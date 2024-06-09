18 человек, которые на себе прочувствовали всю боль чужого принципа «И так сойдет»
Фотоподборки
3 часа назад
Есть люди, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы делать все спустя рукава. Например, родственники активно используют такой метод в быту. Но когда дело касается предоставления услуг, подобный подход бесит еще сильнее. Ведь человек надеялся на конкретный результат, а в итоге получил какую-то фигню.
«Что я хотела и что получила»
- Я впервые сделала себе гелевое покрытие 2 дня назад, и то у меня получилось лучше, чем это. © hhhhhhd5 / Reddit
«Я благодарна своему мужу за то, что он готовит для меня пельмени, когда я устаю. Но я обычно добавляю 2-4 лавровых листа, он добавляет 24+»
«Я сказал брату, что он может взять кусок моей пиццы. Он так и сделал»
«Как жена открывает пакет с хлебом»
«Сходил, называется, к новому парикмахеру»
«Как мой коллега заряжает свой телефон»
А что не так? Удлинитель "присобачили" у самого пола. Не класть же телефон на пол.
-
-
Ответить
«Я попросила что-то такого плана, как на первом фото, и сказала мастеру, что он может немного покреативить. Кажется, это было моей ошибкой»
«Что я хотела, а что получила»
«Нанял мужика для вывоза лишнего грунта после установки бассейна. И он умудрился попасть в бассейн своим экскаватором»
«Вот так мне доставили молочный коктейль с манго из местного ресторана»
«Курьер просто отказывается стучать в дверь. Я ждал посылку, прислушивался, но в итоге получил вот такое уведомление»
Есть такие наглые курьеры, которым тяжело тащить посылку. И они тихонько подкрадываются и вкидывают бумажку, что, мол, не застали дома.
-
-
Ответить
«Я дома. Пожалуйста, стучите». «Извините, мы не смогли с вами связаться».
«Моя супруга продолжает упаковывать коробки вверх дном. А сбоку есть ручки, которые теперь никак не используешь»
«Нам положили ковролин поверх ковролина, и все это — просто на деревянный пол»
Ну и зачем так делать?
«А я просил, чтобы добавили побольше лука»
«Это муж так помыл окна на веранде»
«И в какую же сторону мне ехать?»
«Объезд».
«В самолете мне подали вот такой бутерброд. Из белого и черного хлеба. Там вроде был намек на начинку, но я не уверена»
- Блин! Мы годами шутили про это, а ты увидела его вживую! © hicksanchez / Reddit
А вот еще подборка фото, которая показывает, как ожидания разбиваются вдребезги.
Фото на превью A1Mayh3m / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
13 покупок, которые многие считают признаком расточительности, но на самом деле они экономят кучу денег
Дизайн
2 года назад
15 доказательств того, что рекламщики вообще без понятия, как живут люди
15+ убедительных доказательств того, что необязательно тратить баснословные деньги, чтобы заполучить ценную вещь
15 пар, чья история любви закрутилась как в «Санта-Барбаре»
Истории
1 неделя назад
16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда
Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Семья
8 месяцев назад
10 случаев, когда создатели фильмов и сериалов продумали все, кроме грима и причесок
Кино
1 год назад
12 трендовых купальников, в которых любая женщина будет выглядеть на пляже покруче, чем голливудская дива
Дизайн
1 год назад
17 человек получили подарки, которые теперь не стереть из памяти
Народное творчество
2 года назад
18 человек, которым не просто повезло. В них фортуна буквально влюбилась
Народное творчество
2 года назад
10+ способов, как из хлама создать шедевр, чтобы у ваших близких глаза на лоб полезли
Сделай сам
3 года назад
15 котов-приколистов, которые научились корчить такие морды, что хоть стой, хоть падай
Животные
2 года назад