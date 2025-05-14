15 доказательств того, что офисные будни — это не всегда унылая рутина
Истории
4 часа назад
Иногда офис может стать местом где рождаются не только рабочие проекты, но и самые разные истории. Забавные, нелепые, иногда трогательные — все, что случается между совещаниями и отчетами. В этой статье — подборка ярких моментов офисной жизни.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
- У коллег была адская привычка не мыть чашки. Их просто ставили обратно в шкаф, вместе с заваркой, пока не закончатся чистые. Так и до моей чашки добрались! Прихожу — она в чужой красной помаде. Помыла раз, другой. А потом положила в чашку записку с текстом: «Подавись». Через два дня подходит ко мне одна и недовольно заявляет: «Не надо мне хамить! » Я ее выпроводила на кафедру, к грязным чашкам. © Надежда Свинцова
- Работаю в офисе. Бывает, что совсем нечем заняться, но рабочий вид никто не отменял. Одно время распечатывала на черновиках книги и читала с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю на компьютере. Со стороны — примерный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, все удивляются, почему я всегда в хорошем настроении. А я люблю свою работу! © Подслушано / Ideer
- У нас в офисе полноценная кухня. И один начальник службы там постоянно ел и оставлял посуду на столе — мол, наши девушки приберут. И вот однажды он снова откушал и ушел, и явно взбешенный замгендиректора решил креативно решить проблему. Он молча встал, взял неубранную посуду, принес в конференц-зал, где сидел этот начальник службы, и выставил это все прямо перед ним на столе на глазах у подчиненных. © Подслушано / Ideer
- Пришла на новую работу. Должность называлась «Специалист по работе с обращениями граждан». Каково было мое удивление, когда моя начальница вполне серьезно сказала, что обращения эти надо выкинуть в мусорку, потому что не зарегистрировали их в предыдущем месяце, а сейчас уже поздно. Только тут я поняла, почему не могу найти обращений, поданных ранее. Отработала там испытательный срок и ушла. © Ольга Апанас
- Я с одной работы ушла настолько резко, что забыла почистить рабочий компьютер. В первый же день отсутствия мне позвонила наша офис-менеджер и сказала, что программист читает мою личную переписку в скайпе. Потом он мне позвонил и сказал, что читал мои переписки, чтобы понять, нравится ли он мне. А такой тихий скромный парень был. © Инна Погрибная
- Сотрудник попросил отгул в пятницу, чтобы посмотреть большой турнир по дартс. Потом звонит боссу домой в воскресенье. «Я прошел в третий тур, который в понедельник. Могу ли я взять выходной в понедельник?» Ему отказали. Он не выходит на работу в понедельник. Вечером звонит его девушка: «Он прошел в четвертый тур, завтра. Он просил меня позвонить и сказать, что завтра не сможет быть на работе». Ей ответили: «Извините, но если его не будет на работе завтра в 8 утра, ему вообще не нужно приходить». Во вторник он не выходит на работу. Появляется в среду в 8 утра и, кажется, искренне удивляется, когда ему говорят, чтобы он убирался, ведь он уволен. © faithle55 / Reddit
- Я работала в отделе кадров. Подходит ко мне девушка, мол, у нее возникли трудности с заполнением документов. И судя по всему, она заполняла наши формы заказа тортов, которые лежали рядом с заявлениями о приеме на работу. © Blackrose06 / Reddit
- Коллега пошел в магазин, попросила купить для себя кефира и творога. Возвращается довольный: «Кефира и творога не было, и я купил молоко и сырковую массу с изюмом». © Екатерина Баранова
- На работе у нас есть автомат с кофе, который вечно зависает. Все к нему привыкли, но однажды кто-то повесил на него записку: «Если не работает, погладьте меня, мне приятно». Сначала мы все посмеялись, но оказалось, что теперь это настоящий ритуал. Каждый, кто подходит, обязательно погладит автомат перед тем, как выбрать напиток. И самое смешное — после этого он чаще всего начинает работать нормально! Теперь у нас автомат не просто кофе делает, а еще и настроение всем поднимает. Кто повесил записку, так и осталось загадкой, но точно спасибо этому человеку. © Не все поймут / VK
- Испортилась клавиатура, как-то плохо работает. И минус везде показывает, когда печатаю. Час не могу работать. Долго звала компьютерщика с третьего этажа. Зашел. И, смотря мне в глаза, поднимает калькулятор который краем лежал на краю моей клаве и поэтому все время нажимал кнопку минус. Продолжая смотреть мне в глаза, молча уходит.
- Наш начальник любит разные нововведения и постоянно внедряет «улучшайзеры» рабочего процесса: то новое ПО установит, хотя нам и со старым хорошо работалось, то для отдыха устраивает получасовые занятия спортом посреди рабочего дня. Недавно увидел где-то, что в конце месяца компании выбирают лучшего сотрудника. Решил сделать такое и у нас, только добавить еще и номинацию «худший работник». Поскольку у всех разный объем и специфика работы, то пришлось вывести формулу, где высчитывали количество потраченных часов, ресурсов и т.д. В конце месяца больше всего пользы принесли бухгалтер и уборщица, а вот меньше всего сам начальник. Не прижилась как-то у нас эта традиция. А зря, я давно уборщицу тетю Катю такой счастливой не видела. © Палата № 6 / VK
- На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
- Частенько оставляли грязные чашки и тарелки на своих рабочих столах. Утром они нас ждали помытые на тех же местах. Пока однажды моя коллега пришла очень рано и увидела, что уборщица моет наши тарелки и кружки в половом ведре с черной водой и трет их половыми тряпками. Был скандал, а уборщица обвинила всех нас, что она не обязана мыть кружки. Ну ее никто и не просил. Утром все шли и сами мыли, каждый свое. Хорошо, что я и несколько других моих коллег свое всегда мыли сами и сразу, чтобы не засыхало. © Эльнура Бараканова
- У меня уволился сотрудник, потому что он боялся темноты. Он должен был быть охранником в ночную смену. Уволился посреди смены. © Unknown author / Reddit
- Пришла на новую работу. Платят хорошо, и работа нравится. Но вот директора наши, откровенно говоря, странные. Помимо сладкого подарка для детей сотрудников, они выдают подарки для котов и собак сотрудников, ссылаясь на то, что это тоже дети. Подарок состоит из трех банок хорошего корма, маленького пакетика хрустяшек и игрушки. Для доказательства наличия питомцев нужно предоставить фото с ним. И вроде мило, и ничего плохого они не делают, наоборот. Коллектив от этого как-то сплоченнее, что ли. Но все равно остается какое-то странное послевкусие. Они могли бы потратить эти деньги на что-то другое, увеличить сумму премий, например. У меня у самой есть кошка, и я ее люблю. Подарок приняла. Но все равно как-то не по себе. © Подслушано / Ideer
А вот еще 15 историй о том, что человека приключения найдут даже на рабочем месте.
Комментарии
Уведомления
Последняя история явно напоминает: что людям не делай, все равно будут недовольны)
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Ну у кого-то нет животных, а если есть, то корма у всех индивидуальные, свои...
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