17 историй о том, чем может обернуться дружба мужчин и женщин

Своих детей учу так: если тебе девочка нравится, то никакой френд-зоны. Если тебя не хотят - прощайся и уходи. Никаких ожиданий под дверью, утираний соплей, выслушиания страдный по всяким козлам, и выгулов за твой счет, срываний посреди ночи "забери меня отсюда".



Есть девушки именно друзья. При том друзья с обеих сторон, а не то, что ты там сохнешь, а ей нравится это, но ты - просто друг.



И все эти появления их прошлого "я был такая дура, не ценила!". Не, дурой не была. Просто верила. что "залуживает лучшего", а ты так... наа безрыбье, чтобы вывел погулять. А когда товарный вид потерян, да еще и дети от всяких там есть - тут вспомнила про лоха. что был готов наа многое... Не. Искать того кому ты люб и ты люб ему\ей.