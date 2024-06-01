20 человек, которые хотели купить крутую вещицу, но богиня шопинга решила: «Не сегодня»

Тратить деньги хочется с умом. Но иногда покупки, которые изначально представлялись отличным вложением средств, на деле оказываются пустой тратой финансов и совершенно не оправдывают наших ожиданий. В такие моменты хочется кричать о своем разочаровании на весь интернет, как сделали это герои нашей статьи.

«Не могу поверить, что я повелась на это! Было написано, что эти штуки омолодят меня, как ботокс. Ну-ну...»

«Отправила фотку, чтобы получить индивидуальный брелок с изображением моего кота. Вот что мне прислали. Я не знаю, чей это питомец»

«Заказал крылья у чувака из интернета, и вот что мне прислали. Ну ты, парень, молодец, конечно»

«Слева — платье, которое я заказала, справа — убожество, которое мне прислали. Содрали $ 50»

«Я купил сковородку из нержавейки с самой липкой наклейкой в ​​мире. Пытался смыть горячей водой с мылом. Сама наклейка сошла, но клей остался. Что делать?»

«Заказала платье в интернете. Три месяца ждала доставку! Гляньте, что мне прислали»

«Приобрел сегодня новый набор вилок»

«Купила дорогую пару перчаток. Вернулась домой, сняла бирки. И только потом поняла, что обе они правые»

«Мой отец купил у кого-то телевизор через интернет. Принес его домой, включил, и сразу стало понятно, что телик сломан. А продавец взял и заблокировал моего отца»

«Джинсы, которые моя девушка заказала в интернете, и та фигня, что ей прислали»

Впечатлен современным искусством

«Купила новый мерный стакан. После пары использований линии полностью исчезли. Предыдущий стакан верой и правдой прослужил 10 лет, пока не разбился»

«Я заказала в интернете кольцо»

«Купила дочке на праздник куклу, на которой можно тренироваться делать прически. Вот что за чудо нам пришло»

«Приобрел в интернет-магазине дорогущий телефон. Вот что мне прислали»

«На моем калькуляторе неправильные цифры расположены в неправильных местах»

«Купил этот бассейн за $ 60. Я еще радовался, что успел урвать такую красоту, ведь их расхватывали как горячие пирожки»

«Купил в интернете „винтажное серебряное кольцо с бирюзой“»

Вы должны восхищаться усилиями, которые приложили для того, чтобы повторить оригинал! © hereiamtosavetheday_ / Reddit

«Моя мама увидела в интернете рекламу осенних венков и заказала себе один. Через несколько недель пришла крошечная посылка»

«Рискнула и заказала свадебное платье в интернете. Просто гляньте, за что я заплатила и что мне прислали»