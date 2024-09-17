17 раз, когда обычная готовка обернулась незабываемой историей
Истории
5 часов назад
Для многих людей процесс приготовления еды ассоциируется с тоскливой бытовой рутиной. Но вот героям нашей подборки скучать у плиты не пришлось. А все потому что они прошли через такие кухонные приключения, которые еще долго не забудут.
- Я повар и как-то готовила на свадьбе подруги. Не рассчитала силы, и у меня случилась дикая запара на кухне. Время подавать горячее, а у меня гарнира нет! Пришлось применить грязный приемчик. Было очень стыдно, когда в конце вечера невеста с мамой нахваливали мой гарнир. Они же не знали, что я сбегала в магазин и купила готовое картофельное пюре, которое просто кипятком надо залить. Они так восхищались этим пюре, что я наврала, что приготовила его по рецепту своей бабушки. © itszacharyy / Reddit
- Свекровь постоянно капала мужу на мозги, что я не умею готовить. Так надоела мне этим, что на ее день рождения я захотела удивить свекровь и сама испекла ей торт. Только, видимо, я и правда никудышный повар. Я не просто невкусно приготовила или спалила торт — у меня начался пожар. Зато теперь свекровь меня жалеет и умоляет никогда больше не готовить. © Палата № 6 / VK
- Однажды я решил, что больше не хочу питаться одним фастфудом и полуфабрикатами, поэтому позвонил маме и попросил сбросить рецепт ее фирменной картошки с мясом. В рецепте не было ничего сложного, поэтому я был уверен, что у меня все получится. Я пригласил друзей, чтобы похвастаться тем, что больше я не в их «лиге», но все пошло не по плану, потому что я неправильно выставил температуру в духовке. В итоге картофель сгорел, но был сырым. Друзья смеялись, но сказали, что были к этому готовы и заранее взяли с собой пиццу. © Палата № 6 / VK
- Пару лет назад я приготовил бутерброд для девушки, с которой тогда встречался. Отдал ей, пошел обратно на кухню. Внезапно я услышал, как она взвизгнула. Посмотрел на нее и увидел, как она вытаскивает изо рта лист бумаги, который я забыл отклеить от сыра. Она выглядела настолько огорченной, что я не мог перестать смеяться. © handjokazooie / Reddit
- Бабуля готовила обалденные рыбные котлетки. Вся родня клянчила у нее рецепт, и она охотно его раздавала. Только вот повторить никто не мог. Спрашиваем, мол, что не так-то? А она такая: «Я без понятия, почему у вас не получается». А потом выяснилось, что бабушка на самом деле во всех рецептах указала неверное количество ингредиентов. Немудрено, что наши варианты котлет отличались от ее готовки. © Scelestussum / Reddit
- Однажды я решил устроить своим друзьям ужин-сюрприз, используя рецепт максимально сложного блюда из интернета. В процессе готовки выяснилось, что я перепутал сахар с солью и блюдо получилось совершенно несъедобным. Надо было видеть лица гостей, когда они начали дегустировать мое творение. Чтобы не сидеть голодными, мы все вместе приготовили пиццу, и это было здорово. Весь вечер мы смеялись над моим кулинарным провалом, и у нас появилась новая традиция — вместе готовить пиццу и следить, чтобы я не плюхнул туда сахар. © Палата № 6 / VK
- Моя сестра совсем не умеет готовить, но как-то решила помочь нам сварганить печенья к празднику. Она выбрала простой рецепт, но тесто просто растеклось по противню. Сестра позвонила мне в слезах, на нее это вообще не похоже. Оказалось, что наша мама хранила ингредиенты для выпечки в коробках без этикеток. И вместо муки, моя горе-повар использовала сахарную пудру. Больше помогать нам она не бралась. © Friendly721 / Reddit
- Когда родители поженились, мама задалась целью научиться готовить так же, как свекровь, потому что знала, как папа любит стряпню своей матери. Но сколько она ни билась, добиться того же вкуса еды не получалось. Она уже и уточняла у свекрови рецепты, и пыталась выведать секреты (свекровь клялась, что никаких секретов не было)... Но когда она ставила перед папой тарелку с очередным борщом и спрашивала, получилось ли добиться нужного вкуса, тот пробовал и отвечал: «По вкусу нормально, но не как у мамы». Так продолжалось несколько лет. Мама уже утратила надежду. Но вот наконец свершилось: в один прекрасный день папа попробовал борщ и сказал: «Вот он, тот самый вкус!» А на самом деле рецепт был все тем же. Просто случайно лук подгорел... © Renome / Pikabu
- Отключили свет дома. Долго сокрушался, что нельзя теперь нагреть еду в микроволновке, стоя рядом с газовой плитой. Не понимал, почему жена скептически на меня смотрит. © ****.Gluttony / Pikabu
- Как-то в общаге наготовила слишком много оладиков. Позвала соседа, с которым общались, чтоб покушал. И не знаю от чего я тогда была в шоке больше: от того, что он выдал: «А моя мама слаще готовит, в следующий раз слаще сделай», — или от того, что он думал, что я ему все приготовленное еще и с собой отдам. © Подслушано / Ideer
- Жена готовит ужин, на кухне все шкварчит, квартира наполнена ароматами. И тут она входит в комнату с задумчивым выражением лица:
— Знаешь, когда понимаешь, что позврослел?
— М?
— Когда начинаешь добавлять лук и чеснок в блюдо не потому что так надо, а потому что так вкусно!
И ушла все в той же задумчивости обратно. © AlexMurch / Pikabu
- Если у вас есть привычка держать медикаменты в холодильнике, то проследите, чтобы тюбик с васаби и тюбик с лечебной мазью похожего цвета лежали на разных полках. Ибо холодец с мазью совсем не так хорош, как холодец с васаби. Даже скорее плох. © youKnowHow / Pikabu
- Друзья пригласили нас на ужин. Мы сидели и болтали, и в один момент начали понимать, что едой совсем не пахнет, но сохраняли надежду. И где-то к 8 вечера хозяева дома вдруг выдают: «Ну, думаю, нам пора начинать готовить ужин» и пошли и доставать курицу из морозилки. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Захотела сделать пирог, который часто делала бабуля, рецепт хранился у мамы. Пишу ей:
— Мам, пришли рецепт бабулиного смородинового пирога.
— Это который с малиной?
Понимаю, что чего-то не понимаю.
— Нет, который с белковым кремом и со смородиной она делала.
— Да, изначально она делала его с малиной.
Присылает рецепт — «Пирог с клюквой». Я:
— А почему он записан, как с клюквой?
— Ну так клюкву она еще до малины клала!
Все логично. © LeromoN / Pikabu
- Моя мама поручила мне сделать картофельное пюре и для начала попросила сварить картошку. Я решил, что под этим она имела в виду просто положить картошку в кастрюлю и включить плиту. Ну, я сжег ее всю к чертям, потому что решил, что поставить все на плиту без воды — потрясающая идея. © cookiesdino35 / Reddit
- Моя бабушка приготовила сырный соус к цветной капусте, потому что это была единственная возможность заставить меня есть овощи в детстве. Еще она приготовила заварной крем для десерта. Пока она накладывала еду в тарелку, то оживленно беседовала с моей мамой. Угадайте, что в итоге оказалось на цветной капусте? © OdinsonALT / Reddit
- Мечтала три года приготовить очень дорогостоящее блюдо. Наконец, купив нужные продукты, начала готовить его, и, отлучившись на минутку, вижу как моя дочь закидывает в него огромную солонку соли! Никогда не была так разочарована! © Подслушано / Ideer
А чтобы блистать своими поварскими навыками и избегать провалов во время готовки, советуем почитать наши статьи о кулинарных хитростях:
Комментарии
Уведомления
Мой самый неудачный опыт в готовке это пожарить варёный картофель в мёде. Не знаю как вам, но мне было отвратительно 😁
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