14 человек, чья дружба не выдержала проверку деньгами
Истории
59 минут назад
Иногда все, что нужно для окончания многолетней дружбы — это одна купюра и наивная фраза: «Запиши за мной, потом отдам». Эти истории — живое доказательство, что деньги не пахнут, но очень даже портят атмосферу. Тут есть все: великие обещания, внезапная амнезия, исчезновение с радаров и превращение друга в специалиста по уклонению от ответственности.
- 20 лет дружим. Одолжила ей деньги, взяла кредит в банке. Обещала вернуть через два месяца — вернула через девять. На вопрос, как же быть с процентами, ответила на голубом глазу: «Так я на них не рассчитывала, мы о них не договаривались». Пришлось выплатить проценты самой и закрыть тему дружбы. Когда ее дочки об этом узнали, сказали, что им очень стыдно за свою мать. Потом они от неё тоже отвернулись. Они у меня на руках выросли — люблю их и поддерживаю, как могу. Но ее видеть нет ни малейшего желания. © Kenul Suleyman
- Устроились с подругой на работу. Прошел месяц, мне нужно было уйти пораньше. Встречаемся с ней в понедельник, и она говорит: «В пятницу первую зарплату давали, я за тебя тоже получила. Только почти всю ее потратила». Тогда я в ответ согласилась, вздохнув. Она пообещала вернуть со следующей зарплаты. Но потом случилось следующее: она умоляет меня съездить с ней в другой город — ей очень нужна моя помощь в выборе ботинок. У меня денег нет, да и мне ничего не надо покупать. Тут она говорит, что, мол, деньги у нее есть — поехали, пожалуйста. Я согласилась. А со следующей зарплаты она мне говорит, что я должна ей за поездку, плюс половину суммы того, что я покупала сестре на угощение. Тут-то я выводы сделала. © Marina Marina
- Когда были подростками, легко давала в долг подругам или платила за них — знала, что завтра-послезавтра вернут. И возвращали. Сейчас нам 25–30, и я больше никому не даю. Подруги стали набирать по 1–2 тысячи долга — и потом скрываться, отмазываться. Последняя три месяца говорила, что не может вернуть — ребенок болеет. Ау! Я же подписана на твою страницу и ежедневно вижу фотки здорового ребенка с тобой в ресторанах и детских комнатах. Что за деградация? Это не такие огромные суммы, чтобы скрываться! © Подслушано / Ideer
- Считала одну мадам подругой детства. Я не сильно обеспеченная, но хозяйство большое — есть чем поделиться. Я и делилась все лето и осень всем, что на огороде растет. От бабушки досталось наследство — около трехсот тарелок со свадьбы родителей. Отнесла несколько штук «подруге», ибо считаю ее нуждающейся. Денег одолжить? Не проблема. А на днях она говорит мне: «А мы с тобой не подруги, мы так... товарищи. Мы же с тобой нигде не гуляем, на застольях вместе не бываем. Какая это дружба?» Мда. © Василиса Коцофляк / ADME
- Спустя несколько лет после того, как я одолжила подруге крупную сумму и наелась ее «завтраками», пишу в очередной раз: мол, когда вернешь? Отвечает: «Давай встретимся, я отдам». Прихожу на место, а там — пусто. Пишу, звоню — сбрасывает. Я вот до сих пор думаю: ведь скажи человек честно — «не могу / не буду возвращать» — и все, не было бы вот такого. Итог все равно один и тот же. Зачем врать? © Карусельдь v2.0 / ADME
- Спустя 20 лет дружбы одолжила подруге немалую сумму. С тех пор она меня везде заблокировала. Но три раза нам все же удалось пообщаться — она все время оправдывалась. И вот однажды пишет мне сообщение: «Знаю, ты на меня злишься, но у меня все очень плохо, можешь одолжить 10 тысяч? Отдам через месяц». Как понимаете, я не потрудилась даже отвечать. © Anastomus / ADME
Одолжить 10 тысяч.Ага.Я бы сказала:старый вернешь долг,тогда подумаю
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- Есть у меня «друг». Занимал у меня периодически понемногу — и всегда отдавал. А теперь просит крупную сумму. Ровно столько, сколько стоит аренда его жилья. Я ответил, что денег нет, что жду зарплату. Так он теперь каждый день меня спрашивает, дали ли зарплату. Мне стыдно почему-то, но я хочу перестать с ним дружить. © Infinite-Emu-1279 / Reddit
- У меня было три друга. Однажды за непринуждённой беседой они спросили, сколько у меня денег на счёте. На самом деле, там не очень большая сумма — я и сказал. Их лица надо было видеть... Один из них перестал писать и лишь изредка отвечает на сообщения. Видеться мы и вовсе перестали. С остальными двумя — та же песня. © Alwaysurband / Reddit
- У меня была подруга, которой я когда-то одолжила небольшую сумму, и она на какое-то время исчезла. Однажды, ни с того ни с сего, она позвонила и стала рассказывать о своей жизни. У нее появилась новая подруга, и они проводили с ней много времени. «Кстати, не могла бы ты приехать ко мне в город, встретиться и дать в долг 50 долларов?» Я так обалдела: она звонила не потому, что хотела поболтать — ей просто нужны были деньги. Я просто сказала: «Нет, сейчас я не могу себе этого позволить». С тех пор мы и не дружим толком. © sheiseatenwithdesire / Reddit
- Из-за денег я потеряла «лучшую подругу». Она попросила в долг, чтобы погасить кредит, и обещала вернуть — а я ей отказала. С тех пор мы перестали общаться. Оглядываясь назад, я иногда жалею, что не одолжила денег. Каждому время от времени нужна помощь. © Confusedsoul2292 / Reddit
Ну если подруга перестала общаться из-за того, что вы ей не одолжили денег, то грош цена такой подруге
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- Была у меня лучшая подруга. Дружили — не разлей вода. Ее жених меня недолюбливал, поэтому на свадьбу меня не позвали. Ну и ладно, их дело. Потом началось: одолжи на то, одолжи на се. Однажды позвонила и предложила мне оплатить ей ремонт в детской: «Ну ты же нам подарок на свадьбу не дарила». Я отказала, конечно. Она потом долго меня попрекала, но все же решила, что у меня можно занять денег на покупку машины. Снова отказала. © NicoleEdel / Pikabu
- Была такая, скажем так, знакомая — пусть будет Н. Вместе работали в одном магазине и домой ехали в одну сторону. Сдружились на почве любви к чтению. Однажды косметолог, к которой я хожу, спросила: «Знаешь такую-то?» Да, говорю, не удивившись. Городок маленький, мастер довольно хорошая. Короче, присела эта Н. ей на уши — тоже про книги поговорили, везет мне на любителей чтения, — и заняла у мастера денег. С тех пор трубку брать перестала. Я с Н. поговорила — та вроде как отдала долг. Спустя какое-то время она звонит и просит в долг уже у меня. Сказала, что у меня нет денег. «Ну хоть немного, на проезд!» — взмолилась Н. Я дала. И больше ее не видела. А потом посыпались комментарии у нее на странице в соцсетях — и с просьбами, и с угрозами. Выяснилось, что она назанимала денег и просто свалила. Деньги, кому Н. должна была, потом отдавала ее мама. © knopa64 / Pikabu
- Пишет мне Света: «Есть 40 баксов?». А как раз только-только объявили старт продаж билетов на концерт одной классной группы. И как раз цена билета на танцпол — ровно эта сумма. Говорю ей: «Света, занять не могу, сейчас свободных денег нет. Но ты не переживай — до концерта ещё много времени, заработаешь». И тут мне прилетает: «Вообще-то мне на концерт не надо! Я мужу мальчишник устраиваю. Мне деньги на него нужны!» А, ну ок. Тогда тем более денег нет. Вот так я случайно узнала, что подруга замуж выходит. Звать она меня и не собиралась. А вот бабла на мальчишник мужу получить — это да. © Iriska08 / Pikabu
- У моего бывшего мужа было много друзей, с которыми он очень много проводил времени: баня, гараж, гости. Причем косячили эти друзья постоянно — могли долг не вернуть, «кинуть» в какой-то ситуации и т. д. Но говорить про них что-то плохое мне было запрещено — потому что это друганы и вообще братья-братаны! Когда мы с ним женились, был банкет, фото, музыка — все как полагается. Попросили гостей дарить только деньги. Когда стали разбирать конверты, я ради интереса разделила их на «от моих» и «от его». Как же он разозлился, когда мы начали вскрывать: его друзья подарили по тысяче — кто-то даже на двоих — а три конверта были просто пустыми. Такого даже я не ожидала. © Radostnya / Pikabu
Что ж, деньги ушли, друзья тоже. Зато остались отличные истории. Еще больше про дружбу тут:
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Уведомления
С высоты прожитого (гы!): лучше, если с таким столкнется пораньше, чтобы во взрослой жизни нервы хоть наа это не тратить
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