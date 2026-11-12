Я живу в коммуналке в историческом центре и вот почему не спешу перебираться в уютные новостройки

Я не из тех людей, кто романтизирует коммуналки. Но порой мириться с неудобствами мне помогает воспоминание о том, как соседи сплотились вокруг меня. Было это несколько лет назад, я только-только перебралась сюда, а с моим будущим мужем мы едва начали встречаться. Поругались из-за ерунды, он обиделся и пропал на несколько недель. Помню пасмурное сырое межсезонье, в трубах гуляет ветер, с работой туго, да еще и простуду подхватила. Лежу, жалею себя, чувствую — в дверь запахом вкуснятины потянуло. Вдруг — стук. Баба Груня принесла тарелку тушеной с мясом картошки. Я чуть не расплакалась. А она так каждый день меня кормила. Другие соседи тоже заглядывали, спрашивали о моем здоровье, узнавали, не нужно ли чего купить. Даже котяра Родион заглядывал чаще обычного и по ночам уютно мурчал у меня под ухом. Через неделю я выздоровела и отблагодарила всех, накрыв общий стол. В тот момент я снова почувствовала — каково это, когда рядом есть семья.