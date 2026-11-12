Итак: стекло, пластмасса с жировыми отложениями отлично отмоются щелочью, а это сода, едкий натрий- можно заливать на сколько угодно!
Тефлон или какое-то супер-пупер покрытие должно отмыться просто в горячей мыльной воде, замачиванием.
Сталь очищаем скребком для стеклокерамики и щелочью, но под контролем, а то разводы будут.
Алюминий тоже щелочь под контролем: нанесли 10-15 минут, смыли, повторили. А потом ополоснули в любой кислоте для нейтрализации. И обычной водичкой напоследок.
Чугун- греем с солью, соль потом в банку и не выкидываем: она многоразовая. Для мытья используем ветошь и любое жидкое масло.
Перекись и сода отмоют любой темный налёт с фарфора.
Для убирания известкового мутного налёта на стекле используем кислоту.
Я наконец нашла способы, как отмыть пригоревшую посуду
Отношения с кухонной посудой у меня складываются непросто. Готовить-то я люблю, но, к сожалению, в процессе постоянно отвлекаюсь. То по работе кто-то напишет, то подруга позвонит, а то меня нападет вдохновение, и я увлекусь статьей. В результате свекла в кастрюле уже не варится, а запекается, суп превращается в рагу, а фрикадельки в духовке явно мимикрируют под противень. Менять посуду после таких провалов накладно, так что приходится ее отмывать. И я нашла способы, как справляться с нагаром.
Уксус моей чугунной сковородке не помог
Я буквально трясусь над своей чугунной сковородкой. Не только тушу в ней мясо и овощи, но еще и шарлотку выпекаю. Поэтому берегу свое сокровище, как зеницу ока. Но тут решила сбацать в ней шакшуку (яйца, овощи и специи) и в любимой сковородке овощи пригорели к дну. Как ни кипятила я в сковородке воду и ни оттирала пятна, избавиться от них не получилось.
Решила попробовать другие способы. Начала со стандартного рецепта: сода и уксус. Засыпала порошком дно, залила все столовым уксусом и оставила все это шипеть на полчаса. Потом помыла сковородку губкой под теплой водой. Вроде чище сковородка стала, но пригоревшее пятно никуда не делось. Печаль!
Ладно, в интернете еще предлагали сделать раствор из уксуса и соли, вылить его в сковородку, нагреть смесь и варить на медленном огне около десяти минут. Вот тут я почувствовала себя немного алхимиком. Варево булькало многообещающе. Остудила я все это, смыла — пятно на дне мне дружелюбно улыбнулось. Да что же это такое? А потом муж сказал, что уксус и чугун не слишком хорошо дружат. Могла бы и сама догадаться. Так что не делайте, как я!
Я уже решила оставить упрямое пятно в покое. Вдруг само исчезнет. Тут забежала ко мне свекровь, взглянула на сковородку и языком поцокала. Думала, скажет выкидывать. А она вдруг берет и наливает в нее масло. Потом велела поставить сковородку на огонь и засыпать туда соль. Затем я, по инструкции свекрови, взяв щипцами бумажное полотенце, стала тереть солью дно.
Когда соль потемнела, выкинула ее и засыпала новую порцию. Подождала, пока соль нагреется, повторила процедуру и выключила плиту. Потом выкинула грязную соль и сполоснула сковородку теплой водой. О счастье, пятно наконец исчезло! Все-таки свекровь моя чудесная женщина. Способ, конечно, не самый простой, но зато работает.
Любимая кастрюля не оценила хозяйственное мыло
Варила я тут тыквенный суп-пюре в керамической кастрюле, в очередной раз зазевалась и получила несимпатичный нагар на дне. В интернете нашла вариант, где такую посуду советовали отмывать с помощью кипящего раствора стирального порошка. Но мне такой способ показался сомнительным. Я же потом в кастрюле еду собираюсь готовить.
Так что решила попробовать отмыть нагар с помощью хозяйственного мыла. Натерла половину бруска, залила горячей водой и отправила булькать на плиту на 20 минут. После чего все слила, вымыла посуду и с грустью убедилась, что упрямые кусочки пригоревшей тыквы никуда не исчезли.
«Ладно, не будем опускать руки, а хозяйственное мыло оставим для других целей» — подумала я. И решила проверить, как пригоревшая тыква отнесется к лимонной кислоте. Сделала раствор, залила его и поставила кастрюлю на огонь. Эта смесь, пока варилась, хотя бы пахла поприятнее. Потом выключила плиту и оставила лимонную воду дальше общаться с нагаром.
Через несколько часов потерла дно губкой и возрадовалась. Тыква просто растворилась. Так что метод действует. Хотя лучше, конечно, просто за супом внимательно следить. Вот бы эту разумную мысль еще в жизнь претворить.
Чудодейственная газировка не справилась с пятнами на противне
Мне всегда казалось, что свое название противни получили от прилагательного «противный». По крайней мере, одна мысль о том, что опять нужно оттирать гарь от этой посуды, ввергает меня в тоску. В раковину он не влезает, а мыть посуду в ванне не особо хочется. Поэтому я просто кладу на дно противня пергаментную бумагу, которая и спасает меня от мытья.
А вот муж про эту хитрость частенько забывает и тогда приходится идти на различные ухищрения. Один раз я попробовала отчистить противень с помощью газировки. Налила ее в посуду и оставила на пару часов. Толку от этого не было, только напиток зря перевела.
А вот что действительно помогло, так это вездесущая сода и на этот раз перекись водорода. Смесь из этих двух компонентов просто наносится на особо стойкие пятна и оставляется на несколько часов. Потом я споласкиваю кашицу, прохожусь еще раз губкой с моющим средством — и посуда снова в строю.
Но, чтобы избавить себя от лишней работы, я теперь просто кладу кусочки пергамента на противни. Такое мини-напоминание для домашних. Чаще всего срабатывает.
Зубная паста не отчистит стеклянную форму
Со стеклянной формой у меня тоже сложные отношения. Годы, многочисленные лазаньи и любовь хозяйки, увы, сказались на ее внешности. Такую посуду гостям уже показывать неловко.
В интернете я вычитала, что форму легко можно отмыть зубной пастой. Выдавила в посуду чуть ли не полтюбика, терпеливо подождала полчаса и начала драить стекло губкой. Форма чуть посвежела, но до идеального состояния ей было далеко.
Тогда я попробовала использовать вместо губки шарик из фольги. Сначала замочила форму в мыльном растворе на ночь. Потом нанесла средство для мытья посуды на шарик и стала намыливать им посуду. Вот тут дело пошло.
Нагар оттирался от поверхности, хотя совсем не так быстро, как мне бы хотелось. В общем, способ оказался рабочим. Хотя на лазанью и канелони после этих трудов я вряд ли скоро замахнусь.
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Итак: стекло, пластмасса с жировыми отложениями отлично отмоются щелочью, а это сода, едкий натрий- можно заливать на сколько угодно!