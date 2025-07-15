14 человек, чья дружба не выдержала проверку деньгами

Иногда все, что нужно для окончания многолетней дружбы — это одна купюра и наивная фраза: «Запиши за мной, потом отдам». Эти истории — живое доказательство, что деньги не пахнут, но очень даже портят атмосферу. Тут есть все: великие обещания, внезапная амнезия, исчезновение с радаров и превращение друга в специалиста по уклонению от ответственности.