14 свиданий, на которых адекватность помахала ручкой

В тему последней истории.

Одно время от скуки сидела на знакомствах. Пишет однажды какой-то дядя - прям ни здрасьте, ни насрать, сходу: ой, ты прям такаааая, такаааааааая, прям не женщина - мечта, пойдём ко мне замуж! Я несколько прифигела, говорю: а может для начала предложишь хотя бы встретиться и кофе выпить?.. Он: хорошо, но ты угощаешь! Я: да не вопрос, в 18-00 встреть меня с работы у Краснопресненской, там как раз Шоколадница через дорогу - так и быть уж, покажу тебе, где в Москве кофе наливают. Дальше я узнала многое о своей меркантильности..., дядя пропал на пару недель, а потом снова пишет: ну что, ты ещё не передумала насчёт ко мне замуж? Сказала, что жлоб, который давится за 300-рублëвую чашку кофе, меня не потянет.