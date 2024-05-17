Я вот думаю, а чё хозяйка по ночам не спит, а наблюдает, как её квартирантка гуляет с арбузом.
19 человек, которые способны найти приключение на свою пятую точку даже в отпуске
Пожалуй, все люди мечтают об отпуске, чтобы отдохнуть от серых будней и окунуться в новые впечатления с головой. Порой все проходит ровно так, как запланировано, но нередко желанная поездка в незнакомые места оборачивается весьма неожиданными сюрпризами.
- Поехали с друзьями на море парочками: я с парнем и лучшая подруга с женихом. Взяли тур на целых 2 недели, чтобы насладиться отдыхом на год вперед. Но все пошло не по плану. Подружка с парнем начали страшно ругаться, рассорились так, что она съехала от него в отдельный номер. Мы думали, что помирятся, ведь вокруг такая красота, не время для выяснений. Но они разорвали свою помолвку, закатив скандал. Подруга зря времени не теряла, в тот же день ушла на свиданку с каким-то турком. К моменту нашего перелета домой она уже была помолвлена с другим. Маленькая жизнь длиной в 2 недели. © Палата № 6 / VK
- На посадке в самолет в Доминикану передо мной стояли две девушки (то ли сестры, то ли подруги) и двое детей-близнецов. И вот одна из дамочек после прохода через контроль рванула с радостным криком и поднятыми руками к самолету, а вторая ей кричит: «Настя, ты детей забыла!» Первая, не останавливаясь, кричит в ответ: «У меня не-е-ет дете-е-ей! » © MonteCrist0 / Pikabu
- В прошлом году поехала отдыхать на море. Одна, без всяких путевок и договоренностей. Приехала на вокзал, а там таксист. Отвез он меня к частному дому, где хозяйка сдает комнату. Переоделась я и пошла погулять. По пути купила арбуз и, когда решила вернуться, то возникла одна проблема — я полностью забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом, пока не догадалась поехать на вокзал и найти того водителя. Он снова отвез меня в тот дом. Измученная, рассказала хозяйке о своих злоключениях, а та в ответ сообщила, что целый вечер наблюдала в окно за тем, как я гуляю вдоль улицы с арбузом. © Палата № 6 / VK
- Приехала на море, отдыхаю, загораю. Пошла прогуляться по пляжу, смотрю — лицо какое-то знакомое. Женщина такая неухоженная, улыбается и смотрит на меня. Я подумала, что, наверное, это одноклассница, только не могу вспомнить, кто именно. Школу ведь давно закончили и не виделись уже много лет. Тут она походит ко мне и говорит: «Здрасьте, теть Марин!» И тут до меня дошло, вспомнила: «Точно! Одноклассница! Только не моя, а моей дочери». Да, вот как бывает. © Палата № 6 / VK
- Отдыхали мы на море вместе с семьей брата жены. Жили в частном секторе у милейшей хозяйки. Каждый вечер она готовила всякие вкусности: вареники, драники, шашлыки, а днем мы вместе ходили на пляж. Муж хозяйки даже пару раз свозил нас на машине показать местные достопримечательности. В общем, было все так по-доброму, как и должно быть между нормальными людьми. Мы сдружились, звали их в гости к нам в культурную столицу. Они обещали приехать. Перед отъездом купили ей и ее мужу недешевые подарки: хозяйке — цепочку серебряную, а супругу ее — болгарку. Подарили. За прощальным ужином были песни, слезы расставания, обещания звонить и ездить друг к другу в гости.
А утром нас ждало такси на вокзал и счет за все эти ужины с подробным описанием употребленных яств. В счет включили даже поездки к достопримечательностям и еще несколько незначительных поездок до магазина из разряда: «Да зачем вы будете такси вызывать? Я вас подброшу!» Хорошо, что у нас оставались деньги. Мы решили не ругаться и все оплатили, хоть сумма вышла немаленькая.
Прошло 5 лет. Неделю назад наши «друзья» позвонили и, как ни в чем не бывало, напросились в гости. Вот ждем. Экскурсионную программу составляем. Список блюд готовим. И смету прикидываем, по ресторанным ценам. © Dimetrisol / Pikabu
- Отдыхаем на юге. Случайно зашли в маленькую кафешку возле дома. В меню местная выпечка. Спрашиваем у хозяйки:
— У вас только выпечка?
— Нет, есть супы еще всякие.
Пауза.
— Вы мне скажите, что вы хотите, — я вам приготовлю!
Милота. © schewa*** / Pikabu
Ну конечно же, все цены и что платно, а что бесплатно должно быть озвучено заранее и с конкретными ценами. Это нормально. Ненормально пытаться потом выставит счёт как вздумается за услуги или ужин, за что вздумается, а может, лежак хозяйский использовали пару раз в саду? Заплати! Или спросили информацию и вам час рассказывали об истории края- о, это уже экскурсия почти, плати! Это же так можно много накрутить. С юридической точки зрения такие счета ничтожны и не подлежат оплате 🤷♀️
- Мне было лет 16. Мы с родителями поехали в Египет. В отеле, где мы отдыхали, был внутренний рыночек, где продавали всякую сувенирку — от папирусов до ковров-самолетов. И была там парфюмерная лавочка. Я туда заглянула, стала болтать с продавцом. Он мне сначала разные парфюмы предлагал, а потом спросил, мол, не хочу ли я пойти с ним погулять. Говорю, что по территории отеля — хоть сейчас. А он такой: «Не-е-ет, давай за территорией. Приходи вечером к выходу в город с этого рынка, и я тебе небо в алмазах покажу!» Ну я сначала опешила, а потом выдала: «Мы можем погулять за территорий отеля, если разрешит мой папа. Хочешь, позову его прямо сейчас?» Еще никто и никогда в моей жизни не сливался так быстро.
- Мне было 17 лет. Лежу я как-то на пляже и вижу — симпатичная девушка еле идет. Ну, думаю, перегрелась. Только хотел встать и помочь ей, как она потеряла сознание. Я подскочил как ошпаренный, взял ее на руки и бегаю, врача ищу. Тут ко мне подбегает тетка и начинает орать: «Помогите, дочку крадут!» Народ столпился, тетка меня мутузит какой-то сумкой. Я ору, зову врача. Итог: я женат на этой девушке. © Подслушано / Ideer
- Друг поехал на море с тремя детьми. Он не хотел, но жена его не спрашивала: надо — значит, надо. Вчера смотрю, а она снимает видосики, рассказывает, как муж и дети здорово отдыхают. Тут в кадр попадает мой друг, уставший донельзя, с младенцем на руках, на носу у него огромный прыщ, глаза красные, будто он все 2 недели не спал. К черту такой отдых. © yazyichnik / Pikabu
- Накануне вылета заснула, загорая на животе, и получила нехилый такой солнечный ожог пятой точки. Скажем так: полет домой был крайне некомфортным. © Kingflowerpants / Reddit
- На годовщину свадьбы мы с мужем поехали в 5-звездочный отель на крутом курорте, чтобы поиграть на одних из лучших полей для гольфа в мире. Нам сказали, что с бронью номера какие-то проблемы, поэтому с час мы не могли заселиться. Но потом нам дали огромный номер на вершине лучшей башни. День прошел незаметно. Собрались мы ложиться спать и вдруг услышали со стороны балкона просто душераздирающий крик! Муж выскочил и увидел, что на соседнем балконе стоят и ржут двое детей. Супруг пошел к соседям, отец детей извинился. Вскоре адский вопль повторился. Мы позвонили на стойку регистрации, они прислали кого-то из персонала поговорить с нашими соседями, но эффекта это не возымело. Наоборот, стена рядом с нашей кроватью начала трястись, а к смеху и крикам присоединились громкие удары. Я не выдержала и прямо в ночнушке пошла к соседям. Муж пошел со мной. Был час ночи. Отец семейства открыл дверь и сказал: «Мы в отпуске. А в отпуске я не заставляю детей вести себя тихо». Мы попросили переселить нас подальше. Переезд в другой номер в 4:30 утра — отличное начало отдыха! © Professional-Tower76 / Reddit
- Поехал я на море с друзьями. Всем супруги разрешили нормально, а одному пришлось обманывать жену, чтобы отпустила. В предпоследний день арендовали лодку и отправились в море. Все кайфуют, а тот, который обманул жену, старается не двигаться вообще, потому что, во-первых, очень боится воды и плохо плавает, а во-вторых, переживает жутко: «Мне нельзя умирать. Если жена узнает, что я не в деревне, она откопает меня, оживит и заново прибьет!» © Палата № 6 / VK
- Приехали мы в Таиланд. Чемоданы кинули в номере и пошли осматриваться. Туда шли по прямой, обратно тоже. Но тут на беду увидели сбоку фруктовый рынок. Свернули. Это было фатальной ошибкой. Набрав разных фруктов, пошли в отель по прямой. Естественно, забыв, что мы свернули. В общем, бегали мы туда-сюда мимо этого рынка около часа. Уже начало смеркаться, спросить дорогу не у кого. Местные сидят и ржут, а мы носимся мимо них в панике. Потом остановили тук-тук, сказали название отеля, но мужик отказался нас везти, так как отель находился совсем рядом. Водила махнул рукой в направлении нашего отеля, и через 5 минут мы были на месте. Но тот страх и ту панику помню до сих пор. © boevyakanareika / Pikabu
Про ржущих, громче лошадей, детишек, не понятно. А как же их папаша? Не спит по ночам на отдыхе, когда его детишки резвятся?
- Мы проводили отпуск всей родней, нас было около 20 человек. Мне было лет 8 или 9, а сестра старше на 2 года. У нее начались первые месячные. Моя мама рассказала об этом всем, даже симпатичному официанту. Неудивительно, что когда у меня начались месячные, я скрывала это несколько лет. © Viperbunny / Reddit
- Случился на юге курортный роман. Все просмотрели, везде побывали, решили покататься на лодочке. Лучше бы этого не делали, потому что я не знал, что море — это совсем не река. До буя мы плыли 20 минут, обратно — 1,5 часа, волна не давала приблизиться к берегу. Я проклял эту лодку. Мало того, что по времени не уложился, с веслами так намучился, что, когда все-таки приплыли к берегу, проводил даму до номера, а сам пошел отлеживаться — на сегодня было достаточно приключений. © Палата № 6 / VK
- Мы с женой поехали на курорт в Коста-Рике, жили на тихоокеанском побережье. Ужинали в ресторане на открытом воздухе. Однажды вечером видели, как мама-енот забралась на стол и обыскала все пакеты с сахаром. Моя супруга немного занервничала, но мне показалось это забавным, особенно когда официант отругал животное: «Уходи, енот, брысь давай!» Очевидно, эта мамочка была тут постоянным клиентом. На следующий вечер в ресторан пришла семья с тремя детьми. Они выглядели такими идеальными, будто сошли со страниц журнала. С ними была одна из местных собак — худая, но счастливая псина, которую они временно приручили. Собака встала у стола, ожидая угощения. И тут из кустов вышла мама-енот с четырьмя малышами. Увидев песеля, она приказала детенышам спрятаться, а сама направилась к столику и просто запрыгнула на ничего не подозревающую собаку. Та испугалась и рванула прочь из заведения. Семейство было в шоке. По мне, так это было очень смешно! © khegiobridge / Reddit
Мамаша, точно с прибабахом. Бедные девочки. А когда у неё самой месячные, она тоже сообщает всем окружающим, особенно официантам?
- После тяжелого расставания с парнем поехала с подругой и ее мужем в Турцию. Мне, кроме как посидеть у моря и поплакать, ничего не нужно было. А тут муж подруги познакомился с компанией парней, волей-неволей и я стала общаться с одним из них. Такой загорелый, улыбчивый, красивый. Закрутила я там с ним курортный роман. Обменялись контактами, я была абсолютно уверена в том, что он приедет ко мне. Или я к нему. Когда летели обратно, узнала от мужа подруги, что мой кавалер женат и у него 3 детей, так что потом не отвечала на его звонки и сообщения. Оказывается, они обо всем знали с самого начала, но хотели, чтобы я развеялась и не парилась. Я следила за жизнью этого мужчины в соцсетях. Каково же было мое удивление, когда спустя год я увидела у него на странице свадебные фотографии. Написала, поздравила. Выяснилось, что это первый его брак, детей нет, а я истеричная девушка, которая даже не назвала причину своего поведения. Оба хотим все вернуть, но уже поздно. Нас связывала всего неделя, а она ждет от него ребенка. Сказал, что дочь назовет в честь меня. Не могла я его забыть целый год, а сейчас жизнь опять рухнула. Какого черта друзья так со мной поступили?! © Подслушано / Ideer
- Печально признавать, но мы с мужем глупенькие. Купились на очевидный развод: взяли с собой в отпуск мою маму, которая полгода напрашивалась с аргументами: «Одна в чужую страну я ехать боюсь», «Буду за детьми следить, чтобы вы нормально отдохнули», «Мне много не надо, лишь бы у моря». С мамой отношения у нас были отличные, так что почти и не раздумывали.
Конечно, ни за какими детьми мама не следила. Она торчала в бассейне на крыше и прикидывалась шлангом на пляже. При этом умудрялась все время следить, не слишком ли откровенно я танцую и не слишком ли мы засиделись в ресторане. Она с нами в SPA увязалась и компостировала мне мозги на тему того, что мужа мнет баба пофигуристей меня. Кто бы знал, что за 3 недели можно возненавидеть человека, которого всю жизнь любила! © Подслушано / VK
- Таксист в курортном городе рассказывал, как рано утром возле моря подобрал голосующего мужика в трусах. Торможу, говорит, а сам думаю: «Как он платить собирается?» Оказалось, что мужик в первый же вечер отпуска пошел в кафе возле моря. Очухался утром на пляже в одних трусах: ни денег, ни телефона. И не помнит, где остановился. Короче, таксист этот его полдня катал по городу, пока тот пытался хоть приблизительно вспомнить, где поселился. В итоге, когда остановились на одном из светофоров, с улицы этого дядьку узнала хозяйка, у которой он поселился. Подскочила к машине и говорит: «Это мой жилец!» Она сама его искала по городу, ведь все его вещи в ее доме оставались. Конечно, обретя снова жилье и свои вещи, мужик расплатился с таксистом за все, что тот накатал, и даже больше. © amor906 / Pikabu
Путешествуя по другим городам и странам, многие предпочитают останавливаться в частных домах и апартаментах. Правда, не все догадываются, что сдавать и снимать жилье — это тот еще аттракцион, и для него нужны очень крепкие нервы.
Комментарии
“Друг поехал на море с тремя детьми. Он не хотел, но жена его не спрашивала” - история о том, что мужчина внезапно выяснил, что, когда он на работе, жена с детьми не расслабляется и наслаждается жизнью, а вполне себе пашет. А в отпуске уйти было некуда, пришлось все тяготы делить, и ему не понравилось. Бедненький, ага.
Ужас как жалко девушку с курортным романом, который друзья не дали продолжить. :( И ведь нормальные друзья, так-то, без кавычек, по-честному не хотели, чтобы она опять страдала.
Мы тоже взяли на море маму,которая обещала присматривать за ребёнком. Оплатили ей дорогу, комнату. В итоге за 7 дней отдыха она посидела с ребёнком 2 раза, один раз полчаса, второй раз мы в кафе сходили, 1,5 часа. Всё. Остальное время она загорала,купалась в море, в бассейне. Кроме того мы на экскурсии её возили и в кафе платили. А через некоторое время после приезда я еще получила упрек,что вот она с ребёнком сидела, помогала, а я неблагодарная. Зареклась так ездить. Честно говоря, проще и дешевле было съездить с мужем и ребёнком. Теперь так и делаем.
А мы с мамой всегда ездим.Ездим на машине 4000 км.Она у нас с детьми сзади,а мы за рулем с мужем меняемся.На отдыхе у нас всё на равных:мама захотела- посидела,а специально я ее не прошу,ведь она тоже на отдыхе,а дети мои(чего их на бабушку вешать).Да и не за наш счет едет,у нас все общее.Главное весело время провести всей семьей.
Наши родители скоро уйдут.Время,проведенное с ними бесценно
Мы ездим на российские курорты.Так вот всегда я там готовила сама,а потом надоело,всех пока накормишь,помоешь посуду-уже ничего не хочется:ни моря,ни солнца,ни отдыха.Муду сказала,что или мы кушаем в столовой,или он готовит еду сам.Конечно,первый вариант ему понравился больше.Теперь я счастливо отдыхаю целый месяц без кастрюль!!!!Счастья всем!!!