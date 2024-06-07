Честный текст о том, что отпуск с детьми — это развлечение для людей с крепкими нервами

Когда я была молода и бездетна, отпуск всегда казался мне настоящим праздником, где бы он ни проходил. Я обожала и походы по лесам с палатками, и пляжный отдых по системе «все включено», и походы по музеям. Мне все было в кайф, потому что я отвечала только сама за себя, наслаждалась даже самым простым жильем и незамысловатой едой и могла идти туда, куда зовет душа. Но с тех пор, как я стала мамой, вдруг осознала, что перспектива ехать, например, на море с ребенком вызывает у меня внутренний тремор, ведь отпуск с детьми к отдыху отношения обычно вообще не имеет. И на это есть свои причины.

Расслабиться хоть на секунду? Нет, не слышали

Все мамы знают: стоит отвернуться на секунду или просто медленно моргнуть — ребенок уже успеет упасть, сунуть в рот что-то несъедобное или вообще исчезнуть. Однажды я потеряла 3-летнего сына на вокзале, когда на мгновение отпустила его руку, чтобы достать документы. Вот он послушно стоял рядом, и — бамс! — малыша нигде нет. Вокруг люди. Поезда. Чемоданы. Абсолютно животный страх. И тут я с ужасом вижу, как моего сына за руку уводит какая-то женщина. Рванула, догнала, ребенок ко мне бросился, а незнакомая дама, оказывается, ничего плохого не хотела: вела моего сына к стойке информации. Выдыхаю. И так весь отпуск: нужно постоянно бдеть, чтобы не потерять ребенка в прямом и переносном смысле. Проще всего с младенцем, который при удачном раскладе только ест и спит (еще не умеет ни ползать, ни тем более ходить). С детьми от года до 18 расслабиться не получится: младшие все время норовят куда-то упасть, убежать и что-нибудь себе сломать, а старшие ввязываются в такие авантюры, что малолетние дети на их фоне кажутся беспроблемными.

Мы едем не туда, куда нам хочется, а туда, где ребенку будет хорошо

Даже если у молодых родителей появляется шанс смотаться на другой край света, то они сто раз подумают: а надо ли? Чем младше ребенок, тем сложнее предугадать, как он перенесет многочасовой перелет, долго ли у него продлится акклиматизация, будет ли в незнакомой стране пища, которую малыш сможет (и захочет) есть, и что делать, если он там заболеет, а хорошего педиатра рядом не окажется. Аналогичные вопросы возникают и в мини-путешествиях. Например, моего сына до 7 лет катастрофически укачивало в любом виде транспорта, а таблетки от морской болезни ему пить было нельзя из-за аллергии. Через 30 минут в машине, на катере или в электричке ребенок превращался из жизнерадостного малыша в тряпочку, и это напрягало всех. С появлением детей становится не так уж важно, хочет ли мама на Гоа, а папа в поход, если даже поездку в ближайший парк приходится планировать не один день.

Любая зараза к детям липнет сразу

Дети, как магнит, притягивают к себе всевозможные болячки, и так, похоже, было всегда. Когда я была маленькой, родители поехали на море большой компанией из взрослых и детей. В первый же день мы все накупались от души, а на следующий я с мамой уехала в местную больницу — температура была под 40. У меня оказалась какая-то особо вредная гнойная ангина, и 12 из 14 дней отпуска мы пролежали в стационаре (причем маме пришлось хорошо доплатить за то, чтобы ей разрешили быть рядом). Море я тогда увидела один раз за всю поездку, зато больницу изучила досконально. Теперь мама — это я и аптечка в моем чемодане занимает ровно половину пространства, потому что, кроме всего прочего, нам приходится брать с собой ингалятор и лекарства, которые есть не в каждом населенном пункте. Сын цеплял в отпуске ротавирус, ОРВИ и конъюнктивит, рассекал лоб на детской площадке — и это мы еще легко отделались. Наша соседка с дочкой-непоседой отдыхают «по-крупному»: в прошлом году малышка привезла с моря гипс на ноге, в этом — на руке. Вот это настоящие «сувениры», а не какие-то там магнитики.

Мой ребенок не хочет отдыхать так, как я

Представление об отдыхе у всех разное. Я, например, в каждом городе хожу в зоопарк, люблю бродить там часами, знаю немало забавных фактов о животных, но сыну неинтересно. Даже в самом крутом зоосаду, глядя на жирафа или слона, он откровенно скучает — его манят аттракционы, которые он увидел неподалеку. И это еще он даже не ноет, но гулять с грустным вздыхающим ребенком — то еще удовольствие. Я сдаюсь, меняя выдр и газелей на карусели. Родителям нередко приходится жертвовать своими интересами ради детей, и отпуск здесь не исключение. Мы не поехали смотреть лесное озеро, потому что сына укачивает в машине. Я не планирую долгих прогулок по обожаемым мной старинным городкам, так как ребенок пока не в силах пройти много километров в нужном мне направлении. Конечно, дети растут, но когда с ними становится реально легче — я пока не знаю.

Часто мне кажется, что мы вообще зря тащим сына в отпуск

Из отпуска дети привозят совсем не те воспоминания, на которые рассчитывают родители. Помню, сыну было 3,5 года. Его первая большая поездка к морю — поезд, самолет, горы, волны, все дела. Дома бабушка спрашивает: «Что тебе, внучек, больше всего запомнилось?» И сын не моргнув глазом отвечает: «Как мама и какой-то дядя смешно ругались из-за арбуза». О, это была эпичная ситуация, когда нам продали гнилой арбуз, продавец уверял, что он просто спелый, а я пыталась его этим накормить! Может, это и выглядело со стороны забавно, но мне было обидно: зачем везти ребенка за тридевять земель для таких впечатлений, если подобный экшен можно организовать в любой овощной лавке у дома? Такие финты детской памяти нередко обескураживают родителей. Да что там обескураживают — у мам и пап, потративших кучу нервов и денег на отпуск с ребенком, от подобных заявлений просто руки опускаются! Но все же через год-другой они снова пакуют чемоданы и везут детей в новые места, чтобы те полюбовались красотами мира, даже если в итоге их главным воспоминанием станет катание на машинках, которых и дома навалом.

Вот несколько историй с просторов сети, которые доказывают, что в отдыхе с детьми масса подводных камней, а результат бывает сомнительным: Поехали в отпуск с двумя детьми, с нами на море навялилась свекровь, мол, с малышами помогать буду, а вы отдыхайте. Оставили с ней детей на часик, возвращаемся: младший обгорел, старшая накупалась до синих губ. Больше мы от детей не отходили. Так свекровь предъявила нам после отпуска: «Ох, я совсем не отдохнула. Дети то визжат, то плачут, все на мне. Мне после такого отдыха в санаторий надо!».

Были на Крите, с дуру сунулись на автобусную экскурсию. Жара, духота, пол-автобуса забита несчастными детьми мал-мала-меньше. Апофеозом стал момент, когда на одной из остановок детей отрывали от ласкучей кошки с котятами и принудительно тащили целовать какую-то реликвию. Мы со своей мелкой выбираемся в места, куда ехать максимум 3-4 часа на машине, и то это тот еще квест. И, естественно, ее гораздо больше интересует детская площадка, другие дети и карусели, чем все остальное. © Злобный_суслик / ADME

Друзья вывезли на море троих детей. Хороший отель, аниматоры, куча экскурсий, зоопарки, аквапарки. Спустили кучу бабла. Вернулись, родня интересуется у малышей: «Что запомнилось?» И те хором: «Как на пляже красивая тетя лежала, а дядя в это время закапывал ей ноги в песок, будто она русалка!»

Но, несмотря на все сложности, отдых с детьми — это круто

Мой стаж материнства не велик — 8 лет. Пережив 5 отпусков с ребенком, я прошла путь от отрицания такого досуга как вида отдыха до принятия неизбежного. Отпуск с малолетним ребенком никогда не будет таким же, как без него, но и в нем можно отыскать свои плюсы. Самый очевидный для меня — возможность вернуться в детство. Я как-то быстро повзрослела и стала маминой помощницей, да и особых развлечений в маленьком городе, где мы жили, не было. Сейчас с сыном я могу наверстать упущенное: купить себе сладкую вату, сходить в комнату страха и «Дом вверх дном», покататься на аттракционах. В бездетной жизни я просто не оказывалась в тех местах, где все это было возможным, а сейчас — постоянно, и пользуюсь этим.

При этом дети по сути своей очень благодарны, им не важны престижность места и количество звезд в отеле. До определенного возраста им вообще все равно, где и как отдыхать, лишь бы родители были рядом и включены в процесс. Например, этим летом с поездками у нас пока не сложилось, мы на месяц застряли в деревне. Пришлось придумывать развлечения на ходу и в ближайшей досягаемости. Мы с сыном спрятали клад на дачном участке, побывали с экскурсией на страусиной ферме, устроили пикник с его друзьями на лесной опушке и посетили кинотеатр под открытым небом в соседнем городке. Он с таким восторгом рассказывал об этих маленьких приключениях друзьям в городе, что я поняла: никакое море не впечатляло его так сильно.

Человеческая память — штука довольно загадочная, и никогда не знаешь, что она сохранит на несколько дней, а что — на годы. Возможно, сразу после поездки малыш скажет, что ему запомнилось первое в жизни мороженое или воздушный шарик в виде любимого героя, но на самом деле он будет вспоминать, как ехал у папы на шее или как мама учила его плавать. Я верю, что эти эмоции и впечатления остаются с ребенком навсегда, даже если он не может их поначалу выразить. Кто знает, как сложится жизнь в дальнейшем, но счастливые воспоминания из детства точно лишними не будут. Создавать такие яркие моменты радости для своего ребенка — это настоящее удовольствие, даже если из отпуска с ним мы возвращаемся еще более вымотанными, чем были до него. Да, отпуск с детьми — это вообще не отдых! Но это кирпичик в их светлое будущее. Поэтому я вижу смысл каждый раз собирать волю в кулак и отжигать вместе с малышами по полной программе, что бы это ни значило.