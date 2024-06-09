18 человек, которые на себе прочувствовали всю боль чужого принципа «И так сойдет»

Есть люди, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы делать все спустя рукава. Например, родственники активно используют такой метод в быту. Но когда дело касается предоставления услуг, подобный подход бесит еще сильнее. Ведь человек надеялся на конкретный результат, а в итоге получил какую-то фигню.

«Что я хотела и что получила»

Я впервые сделала себе гелевое покрытие 2 дня назад, и то у меня получилось лучше, чем это. © hhhhhhd5 / Reddit

«Я благодарна своему мужу за то, что он готовит для меня пельмени, когда я устаю. Но я обычно добавляю 2-4 лавровых листа, он добавляет 24+»

«Я сказал брату, что он может взять кусок моей пиццы. Он так и сделал»

«Как жена открывает пакет с хлебом»

«Сходил, называется, к новому парикмахеру»

«Как мой коллега заряжает свой телефон»

«Я попросила что-то такого плана, как на первом фото, и сказала мастеру, что он может немного покреативить. Кажется, это было моей ошибкой»

«Что я хотела, а что получила»

«Нанял мужика для вывоза лишнего грунта после установки бассейна. И он умудрился попасть в бассейн своим экскаватором»

«Вот так мне доставили молочный коктейль с манго из местного ресторана»

«Курьер просто отказывается стучать в дверь. Я ждал посылку, прислушивался, но в итоге получил вот такое уведомление»

«Я дома. Пожалуйста, стучите». «Извините, мы не смогли с вами связаться».

«Моя супруга продолжает упаковывать коробки вверх дном. А сбоку есть ручки, которые теперь никак не используешь»

«Нам положили ковролин поверх ковролина, и все это — просто на деревянный пол»

Ну и зачем так делать?

«А я просил, чтобы добавили побольше лука»

«Это муж так помыл окна на веранде»

«И в какую же сторону мне ехать?»

«Объезд».

«В самолете мне подали вот такой бутерброд. Из белого и черного хлеба. Там вроде был намек на начинку, но я не уверена»

Блин! Мы годами шутили про это, а ты увидела его вживую! © hicksanchez / Reddit