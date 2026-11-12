Я наконец нашла способы, как отмыть пригоревшую посуду

Я буквально трясусь над своей чугунной сковородкой. Не только тушу в ней мясо и овощи, но еще и шарлотку выпекаю. Поэтому берегу свое сокровище, как зеницу ока. Но тут решила сбацать в ней шакшуку (яйца, овощи и специи) и в любимой сковородке овощи пригорели к дну. Как ни кипятила я в сковородке воду и ни оттирала пятна, избавиться от них не получилось.

Решила попробовать другие способы. Начала со стандартного рецепта: сода и уксус. Засыпала порошком дно, залила все столовым уксусом и оставила все это шипеть на полчаса. Потом помыла сковородку губкой под теплой водой. Вроде чище сковородка стала, но пригоревшее пятно никуда не делось. Печаль!