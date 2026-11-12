То, что в 2010 - тоже хорошо. Минимализм, но есть любители такого стиля
16 лет моего творчества: от первых кривулек до собственной мастерской
Когда-то давно, еще в институтские годы, меня увлекла сборка бижутерии и бисероплетение. Тогда выходили коллекционные журналы с мастер-классами, и я с интересом собирала их выпуски. А еще у меня случилось первое большое любовное разочарование, так что свободное время и грустные мысли требовали срочной утилизации.
И вот, отвлекаясь от переживаний, я с энтузиазмом принялась крутить свои первые украшения. Получалось, скажем так, своеобразно. Первые сережки и браслетики были довольно нелепыми, сейчас смотрю на них и хихикаю. Но тогда я ими так гордилась! Дарила их маме, сестре, подружкам. Мама даже до сих пор иногда носит мои кривульки, а я краснею и предлагаю их выбросить. Она отказывается.
Прошло совсем немного времени. Ну, как немного — всего-то лет 16. За это время я успела перепробовать разные материалы, набить руку и обзавестись внушительными запасами бусин и прочих сокровищ.
А главное — мое увлечение постепенно выросло во что-то гораздо большее. Сегодня у меня целая мастерская украшений для танцовщиц и любительниц бохо-стиля, которым нравятся такие своеобразные, крупные и сказочные украшения. Годы идут, а бусинки все так же помогают мне переживать все самые сложные периоды в жизни. Когда все валится из рук, создавать с их помощью что-то красивое и осязаемое очень утешает.
Останавливаться я не планирую, хочу и дальше погружаться в работу с металлом. Сейчас понемногу осваиваю кольчужное плетение, в планах — наконец-то подружиться с вайрворком, а там, кто знает, может быть, однажды доберусь и до настоящей ювелирки.
В общем, той самой студентке с ее первыми кривыми сережками я бы сказала: продолжай, у тебя впереди еще столько интересного. И, кажется, это самое приятное в творческом пути — даже спустя 16 лет тебе все еще есть чему учиться и от чего загораться.
Пожалуй, это самое главное - не опускать руки после недовольства результатом, а продолжать совершенствоваться в том, что приносит удовольствие! ❤️
Есть ли у вас любимый вид рукоделия, которым вы увлекаетесь долгие годы? Поделитесь в комментариях, мне будет очень интересно посмотреть и почитать!
А это — еще одна моя статья, посвященная ручному творчеству: 20+ человек нашли хобби в зрелом возрасте и просто расцвели благодаря ему
Комментарии
Светлана К., спасибо огромное за статью! Сразу видно, что писал живой человек с душой и эмоциями, а не ИИ что-то кривенько сгенерил