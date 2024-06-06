14 свиданий, на которых адекватность помахала ручкой
Когда вам лет 18, то от свиданий можно ждать всяких странностей и сумасбродств. А ближе к 30 кажется, что все уже перебесились и должны вести себя по-взрослому. Но от некоторых 30-летних проблем больше, чем от шебутных подростков. Это подборка как раз о таких индивидуумах.
- Мне 35, встретила хорошего парня. У нас было 3 классных свидания, и вот он пригласил к себе. Я была в шоке, когда зашла: пол и мебель покрыты кошачьей шерстью, за дверью разбросан наполнитель. Ужасно воняло. Я пыталась намекнуть, что не могу остаться в таком бардаке. Боялась его реакции. А он вдруг смутился, сказал, что долго жил один и все запустил. Я уехала, а когда приехала в следующей раз, все было идеально чисто. Решила дать шанс этим отношениям. © areyouseriousthobro / Reddit
- Соседка по палате в 44 года нашла третьего мужа. Зарегистрировалась на сайте знакомств. Она прям составила список: где работает, привычки, доход. Цинично? Возможно, но у нее в подчинении 50 человек и она хотела себе ровню. В итоге мужики на свиданиях выли: «Мы что, тест проходим?» А она лишь плечами пожимала и свое гнула. Рассказывает: «Один божился, что устроится на вторую работу, чтобы быть со мной, но я ему отказала. Я бы его тогда дома не видела». В итоге мужа все же нашла. Говорит, уже 2 года живут счастливо.
- Я раньше никогда не ходил на свидания с матерью-одиночкой. Но тут вот попал — во всех смыслах. Мне кажется, что брать на первую встречу свою 2-летнюю дочь — это как-то слишком. Словно ты ищешь не партнера, а сразу отца для своего ребенка. Напрягает такое, знаете ли. © Estrald / Reddit
- Мы были знакомы 2 недели, назначили встречу. Я даже книгу с собой захватила: морально была готова, что он не явится. Но чего я не ожидала, так это того, что увижу его за столиком с другой женщиной! Сначала я растерялась, а потом нагло подошла и говорю: «Привет!» И обратилась к мужику по имени. Он сначала завис, похлопал глазами, а потом такой: «Вы обознались». И они с той женщиной ушли. У него не хватило смелости признать все на месте. © whyyyydomen / Reddit
- В общей компании был мужчина, который мне нравился. Музыкант, прекрасный голос, сам писал песни — а в них такая романтика! А сам серьезный такой, вдумчивый. Как бы я ни старалась, он на меня внимания не обращал. Но тут что-то случилось — может, магнитные бури — и он внезапно позвал меня на свидание. Там я услышала от него больше слов, чем за год знакомства. Но лучше б не слышала. Такую чушь с одухотворенным лицом нес. Вроде: «Я тут недавно услышал, что все проблемы из детства». Э-э-э, чувак, тебе за 30, ты серьезно? Короче, оказалось, что молчал он не потому, что шибко серьезный, а, наоборот, довольно глупенький. Развитие на уровне 14-летнего подростка. Это было наше первое и последнее свидание.
Мужчины иногда очень недалекие, типа наивные. Они почему то уверены, что женщина может где-то всегда оставить ребенка. На елке там, или у речки, или у незнакомой особы, или еще вариантов куча же, да? То что ребенок у женщины иногда постоянно и варианта другого нет, в мужскую голову не заходит.
У них же нет такого утяжеления. Они же всегда могут свалить.
- Девушка вдруг заявила: «Ой, у сестры проблемы, я должна идти». Только вот 20 минут назад она сказала, что единственный ребенок в семье. Откуда взялась сестра? Но я был рад, потому что сам не знал, как закончить то ужасное свидание. Девушка считала, что любую информацию надо объяснять на примерах из жизни. Типа: «Если объяснять математику на примерах из жизни, то женщинам все будет понятно». Еще добавила, что мужчины вообще во всем виноваты. Ну и я такой: «Как объяснить интегралы на примере из жизни?» У нее не нашлось ответа. © Ripped_Guggi / Reddit
- Он пригласил меня на свидание и спросил, какую еду я люблю. Ответила: «Что угодно, только не суши». Он повел меня в суши-бар и заявил, что надеется изменить мое мнение. © Xina123 / Reddit
*Услышала слово «интеграл» второй раз в жизни, с интересом прочитала комментарии, вежливо прикрыла за собой дверь*
- Мне 35 лет. Начал встречаться с прекрасной женщиной. 2,5 месяца все было идеально. А потом как-то она пошла в душ, и тут зазвонил ее телефон. На экране высветилось: «Муженек». Я давай ее расспрашивать, а она вдруг расплакалась и призналась, что замужем уже 7 лет. Устала от мужа и увлеклась мной. Предложила оставить все как есть. Я ее выгнал. Чувствую себя обманутым и разбитым. © WisconsinSpermCheese / Reddit
- Божечки, я только что ушла посреди свидания. Сидели мы в ресторане. Сначала все шло хорошо, мы смеялись и болтали, но потом он сделал пару мерзких высказываний про женщин. Мне стало неприятно. Дальше он пригласил меня к себе, я категорично отказалась, но он продолжал настаивать. Лез целоваться — это на первом-то свидании! Я извинилась, мол, выйду попудрить носик, а сама быстренько заплатила за свою еду и слиняла. Чувака того заблокировала. © Unknown author / Reddit
- Как-то у меня было первое свидание по видеосвязи. Оно было примечательно уже тем, что парень в процессе стриг ногти. И сказал: «Я вообще-то тут стригу ногти и сделал такой ракурс, чтобы ты этого не видела». Только вот я все видела, фу! Это было первым звоночком. Я потом бежала, роняя тапки. © CarelessAmbush / Reddit
- На первом свидании парень заявил, что живет один. На втором выяснилось, что он живет с девушкой, но «там ничего серьезного». Я сразу встала и ушла. © soph_lurk_2018 / Reddit
- Парень позвал на свидание в кафе. Там показал себя во всей красе. Говорю, мол, отдыхала в Греции. А он высокомерно: «Фигня, я там год жил». Жалуюсь на тяжелую работу — у него тяжелее. И все в таком духе. Дошло до того, что мужик за соседним столиком показал мне знаками, мол, беги от него. На следующий день я написала этому кадру, что ничего у нас не получится.
> На следующий день я написала этому кадру, что ничего у нас не получится.
А он ответил: "У меня не получится еще больше, чем у тебя".
- Друзья сказали, мол, есть тут хороший парень. Тебе по темпераменту подходит, дай ему шанс. Они имели в виду, что я тихоня, а он такой серьезный мужик, все проблемы порешает. Но только я тихоня до тех пор, пока меня все устраивает. Ладно, на свидание пошла. Там услышала перечень того, что женщина должна. Он ищет себе тихую и послушную жену. Я мысленно плюнула и вежливо слилась. Теперь вопрос к друзьям: какой они меня видят?
- Около года одна. Стала искать отношения. До сих пор считаю, что первое свидание стоит провести в кафе, сидя друг напротив друга, общаясь и знакомясь ближе. Сколько предложений погулять в парке я получила — просто не счесть! Те, кто соглашался на кофе, звали в фастфуд. Ни один не позвал в кофейню. Я не понимаю, что не так. Когда училась в универе, парни всегда звали на первое свидание в кафе. Сейчас я и сама за себя могу в любом ресторане заплатить. Вот откуда такое желание у мужчин в уже зрелом возрасте звать девушку на первое свидание в парк, будто мы подростки? © Подслушано / Ideer
Одна женщина, кстати, в 37 лет сходила на 30 свиданий и рассказала, каковы шансы найти мужа онлайн.
Комментарии
Про последнюю историю. Вся причина в том, что меркантильные дамочки нажрут в кафе на сто тысяч мульёнов и бежать хихикая из кафе. Мужики в итоге оставляют свои деньги ни за что (чаще всего даже беседы не интересные, т.к. эта мамзель всё время с набитым ртом деликатесов). Да, не все такие. Но всё же большинство.
Есть у меня одна подруга, искала она второй половинку на приложениях знакомств. Попался ей один, рассказывал, что он от девушки требует и что она должна. Подруга выслушала всё, потом такая говорит, хорошие запросы, уважаю, а ты что можешь предложить. Он слился сразу.
В тему последней истории.
Одно время от скуки сидела на знакомствах. Пишет однажды какой-то дядя - прям ни здрасьте, ни насрать, сходу: ой, ты прям такаааая, такаааааааая, прям не женщина - мечта, пойдём ко мне замуж! Я несколько прифигела, говорю: а может для начала предложишь хотя бы встретиться и кофе выпить?.. Он: хорошо, но ты угощаешь! Я: да не вопрос, в 18-00 встреть меня с работы у Краснопресненской, там как раз Шоколадница через дорогу - так и быть уж, покажу тебе, где в Москве кофе наливают. Дальше я узнала многое о своей меркантильности..., дядя пропал на пару недель, а потом снова пишет: ну что, ты ещё не передумала насчёт ко мне замуж? Сказала, что жлоб, который давится за 300-рублëвую чашку кофе, меня не потянет.
Читая историю про интеграл, вспомнила анекдот про формулу бороды.
Экзамен. Преподаватель:
– Ну, и что вы знаете?
Студент:
– Все.
Преподаватель:
–Ну тогда выведите мне формулу... бороды.
Студент:
– Легко. "Борода" = "бор + ода". Бор - это лес. А ода - это стих. Получаем: "лес стих". А когда лес стих? Когда безветрие. Без "Ве" три "Е". Итак, вот вам формула бороды: три "Е" минус "Ве": 3 Е – V.