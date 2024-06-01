20 человек, которые хотели купить крутую вещицу, но богиня шопинга решила: «Не сегодня»
Фотоподборки
25 минут назад
Тратить деньги хочется с умом. Но иногда покупки, которые изначально представлялись отличным вложением средств, на деле оказываются пустой тратой финансов и совершенно не оправдывают наших ожиданий. В такие моменты хочется кричать о своем разочаровании на весь интернет, как сделали это герои нашей статьи.
«Не могу поверить, что я повелась на это! Было написано, что эти штуки омолодят меня, как ботокс. Ну-ну...»
«Отправила фотку, чтобы получить индивидуальный брелок с изображением моего кота. Вот что мне прислали. Я не знаю, чей это питомец»
«Заказал крылья у чувака из интернета, и вот что мне прислали. Ну ты, парень, молодец, конечно»
- Просто подожди, пока они вырастут, чувак. © Scared_Reputation_84 / Reddit
«Слева — платье, которое я заказала, справа — убожество, которое мне прислали. Содрали $ 50»
«Я купил сковородку из нержавейки с самой липкой наклейкой в мире. Пытался смыть горячей водой с мылом. Сама наклейка сошла, но клей остался. Что делать?»
«Заказала платье в интернете. Три месяца ждала доставку! Гляньте, что мне прислали»
«Приобрел сегодня новый набор вилок»
«Купила дорогую пару перчаток. Вернулась домой, сняла бирки. И только потом поняла, что обе они правые»
«Мой отец купил у кого-то телевизор через интернет. Принес его домой, включил, и сразу стало понятно, что телик сломан. А продавец взял и заблокировал моего отца»
«Джинсы, которые моя девушка заказала в интернете, и та фигня, что ей прислали»
Впечатлен современным искусством
«Купила новый мерный стакан. После пары использований линии полностью исчезли. Предыдущий стакан верой и правдой прослужил 10 лет, пока не разбился»
«Я заказала в интернете кольцо»
«Купила дочке на праздник куклу, на которой можно тренироваться делать прически. Вот что за чудо нам пришло»
«Приобрел в интернет-магазине дорогущий телефон. Вот что мне прислали»
«На моем калькуляторе неправильные цифры расположены в неправильных местах»
«Купил этот бассейн за $ 60. Я еще радовался, что успел урвать такую красоту, ведь их расхватывали как горячие пирожки»
«Купил в интернете „винтажное серебряное кольцо с бирюзой“»
- Вы должны восхищаться усилиями, которые приложили для того, чтобы повторить оригинал! © hereiamtosavetheday_ / Reddit
«Моя мама увидела в интернете рекламу осенних венков и заказала себе один. Через несколько недель пришла крошечная посылка»
«Рискнула и заказала свадебное платье в интернете. Просто гляньте, за что я заплатила и что мне прислали»
Выбрать свадебное платье — дело непростое, особенно если хочется чего-то оригинального. Сейчас многие невесты предпочитают идти к алтарю не в белом наряде, и зачастую это смотрится просто потрясающе.
Фото на превью realitea_check / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
27 доказательств того, что для преображения женщинам не нужен пластический хирург
Художники
2 года назад
18 учеников, которые на себе испытали предвзятое отношение учителя
Маразмы
2 года назад
15 случаев, когда люди доказали, что тяжелая работа того стоила
Добро
2 года назад
19 случаев, когда люди надеялись на крышесносный результат, но реальность спихнула их с небес на землю
Народное творчество
2 года назад
15+ чистюль и грязнуль, которые знают, что уборка в доме — это целое приключение
Народное творчество
1 месяц назад
11 базовых вещей, которые любят наши девушки, хотя весь мир давно с ними попрощался
Дизайн
3 года назад
17 человек, о жадности которых вполне можно писать детские сказки
Народное творчество
9 месяцев назад
17 доказательств того, что в партнерских родах эмоций будет побольше, чем в бразильском сериале
Народное творчество
2 года назад
Как менялись 16 актрис, от появления которых на экране аж дыхание перехватывало
Кино
4 месяца назад
17 пар наших и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга
Культура
3 года назад
16 соседей, для жизни рядом с которыми нужны стальные нервы
Народное творчество
10 месяцев назад
Люди рассказали о 10 странных ситуациях, которые не смогли объяснить. Некоторые напоминают сценарий фильма
Маразмы
2 года назад