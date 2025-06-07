13 мифов о правильном питании, которые давно развенчаны, но многие все равно в них слепо верят

Считается, что здоровое питание — это дорогое удовольствие, но это не обязательно так. Многие тратят большую часть своего бюджета на «полезные» готовые блюда и специальные продукты, например растительные или мясные альтернативы. В некоторых случаях полезно вернуться к простым решениям, например, купить овсяные хлопья вместо готовых завтраков, которые часто содержат много сахара.

Консервы с бобовыми — доступный источник белка и клетчатки. Мясо в рагу или карри можно заменить нутом. Цельнозерновые продукты при этом стоят столько же или немного дороже, чем их переработанные аналоги.