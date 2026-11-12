16 лет моего творчества: от первых кривулек до собственной мастерской

И вот, отвлекаясь от переживаний, я с энтузиазмом принялась крутить свои первые украшения. Получалось, скажем так, своеобразно. Первые сережки и браслетики были довольно нелепыми, сейчас смотрю на них и хихикаю. Но тогда я ими так гордилась! Дарила их маме, сестре, подружкам. Мама даже до сих пор иногда носит мои кривульки, а я краснею и предлагаю их выбросить. Она отказывается.