да? Эти так называемые «вечные химикаты» почти не разлагаются в организме, и при регулярном контакте могут начать там накапливаться, что в перспективе грозит неприятными последствиями для здоровья. Поэтому лучше выбирайте аэрогрили из нержавеющей стали или керамики. Эти материалы безопасны при нагревании и не выделяют ничего лишнего в еду.
Пластиковые разделочные доски
Если ваша пластиковая разделочная доска изрядно поизносилась, можете не сомневаться — при каждом использовании с её поверхности отделяются микрочастицы пластика, который потом попадает в вашу еду, что вполне может повлиять на гормональный фон, вызвать воспаления и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, некоторые пластиковые доски также содержат BPA, фталаты и другие вредные вещества, особенно опасные при контакте с горячими или кислыми продуктами.
И что же теперь, регулярно обновлять доски? Необязательно. Можно попробовать бамбук или иную экологически чистую древесину. Такие доски для нарезки и прослужат дольше, и будут безопаснее для вашего желудка.
Кофейные капсулы
Никто не отрицает, что кофе из капсул — это удобно и быстро. Но за эту скорость приходится платить не только деньгами, но и качеством напитка. Одноразовые капсулы для кофе из пластика или алюминия могут выделять всякую химию прямо в напиток, особенно под действием кипятка и давления. Вроде бы мелочь — чашечка кофе, а в итоге вместе с бодрящим вкусом можно получить добавку из не самых полезных веществ.
А ещё такие капсулы сложно перерабатывать и они часто просто отправляются на свалку. Если вы за более натуральный и экологичный способ заваривания — попробуйте френч-пресс из нержавейки или воронку. Так вы точно будете знать, что в вашей чашке только кофе и ничего лишнего.
Алюминиевая фольга
Бумага и жаропрочные формы - ни разу не альтернатива фольге, функции у них совершенно разные.
Так что, может, и вредная, но ничего лучшего пока не изобрели.
Фольга — популярный помощник на кухне, особенно при запекании. Ею удобно накрыть форму или завернуть овощи. Однако при обработке высокой температурой алюминий может оказаться в еде, что, конечно же, повлияет как на вкус, так и на полезность блюда. Поэтому для повседневной готовки предпочтите фольге пекарскую бумагу или жаропрочную посуду из стекла. Безопаснее, удобнее и экологичнее.
Что ж, теперь вы предупреждены, а значит, вооружены — почти насчет всего, что касается кухонной утвари. Ну а в этой статье можно найти несколько неплохих советов относительно того, что же с ее помощью приготовить так, чтобы было и вкусно, и полезно.
Комментарии
Какие гении это выдумывают? А от фольги башка взорвется, не иначе🤯...