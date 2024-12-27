17 историй о том, чем может обернуться дружба мужчин и женщин
Иногда дружба между мужчиной и женщиной кажется невозможной, а иногда становится чем-то большим, чем просто приятельство. В общем, на пути таких дружеских отношений случается куча сюрпризов. Мы собрали самые трогательные, веселые и неординарные истории, которые подтвердят: дружба между мужчиной и женщиной бывает совершенно непредсказуемой.
- У меня был лучший друг. Началось с романа, не сложилось, но почему-то не разбежались. Он был старше и взял меня под свое покровительство. Выгуливал, учил уму-разуму, даже как-то пытался пристроить к "перспективному мужчине". А когда я познакомила его со своим будущим мужем, вдруг выкинул фортель: прямым текстом потребовал его бросить. Я рассказала, что мой мужчина мне уже предложение сделал и я согласилась, так друг перестал со мной общаться. Я ему звонила несколько раз, трубку не брал и не перезвонил. Финита. © Конфуз / ADME
- В вузе был навязчивый поклонник, которого я долго держала во френдзоне просто потому, что он слишком открыто демонстрировал интерес, будто переигрывал в кино. Однажды ворвался в аудиторию во время лекции, чтобы подарить мне цветы. Я сидела в первом ряду, и парень побежал по ступенькам, но споткнулся и заскользил прямо к ногам преподавательницы. Но не растерялся и поднялся со словами: "Ольга Ивановна, это вам!" - и тянет преподавателю букет, который уже превратился в веник. Мне новый подарил. © Подслушано / VK
- Мы были лучшими друзьями много лет, с самого детства. А когда стали постарше, прямо в фотобудке, перед последним снимком я рассказал своей подруге, что у меня появились к ней чувства. Оказалось, что она тоже была влюблена в меня уже больше года. Теперь мы женаты и через несколько месяцев у нас родится ребенок. © Cosmic_W0lf / Reddit
- У меня есть лучший друг. Дружим мы уже 6 лет. Он пережил со мной развод и все мои неудачные отношения, привозит ночью лекарства и малиновое варенье, поддерживает и ругается если я начинаю ленится и расстраиваться из-за пустяков. Так, как он, меня оберегал лишь один человек — мой отец. Сегодня я поняла, что влюбилась в лучшего друга. И понятия не имею, что делать. © Подслушано / VK
- Я много лет дружила с парнем. Потом с его женой. Когда они погибли, то двух их детей воспитала я с моими детьми, так как других родственников не было. И никаких романтических чувств не было. Была просто большая дружба, когда за друга готов в огонь и в воду. © Ольга Свириденко / ADME
- Я женщина, которая прошла через многое. Вышла замуж, родила четверых детей. Муж всегда хотел сына, но не получилось. В один прекрасный день он сказал, что хочет построить бизнес за границей. Сначала присылал деньги каждый месяц. А потом поругались сильно, после этой ссоры он исчез. Ни денег, ни звонка. Естественно, я начала искать работу. Устроилась посудомойщицей в кафе, потом — салатницей и выросла до администратора. 6 лет в этой области и сейчас я управляю рестораном. Не знаю, вы мне поверите или нет, но я всего добилась сама. Своим трудом. Два года назад меня выбрали управляющей. С хозяином ресторана быстро подружились: бизнес достался ему от отца, но парень умный и очень любит свою работу. Мы с ним за эти два года многого добились, работали по 20 часов в сутки. Раньше мне говорили, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, но я всегда спорила, а теперь убедилась. Когда мой друг впервые обнял меня, мне стало не по себе. Но потом эти милые обнимашки стали очень частыми. Мне 39 лет, а ему 24 года. После первого поцелуя я не пришла на работу. Сказала, что заболела. Когда я вернулась, он извинился. Сказал, что больше не повторится. И мы продолжали работать. Через месяц корпоратив и он провожает меня домой. Опять поцелуй, и я уже ответила. Сама не знаю, как так вышло. Поговорили на эту тему. Оба знаем, что это невозможно. Но это искушение нельзя побороть. Он сказал, что не хочет терять меня. Что без меня он не представляет этот ресторан. Сказал: «Мы вдвоем подняли, до конца будем вместе здесь работать». © Ааа / Исповеди.com
- Был у меня по молодости друг. Росли вместе. Жизнь развела на несколько лет - я замуж, он в мужья. Потом встретились, стали общаться. Но его жена, узнав обо мне, закатила скандал. Ну я и пошла к нему домой знакомиться. Девушка оказалась адекватной, поняла, приняла. И вдруг в приватной беседе призналась мне, что муж ей изменяет, поэтому она подумала, что со мной. Я устроила другу разнос, он сознался, что гуляет от жены. Предательство для меня является именно предательством, я спросила, почему же ты не разведешься? А мне, говорит, так удобно, она меня любит безумно, все прощает. Я ушла. Совсем. Прошло еще несколько лет, родители мои рассказали, что жена таки его выгнала, воспитывает двоих сыновей. © Дверь в лето / Исповеди.com
- Встречая старых знакомых, с юности, часто слышу признание, что я им очень нравилась тогда. Но они боялись завязать со мной отношения, потому что я красивая, умная, веселая, мол, поэтому наверняка у меня очень много поклонников и именно ему я точно отказала бы, а он этого не пережил бы. Поэтому они выбирали кого попроще. А я очень долго была одна, считала себя непривлекательной и не понимала, почему на меня никто не обращает внимания. © Вика ))))) / Dzen
- Моя нынешняя девушка сказала мне, что она хочет только дружить со мной и ничего больше. Но после 4 свиданий в течение следующих 2 месяцев мы начали встречаться. Я бы сказал, если вы хотите выйти из френдзоны, вам нужно перестать быть его/ее другом. Не будьте все время такими доступными. Используйте свободное время, которое вы проводите, ожидая ответа у телефона, и сходите, например, в спортзал. © mikhail_d / Reddit
- Мужик пенсионер решил продать сад, жалко было, все сделал своими руками. Осень. Гуляет по тропе здоровья рядом с санаторием, разговорились с женщиной, она хотела бы заняться садоводством, решили дойти до сада, посмотреть. В доме и теплицах много автоматики, павильон для бассейна в весеннее время отапливается электричеством, там растет рассада, автоматика включает нагреватель по температуре. В целом участок женщине понравился, но она сразу призналась, что не потянет автоматику обслуживать, качать из колодца воду в дом, баню и туалет, зимой это надо все дренировать. Предложила купить сад в совместную собственность: половина ее, половина мужика. А теперь живут вместе в квартире у мужика, женщина свою квартиру в городе сдает, появилась лишняя копейка. В общем на старости лет купила часть сада с мужиком. © Василий Яковлевич / Dzen
- Я парень, она девушка, дружили долго. Дружбу ставили выше всего. Но в один прекрасный день я понял, что она в меня влюблена. Теперь видимся раз в месяц, а то и реже. Я воспринимал ее как друга, а теперь даже не могу поделиться своими переживаниями об отношениях. © Подслушано / VK
- Ждал почти 8 лет, пока девушка, в которую я был безумно влюблен, даст мне шанс. По-настоящему никогда не думал, что доживу до этого дня. Я намекал на свои чувства к ней, но никогда не настаивал и не принуждал. Я знал, что если я хочу продолжать дружить с ней, нельзя эмоциям дать возобладать над рассудком. Так что со временем мы с ней стали лучшими друзьями, а затем, когда наши отношения с другими людьми закончились, она сказала мне, что я всегда ей нравился. Смысл всего этого в том, что нужно просто иметь терпение. Если она действительно та, в кого ты веришь, судьба сведет вас вместе, когда придет время. © YaBoyLogg / Reddit
- Встреча одноклассников. Не виделись лет 30. Была очень рада увидеть того «мальчика», с которым за партой сидели. Так всю встречу и просидели вместе, а потом продолжили общение в соцсетях. За четыре года он стал лучшим другом: делилась с ним всем. А недавно рассказала, что рассталась со своим мужчиной. И впервые вместо слов поддержки услышала признание в любви. Додружилась. © Подслушано / VK
- Я дружу с девушкой с тех пор, как ей было 19, а мне 23. Я знал, что нравлюсь ей, но никогда не рассматривал ее в романтическом ключе, потому что она была моложе. Мы были друзьями около 1,5 лет, пока она не начала подавать мне знаки, которые нельзя было игнорировать. Короче говоря, я пригласил ее на свидание, и мы были вместе 8 месяцев. Мораль этой истории такова: дайте о себе знать и скажите им, что вы чувствуете. Если это не сработает, просто оставьте все как есть и двигайтесь дальше. © Haunting-Tiger-97 / Reddit
- Много лет назад, когда я вышла в первый раз замуж, оказалось, что у моего мужа есть лучшая подруга. Они вместе учились в институте. Однажды муж пригласил своих институтских друзей, среди которых, конечно же, была эта девушка. Мы познакомились и сразу же между нами возникло напряжение. Она поставила себя в позицию, типа, подумаешь, без году жена! Видела я всех его девушек, было их много, будут еще, а я была, есть и буду его лучшим другом. В разгар веселья, когда все разбрелись по всему дому, я, проходя мимо кухни, услышала обрывок разговора о какой-то девушке. Когда зашла на кухню, мой муж и его подруга, оживленно беседовавшие до этого, вдруг резко замолчали. Со временем выяснилось, что когда муж учился, у него была неземная любовь и эта его подруга очень хорошо общалась с той девушкой. Тот разговор был именно о ней. Хотела ли я видеть в своем доме после этого лучшую подругу мужа? Нет! Тогда она периодически стала приезжать к моей свекрови, якобы в гости, а та ее встречала и муж уходил общаться. Только, почему-то обувь мою стал забирать с собой, чтобы я не пошла к свекрови разбираться, зачем эта мадам приезжает к моему мужу. Мы развелись не из-за этого, но один из гвоздей в крышку гроба брака вбила лучшая подруга. © Аня / Исповеди.com
- Удивляюсь, насколько счастье относительно. После расставания и последующей долгой и колючей зимы в сердце внезапно влюбилась в своего приятеля. Давно знакомы, но интереса друг к другу не проявляли. На одном из общих праздников плохо себя почувствовала и ушла полежать на полчаса в другую комнату. Лежала без света, он тихо зашел в комнату и присел рядом. Думал, я сплю: легонечко так погладил по волосам и поправил плед. Такого трепета я не испытывала, кажется, никогда в жизни. © Подслушано / VK
- У мужа есть подруга (бывшая любовница, с ней он изменял бывшей жене). Сначала меня это совершенно не тревожило: она замужем, есть ребенок, у нас тоже есть - 5 месяцев. Но потом я заметила, что муж начал странно себя вести, а когда я захожу в комнату он закрывает ноутбук. Спросила, что там секретного, он что-то пробубнил невнятно. Телефон носит с собой в джинсах дома, звук часто выключен. Потом уже стало напрягать, так как это общение продолжалось почти каждый день. Я спросила, точно ли это дружба? Если да, то зачем так скрытно себя вести? Он сказал, что конечно дружба, и если мне не нравится, он может отказаться от общения с ней. Я сказала, что он вправе решать сам. Но даже если там что-то больше, лучше сразу мне сказать, чтобы мы нашли решение вместе цивилизованным путем. На что он такой, мол, это глупости, вот сейчас удалю ее контакты. Я думала, что раз он так легко все решил, отлично. Какое-то время было похоже на то, что он так и сделал, вел себя нормально. И вот на прошлой неделе я узнала, что в телефоне она теперь записана под именем Руслан. Я не стала ничего выяснять. Я сейчас в декрете, выгляжу нормально, делаю макияж, когда он дома, слежу за собой, домом и ребенком, интересуюсь его делами, подбадриваю, если что-то у него не так. Я бы очень хотела доверять ему, но как, если он себя так ведет? И уже сейчас меня действительно это общение напрягает. © Инна / Исповеди.com
Комментарии
Своих детей учу так: если тебе девочка нравится, то никакой френд-зоны. Если тебя не хотят - прощайся и уходи. Никаких ожиданий под дверью, утираний соплей, выслушиания страдный по всяким козлам, и выгулов за твой счет, срываний посреди ночи "забери меня отсюда".
Есть девушки именно друзья. При том друзья с обеих сторон, а не то, что ты там сохнешь, а ей нравится это, но ты - просто друг.
И все эти появления их прошлого "я был такая дура, не ценила!". Не, дурой не была. Просто верила. что "залуживает лучшего", а ты так... наа безрыбье, чтобы вывел погулять. А когда товарный вид потерян, да еще и дети от всяких там есть - тут вспомнила про лоха. что был готов наа многое... Не. Искать того кому ты люб и ты люб ему\ей.
Чегоооооо? Забирал обувь, чтобы не ходила к свекрови разбираться? И развелись не из-за этого?
Если бы у меня забрали всю обувь (только каааак, ну реально, он с тележкой ходил что ли?), но устроить скандал мне было бы принциально (а в такой ситуации это точно так!), то я прекрасно дошла бы в тапочках. Скандал дороже.
Последняя история это просто кошмар. "Я в декрете, нормально выгляжу, слежу за собой, интересуюсь делами... " 🤦🤦🤦. А надо пинка под зад дать этому уроду вонючему! Тем более там в анамнезе бывшие жены, любовницы... "Хочу, говорит, ему снова доверять" 🤦.
Я валяюсь! 😅
-Доктор, а вы точно психолог?