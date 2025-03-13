15+ историй про бывших, после которых остается только вздохнуть с облегчением

Истории
7 минут назад

Бывшие — это часть прошлого, которая иногда дает о себе знать в настоящем. Кто-то сохраняет дружеские отношения, кто-то предпочитает вычеркнуть из жизни любые воспоминания, а у кого-то бывшие становятся источником забавных, неловких или даже странных ситуаций. А у наших героев бывшие оказались настолько необычными, что порой сложно поверить, как они вообще когда-то были вместе.

  • Бывший говорил после расставания: «Ну поживи, поживи с родителями, через месяц сама взвоешь и приползешь». Не передать выражение его лица, когда я сказала, что уже купила квартиру и живу у родителей временно, пока там идет ремонт. © Подслушано / Ideer
  • Бывший муж крутил роман за моей спиной. Когда я об этом узнала, хотела сохранить семью, отчаянно пыталась заставить его оборвать отношения на стороне. Он продолжал жить в моем доме и спать в моей постели, но решения не принимал. Я никогда не забуду День святого Валентина, когда мы сидели с мужем в машине и он сказал, что ему надо на пару минут отлучиться в магазин. Я спросила: «Зачем?» И бывший без тени смущения ответил: «Не расстраивайся, я просто хочу купить своей девушке валентинку и подарок». Мне никогда не было так больно, как в тот момент. Вскоре мы развелись. © Debbie Mckinlay / Quora
  • Мой бывший любил повторять: «Ты все еще не достигла того веса, который мне нравится». Он обожал очень худых девушек. И я была реально худой — не только потому, что хотела ему понравиться, но и из-за большой загруженности по учебе. В итоге из-за истощения и недоедания меня даже госпитализировали. Когда я, наконец, вернулась домой, он сказал: «Надо скинуть еще пару кило — и ты будешь выглядеть идеально!» И тогда я поняла, что нам пора расстаться, потому что какой любящий человек поставит внешность выше вашего здоровья? Сейчас я счастлива в новых отношениях. Мой муж любит меня в любом весе, потому что главное для него - чтобы я была счастлива и здорова. © Wendi Brown / Quora
  • Лет 15 назад от коллеги моей мамы, Гали, ушел муж, сказав, что встретил настоящую любовь. Подали на развод, решили делить имущество, и началась череда перевозок: его хлам к новой пассии увезти, ее хлам с дачи забрать. Для всех этих маневров пользовались услугами одного и того же "газелиста" Рената. Со временем и у брошенной жены появился ухажер — Ренат, как ни странно. Проходит год — звонок в дверь. На пороге муж с цветами. Она только ахнуть успела и рот себе ладошкой зажать. Бывший букет ей сует, начинает разуваться и такой: «Ну все-все, не плачь. Вернулся я». А Галя ржет в голос. Тут бывший муж увидел "газелиста", насупился, ботинки обратно натягивает и говорит: «А быстро ты мне замену нашла! Только я за порог, а ты, значит, сразу по мужикам побежала? Не прощу я тебя, Галя!» И букетик обратно отнимает — незачем всяким ветреным особам тюльпаны нюхать. © seriosno / Pikabu
  • Как-то мне мой уже бывший мужчина притаранил цветок в горшке. Я цветы в принципе не люблю, а за этим еще глаз да глаз нужен. Возвращай, говорю, откуда взял. А он ни в какую — это, мол, символ нашей любви. Ну ок. Повстречались еще год, цветок благополучно засох, а я узнала про любовницу. Уходя, это чудо мне выдало, что цветок коньки отбросил в знак того, что ему другая женщина нужна была. Вот он и ушел. Да, дорогой, и дело вовсе не в отсутствии полива. © Подслушано / Ideer
  • Пошли с парнем в кино, взяли билеты на последний ряд. Все шло отлично, пока его бывшая со своим новым парнем не сели рядом. А через пару минут началась их перепалка. Я-то думала, что они из-за меня, а оказалось, что что из-за какого-то старого долга. В итоге весь фильм мы с ее новым парнем переглядывались и офигевали. © Палата № 6 / VK
  • Встречалась с парнем, он повадился у меня столоваться. Съедал все, что не приколочено. Было дело, просил кофе ему с собой отсыпать - даже баночку принес. А однажды он приехал ко мне от своей мамы. Она ему дала кусок мяса. Так бывший взял и положил его в мой холодильник. Поел все, что я наготовила, а уходя, забрал этот кусок мяса. Причем мясо он забрал из холодильника, когда я этого не видела - специально ждал, когда я выйду из кухни. До сих пор смешно все это вспоминать и думать, зачем я это все терпела. © Mariya2312 / Pikabu
  • Идиотская была история и очень давно. Жили вместе, подобрали котенка. Через полгода расстались. Он пытался не отпускать меня всякими хорошими методами. Просил оставить хоть кота. Ну я и оставила, у родителей своя кошка была. А он потом просил алименты на кота. Это именно его формулировка. © Александра Гетманская / ADME
  • Спустя 12 лет брака муж выкинул меня из жизни, женился на девушке моложе. Я лишь немного понимала в бухгалтерии и умела хорошо готовить. Начала печь на заказ, учиться. Тут заказала какую-то мелочь для работы, смотрю — бывший приносит. Рассказал про свою жизнь, оказывается, новая жена спелась с его другом. Отжали у него бизнес, контакты, нашу бывшую квартиру и все остальное. Уже родили ребенка и живут припеваючи. Я даже не испытала гордости или радости, когда он увидел мой успех, лишь какую-то жалость. А когда он стал клеиться ко мне — еще и омерзение. © Подслушано / Ideer
  • Жил я как-то с девушкой. Любил ее очень и баловал, как мог. Но вот на поездки за границу денег у нас не было. Она все нудила: «Мы никуда не ездим, ты меня никуда не возишь». Через два года объявила, что нашла себе богатого старичка и очень его прям полюбила. А мы дальше жили вместе (договор был на двоих), только в разных комнатах. В один день она мне говорит: «Я вернусь, если ты меня куда-нибудь свозишь». Привез ее в аэропорт и спрашиваю, куда ближайшие рейсы. Оказалось, через пару часов есть рейс в Париж. Плачу кредиткой за билеты, мы летим. Два дня волшебства, счастья и замочек на мосту. Даже планировал жениться. А когда мы вернулись, она прислала сообщение, мол, поездка была классная, но она решила остаться со своим дедушкой. Вычеркнул ее из своей жизни. Через год разбогател и поехал со своей новой девушкой в Барселону отмечать Новый год. И внезапно на площади встретил бывшую с ее мужчиной. Только мы с девушкой шли отмечать в один из крутейших клубов Испании, а бывшая со своим смотрела салют на площади. Потому что какие клубы в его возрасте? © Тросс / ADME
  • Жила с парнем, расклад был такой: мои деньги — наши, а его — только для него любимого. Оказалась я в больничке с жестким пиелонефритом и высокой температурой. Через несколько дней сбежала домой — у меня ж любовь! Приезжаю чуть живая, а мне с порога: «О, классно, хоть уберешься!» Недавно видела его фотку в возрасте 30 с лишним лет с молоденькой девочкой. Кажется, женщины более зрелого возраста сразу чуют, что это за подарок, и обходят его стороной. © 4etblrka / Pikabu
  • Однажды бывший муж подустал от нас с 2-летней дочкой и уехал в командировку. Сказал, что в столицу. Приехал оттуда подозрительно загорелый. Меня терзали смутные сомнения, что человек был вовсе не в столице, и я решила вывести его на чистую воду, взяла и потребовала показать загранпаспорт. Отпираться смысла не было. Человек сгонял в Турцию. На мои причитания, что это как-то некрасиво, ответил, что сделал это во благо семьи! © Pipitunis / Pikabu
  • Зима. Выпало рекордное количество снега. Трактор на парковке закопал мою машину по самую крышу. Звоню тогда еще мужу, говорю: «Спустись с лопатой, пожалуйста». Спустился. Всучил мне лопату и быстро ушел. Чужой мужик на парковке настолько обалдел, что бросил откапывать свою машину и взялся за мою. Мы тогда не развелись, но это было началом конца. А мои друзья обожают эту историю и всегда смеются после слова «лопата». © PandaMiy / Pikabu
  • Муж подруги жил в ее комнате в общаге. Категорически против ипотеки был, говорил, что накопят сами. А на следующий день после развода он вдруг квартиру купил. © RekaRekaTyff / Pikabu
  • Встречалась с парнем, он регулярно дарил мне подарки. Каждый день водил в рестораны, каждые выходные устраивал сюрпризы, букеты регулярно присылал. Подруги не могли поверить в то, что такие мужчины существуют! Мол, и добрый, и щедрый, и любящий, и красивый. Я, если честно, тоже не могла поверить, что мне так крупно повезло. Но вот же беда — спустя год мы расстались, он нашел себе другую. Я в слезах лежала дома целыми днями. Вдруг мне кто-то под дверь протолкнул странный конверт. Открываю, а там чеки и сумма вся за год наших отношений прописана. Этот типчик потребовал от меня вернуть ему подарки или деньги за его траты на меня. © Карамель / VK
  • Далекий 2012 год, сыну год, и он постоянно болеет. И вот мой на тот момент любимый, а теперь давно уже бывший муж решает, а не поехать ли нам в Париж: «Ты ж всегда хотела посмотреть Лувр, Монмартр, Латинский квартал, Диснейленд и все такое!» Я, естественно, говорю, мол, давай, милый, Париж с его прогулками отложим на пару лет и поедем в отпуск туда, где и я смогу отдохнуть, а не успокаивать орущего сына, которому скучно в Лувре. На что получаю ответ: «Не хочешь — не надо!» И улетают они в Париж с мамой и сестрой... В Париже я побывала много раз, после развода уже, правда. И это потрясающе было. © bezimeny / Pikabu

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