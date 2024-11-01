Я решила заготавливать еду на целую неделю, и результат получился неожиданным

Мы тут с мужем решили накопить на ремонт в квартире — давно пора сделать. Прошло пару месяцев, а денег в заветной кубышке так и не прибавилось, хотя зарплаты у нас вроде нормальные, и на всякую ерунду заработанное не тратим. Сели подсчитывать бюджет и неожиданно выяснили, что львиная доля уходит на еду. Понятно, что семья у нас из четырех человек, и хочется, чтобы и дети, и взрослые питались нормально. Но тратить столько денег на продукты просто обидно. Решили попробовать это изменить, и надо сказать, получилось у нас не сразу.

На еду у нас улетало какое-то космическое количество денег

Мы с супругом оба работаем и возвращаемся домой только под вечер. Раньше я по дороге забегала в ближайший магазин, хватала все, что под руку подвернется, а потом готовила на скорую руку ужин. Старалась покупать только необходимое, но после напряженного трудового дня так хотелось и себя, и близких какой-нибудь вкусняшкой порадовать. Так что в корзине всегда оказывалось что-то не слишком нужное, зато дорогое. Впрочем, приготовить нормальный ужин тоже не всегда получалось. Задержишься на работе на полчаса — и домашние уже готовы тебя вместе со сковородками съесть. Если времени сварганить что-то приличное уже не оставалось, я просто заказывала пиццу или бургеры. И у плиты убиваться не надо, и домашние довольны.

Другой статьей расхода, пусть и не самой внушительной, у нас долгое время были сладости для детей. Они сами не свои от всякой выпечки и шоколадок, так что вечно приходилось покупать печенье, пончики, тортики, рулеты. Мало того, что ничего полезного во всех этих продуктах нет, так и еще магазинные образцы, на мой взгляд, не особенно вкусные. Но на приготовление домашних пирогов у меня сил просто не оставалось.

И поход в магазин, и готовка вечером съедали у меня массу времени и сил. Пока еду сварганишь, пока посуду перемоешь — уже пора спать укладываться. Да еще и домашние все разную еду любят: один просит котлет, другому рыбу подавай, третий о курочке мечтает. А если готовить каждому свое, то от плиты вообще не отойдешь. Кроме того, на такое питание, как выяснилось, у нас уходила прорва денег.

Решили с мужем закупаться только раз в неделю

Муж предложил закупать все продукты раз в неделю по выходным, а уже мелочи докупать в соседней лавке. Сказано — сделано. В первую же неделю съездили в гипермаркет, завернули на рынок и в результате забили весь холодильник. Часть мяса и рыбы я тут же отправила в морозилку, чтобы точно ничего не испортилось. Поначалу все шло отлично. Правда, от ежевечерней готовки я не избавилась, но на еду мы точно потратили меньше. Однако по мере опустошения холодильника выяснилось, что часть продуктов умудрилась затеряться и безнадежно испортиться. В первую очередь в мусорное ведро отправилась зелень, потом салат, а следом и загрустившие помидоры.

Mila Tarot 47 минут назад Помидоры не хранят в холодильнике - они там ещё быстрее пойдут прахом. Только при комнатной температуре. - - Ответить

Кроме того, я частенько забывала вовремя достать мясо из морозилки. В первый раз разморозила его под холодной водой, и жаркое получилось совершенно безвкусным и резиновым. Больше так не экспериментировала и просто заказывала доставку, пока говядина или курица дожидались своего часа в холодильнике. В результате нам удалось снизить траты, но не существенно. А в пятницу мне еще и приходилось чистить холодильник перед очередной поездкой на рынок, выкидывая все, что успело за неделю испортиться. Отправлять деньги в помойку мне не улыбалось, и я решила кардинально поменять наш подход к заготовке еды.

Меню решили составлять всей семьей

У одной барышни вычитала, что она готовит всю еду на неделю в воскресенье, распределяет ее по контейнерам, а потом часть отправляет в холодильник, а часть — в морозилку. Мысль показалась мне дельной, тем более что замораживать можно все что угодно: и рагу, и фрикадельки, и обжаренные овощи, и рис, и даже пироги. Правда, чтобы система работала, нужно было заранее составить меню на неделю. Чтобы потом никто не жаловался, устроили семейный совет и записали все пожелания. Постарались сделать меню разнообразным: в понедельник — рыба, во вторник — тушеная говядина, в среду — запеченная курица и так далее. Тем более, что с заморозками, можно было разогреть каждому отдельную порцию именно его блюда. На обед я детям обычно оставляла суп. Раньше варила его на целую неделю, и, честно говоря, к четвергу от этого блюда уже все нос воротили. Поэтому мы внесли в меню три вида супа.

Уже исходя из меню, составили список нужных продуктов, закупились, и я принялась за заготовки. Разделала все, потушила говядину и овощи (по отдельности), запекла курицу, сварила огромную кастрюлю бульона (чтобы потом можно было сварганить разные супы) и картошку. Заодно испекла сырный пирог и шарлотку — детям на десерт. Дождалась, пока все это остынет, распределила по контейнерам, надписала и разложила по холодильнику. Добрые люди в интернете обещали, что на весь процесс уйдет час, но у меня это заняло полдня. Да и кухня превратилась в настоящую парилку. Еще бы — 4 конфорки работают и духовка.

Как быстро выяснилось, у процесса заморозки тоже есть масса нюансов. В нашей семье все обожают перцы, плюс в сезон эти овощи стоят сущие копейки. Затарились ими в промышленных масштабах: часть я отправила в морозилку в свежем виде, часть — в запеченном, а часть — в фаршированном. Муж прибежал с работы голодный, как волк. Думаю, порадую его фаршированными перчиками — он же их так любит. Не глядя плюхнула их из морозилки в кастрюлю и поставила тушиться. Через 10 минут подпрыгивающий от нетерпения супруг поднял крышку и жалобно прошептал: "Что это?" Заглянула в кастрюлю — мама дорогая, а там плавает какое-то неудобоваримое нечто! Оказывается, я, завертевшись, забыла перцы перед заморозкой просушить и проложить в контейнере пергаментом, чтобы они не обморозились. В результате есть эту бурду было совершенно невозможно.

Не все родственники оценили наше ноу-хау. Как-то забежала к нам на ужин свекровь, увидела мои заготовки и подняла крик: «Ты моего сыночка из морозилки кормишь? Тут же вкуса никакого нет, лучше свеженькое!» Тогда я прямо при ней достала курочку, томатный соус, вареную картошку, тушеные овощи и быстро сварганила ужин — пальчики оближешь. Никаких магазинных полуфабрикатов, все свое. Но свекровь все равно смотрела в тарелку с некоторым подозрением.

Итоги эксперимента

Новая система позволила мне освободить вечера на буднях — приготовление ужина занимало всего ничего. Плюс мы стали выбрасывать меньше еды и почти ничего не заказывали. Раз в месяц — пиццу, и то под настроение. Чтобы было легче отслеживать, какие блюда где находятся, я прикрепила на холодильник два листа со списками. Когда достаешь что-то из морозилки, просто вычеркиваешь этот пункт. Если отправляешь его в холодильник, записываешь в другой список. Таким образом можно было легко понять, сколько еды у нас еще осталось на неделю.

Магазинные траты у нас тоже уменьшились примерно на четверть — мы покупали еду только по списку. Плюс, на выходных я пекла пироги, шарлотки и блины, и часть порций тоже отправляла в морозилку, поэтому затариваться сладостями в ближайшей лавке вообще перестали. Размороженная выпечка была почти неотличима от свежей. Главное, надо было дать пирогу постоять в духовке на решетке, чтобы корочка просохла и потом не покрылась при заморозке льдом.

Такой вариант подойдет далеко не всем

Однако были у этой системы и свои минусы. Приготовить все необходимые блюда на семью из четырех человек я за пару часов просто не успевала. А значит, половину воскресенья или субботы приходилось проводить у плиты. Я люблю готовить, но для кого-то это может превратиться в каторгу. Плюс, надо было четко продумывать планы на выходные, и спонтанно выбраться в гости или позвать кого-то к себе просто не получалось. Кроме того, заниматься уборкой на кухне до глобальной готовки было совершенно бессмысленно, а мытье посуды после этого процесса занимало вечность.

Также надо учитывать, что перед переходом на новую систему нам пришлось потратиться на необходимую тару. Для хранения еды понадобилось достаточно много герметичных контейнеров и пакетов (раньше они мне были особо не нужны). Причем покупать пришлось довольно дорогие экземпляры — обойтись простой пищевой пленкой и дешевой тарой тут не получится. Иначе всю приготовленную еду можно будет отправить в помойку.

Мне в целом эта система вполне подошла. Правда, после одного случая я стараюсь не хранить в морозилке продуктов больше, чем на одну неделю. Как-то наготовила я чуть ли не на месяц вперед, заодно свежие ягоды и овощи заморозила на зиму. Просыпаюсь по утру, открываю холодильник, чтобы детям блинчики на завтрак разогреть, и с ужасом понимаю, что агрегат накрылся. Мамочки, а у меня вся морозилка готовой едой забита, можно хоть целый дом накормить. А когда нам холодильник починят и починят ли вообще, еще бабушка надвое сказала. Я чуть в слезы не ударилась, и тут меня осенило. Быстро вытащила все заготовки и распределила поровну между собой и мужем, чтобы взять на работу. Мы оба работаем в больших компаниях, так что продукты всяко не пропали. Коллеги нас потом добрым словом еще год, наверное, поминали. А овощи и фрукты отвезла родителям. Холодильник мы в результате починили, но много еды я теперь в морозилку не заталкиваю.