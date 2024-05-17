19 человек, которые способны найти приключение на свою пятую точку даже в отпуске

Мы тоже взяли на море маму,которая обещала присматривать за ребёнком. Оплатили ей дорогу, комнату. В итоге за 7 дней отдыха она посидела с ребёнком 2 раза, один раз полчаса, второй раз мы в кафе сходили, 1,5 часа. Всё. Остальное время она загорала,купалась в море, в бассейне. Кроме того мы на экскурсии её возили и в кафе платили. А через некоторое время после приезда я еще получила упрек,что вот она с ребёнком сидела, помогала, а я неблагодарная. Зареклась так ездить. Честно говоря, проще и дешевле было съездить с мужем и ребёнком. Теперь так и делаем.