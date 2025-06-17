6 вещей на кухне, которые точно не принесут вам пользы

Никто не отрицает, что кофе из капсул — это удобно и быстро. Но за эту скорость приходится платить не только деньгами, но и качеством напитка. Одноразовые капсулы для кофе из пластика или алюминия могут выделять всякую химию прямо в напиток, особенно под действием кипятка и давления. Вроде бы мелочь — чашечка кофе, а в итоге вместе с бодрящим вкусом можно получить добавку из не самых полезных веществ.



А ещё такие капсулы сложно перерабатывать и они часто просто отправляются на свалку. Если вы за более натуральный и экологичный способ заваривания — попробуйте френч-пресс из нержавейки или воронку. Так вы точно будете знать, что в вашей чашке только кофе и ничего лишнего.