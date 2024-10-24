18 человек, которые решили приготовить вкусности, но все пошло немного не по плану

Для многих людей приготовление еды давно превратилось в бытовую рутину. Но иногда готовка, казалось бы, обычной каши может потом вылиться в такой сюжетный поворот, каких даже в мыльных операх не сыскать. И герои нашей статьи поделились такими разными историями, связанными с кулинарией.

Приехала в гости к любимому, спрашиваю у его мамы, что приготовить ему на завтрак. Она улыбнулась и говорит, сделай, мол, манную кашу. Варить я ее тогда не умела. Перестаралась с количеством крупы, каша превратилась в клейстер, в общем — катастрофа! Но самое главное выяснилось спустя 25 лет. Лежим мы с любимым, загораем, вспоминаем детство. И вот он выдает: «Ты же знаешь, я не привередливый был, ел все, кроме манной каши». Я аж подпрыгнула, вот они какие — коварные свекрухи. Потом мы долго смеялись! © Татьяна Ларионова

Мой муж приготовил блины, а он у меня тот еще поваренок. В качестве начинки использовал мед с орехами. После завтрака спрашивает меня: «Как тебе?» Я попробовала и ответила, что, мол, все очень вкусно, но слишком сладко. Поэтому я попросила его больше не добавлять мед. Он почему-то обиделся и уехал к своим родителям. Я до сих пор не понимаю, как можно было так отреагировать на мою просьбу. © Мамдаринка / VK

Однажды я потратила почти целый день на приготовление соуса из свежих помидоров с моего огорода. Он был таким вкусным, и в качестве завершающего штриха я решила добавить молотого красного перца. Вот только я перепутала пакетики и бахнула туда смесь других приправ. Я точно плакала, когда выбрасывала все это. © soft_tooth / Reddit

"Мой муж настаивал на том, что эта курица была приготовлена просто идеально".

Я опытный кулинар. Но когда готовлю, обычно ничего не пробую. Однажды сделала Наполеон, остался заварной крем и я решила сделать корзиночки с кремом. Сверху добавила молотые орехи и миндаль. Съела пару корзиночек. Вкус показался очень пикантным. Пришла приятельница, угостила ее, она тоже отметила странный вкус. На следующий день муж их тоже попробовал. Я:

- Зубы два раза чистила, а все равно какой-то странный привкус во рту, ты не находишь?

- А что здесь?

- Миндаль!

- По-моему, это не миндаль.

Я нахожу ту банку, а там нарезанный тонкими пластинами сухой чеснок, а не миндаль! Потом еще пару лет вспоминал те тортики с чесноком. © Irina Widmer

- Зубы два раза чистила, а все равно какой-то странный привкус во рту, ты не находишь? - А что здесь? - Миндаль! - По-моему, это не миндаль. Я нахожу ту банку, а там нарезанный тонкими пластинами сухой чеснок, а не миндаль! Потом еще пару лет вспоминал те тортики с чесноком. © Irina Widmer Кто-то рассказывает, что их мужья питаются всем, если оно с майонезом и кетчупом. У нас в семье наоборот: муж — гурман и готовит нереально вкусно. А я выросла в небогатой семье и шесть лет в общаге жила. Для меня пища богов — бутер с мазиком и лапшой быстрого приготовления сверху. Поэтому помимо всяких изысков на столе всегда есть "мои" бутерброды. Гости в шоке бывают, зато я знаю, что если муж этот бред мне готовит — значит, точно любит. © Подслушано / Ideer

Готовил подливу для ужина в доме моей сестры. Я подумал, что смогу улучшить вкус с помощью соевого соуса. Взял бутылку, похожую на домашний соевый соус. Оказалось, что это мексиканская ваниль. Случай с ванильной подливкой сохранился в семейном фольклоре. © jrossthomson / Reddit

Я однажды хотела сварить суп в мультиварке. Подготовила зажарку, картошку порезала, капусту нашинковала, мяса кусок положила. Посолила, да и поставила на программу "суп". Казалось бы, что вообще может пойти не так в этом случае? А вот может! Я забыла налить воды! Я забыла налить в суп воды! Хорошо, техника нынче умная, получилось вполне сносное рагу. © Анна Воронцова

"Моя девушка называет это омлетом".

Как-то раз варила компот из смеси клубники и вишни. Добавила гвоздичку, корицу. Запах стоял невероятный! Пришел любимый, спрашивает, мол, борщ готовишь? Я возмущаюсь, неужели по запаху не понятно, что это что-то сладкое?! Беру ложку, пробую. И правда, почти борщ! Крупнокристаллическая соль оказалась в такой же, как сахар, банке. Пришлось вылить. © Елена Смирнова

Выпекаю, значит, основу для муравейника, тесто тертое. Первую порцию достала, противень поставила на силиконовую подставку. На тот же противень плюхнула вторую порцию, поставила в духовку, а подставка благополучно прилипла к противню. В духовке она плюхнулась на дно, и стала плавиться. И я даже не почувствовала дыма, пока не открыла духовку, а там — капец! В общем, вечер был веселый. Дым, оттирание духовки, и почему-то очень жалко печеньки! © Ёжик в авокадо / ADME

Мы с мужем смеемся над этим уже много лет. Я готовила лимонный пирог с меренгой в первый раз, и лимонная часть получилась идеально. Потом я не могла понять, почему мое безе не превращается в жесткие пики. А муж и спрашивает, мол, почему здесь зеленые пятна и что это за запах?! Оказалось, что винный камень (Cream of Tartare) и соус Тартар — это не одно и то же! © LveeD / Reddit

Вышла замуж, решила удивить свекров-иностранцев местной кухней. Испекла пирог с мясом, красивый с листиками и ягодами из дрожжевого теста. Ушла на работу. Вечером прихожу, а все в недоумении: что за пирог странный? Они его, оказывается, как у них принято, ели со взбитыми сливками. © Larissa Desch

"Моя бедная, бедная мама пыталась приготовить соус и вот чем это закончилось".

Я вот недавно запеканку творожную делала. Все положила и решила положить в конце сахар. Взяла банку, начала насыпать, еще подумала, что какой-то странный сахар, наверное, сахар-песок. Подумала и забыла. Все смешала, уже хотела выпекать. Хорошо, что решила попробовать, а там соль аж на зубах хрустит, пришлось выкидывать. © Чеширри

/ ADME

/ ADME В первый раз, когда я пекла домашнюю пиццу, то вместо пергаментной бумаги я взяла вощеную. Корж полностью прилип к бумаге и был совершенно несъедобен. Я потратила несколько часов на приготовление теста и была так расстроена, что испортила его. И я помню, как мой парень в то время пытался утешить меня, говоря, что она все еще съедобна. И отколупывал начинку вилкой с абсолютно серьезным лицом. © Babsalo7 / Reddit

Моя жена великолепно готовит. Скажу больше: она увлекается кулинарией и, кажется, может уже сама книгу рецептов издавать. При этом, как она говорит, это ее расслабляет. Каждый раз, когда у нее на работе стресс, дома появляются блюда в таком количестве, что двое нормальных людей просто не в силах этого съесть. Она при этом практически не ест то, что сама готовит. Возьмет маленькую порцию себе на обед и все.

А я так больше не могу. Работа у жены связана со стрессом, поэтому такое - не редкость. А я каждый раз после таких загулов вынужден увеличивать ремень. Выбросить не могу, слишком вкусно. Ем как не в себя. Я ее просил и говорил с ней. Без толку. Проблемы она в этом не видит, только смеется. А я, кажется, скоро буду обновлять гардероб, так как старый на мне уже трещит по швам. © Подслушано / Ideer

А я так больше не могу. Работа у жены связана со стрессом, поэтому такое - не редкость. А я каждый раз после таких загулов вынужден увеличивать ремень. Выбросить не могу, слишком вкусно. Ем как не в себя. Я ее просил и говорил с ней. Без толку. Проблемы она в этом не видит, только смеется. А я, кажется, скоро буду обновлять гардероб, так как старый на мне уже трещит по швам. © Подслушано / Ideer Перед новым годом решила, что надо побыстрее разморозить уток. 2 штуки не влезали в раковину на кухне. Так я положила их в ванну, включила воду и подумала, что через 5 минут приду и выключу. И ушла делать салат, ну и увлеклась. В итоге утки ко мне приплыли напомнить, что пора бы выключить в ванной водичку. Я час собирала воду и слезы от смеха. Муж припоминал потом частенько, как пришел с работы и увидел меня в воде, с утками, ржущую. © mouse.forever / ADME