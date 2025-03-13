15+ историй про бывших, после которых остается только вздохнуть с облегчением

Бывшие — это часть прошлого, которая иногда дает о себе знать в настоящем. Кто-то сохраняет дружеские отношения, кто-то предпочитает вычеркнуть из жизни любые воспоминания, а у кого-то бывшие становятся источником забавных, неловких или даже странных ситуаций. А у наших героев бывшие оказались настолько необычными, что порой сложно поверить, как они вообще когда-то были вместе.